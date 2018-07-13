Німецький футболіст Езіл виправдовує своє фото з Ердоганом

Гравець національної збірної Німеччини з футболу Месут Езіл (Mesut Özil) у неділю, 22 липня, прокоментував своє фото з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Це фото було зроблено у середині травня в Лондоні, і його активно поширювала партія Ердогана перед президентськими виборами в Туреччині. Історія викликала резонанс у німецьких медіа. Чимало німецьких політиків критикували футболіста, закидаючи йому підтримку Ердогана перед виборами.

"У мене два серця, німецьке та турецьке", - написав футболіст на Twitter, пояснюючи свої дії. Езіл звернув увагу на своє турецьке походження та відкинув закиди в політичній підтримці Ердогана. "Світлина, яку ми зробили, не мала жодних політичних намірів (…) Мені йшлося не про політику чи вибори, а про повагу до найвищої посади країни, звідки походить моя родина", - зауважив футболіст.

Гравець наголосив, що відмова від зустрічі з президентом була б неповагою до "коріння предків" та що для нього був важливим факт зустрічі саме з президентом, а не особа президента. Езіл додав, що зробив би таку світлину ще раз, незалежно від результатів президентських виборів у Туреччині.

Футболіст уточнив, що вперше зустрівся з Ердоганом у 2010 році. Після того їхні шляхи "неодноразово перетиналися". Під час зустрічі з Ердоганом у травні 2018 року вони розмовляли виключно про футбол, "як і щоразу, коли ми зустрічаємося", зазначив Езіл.

На початку липня Німецький футбольний союз (DFB) закликав Езіла публічно прокоментувати ситуацію, коли він повернеться з відпустки. Там наголосили, що це "в його власних інтересах".

Окрім Езіла, на травневій зустрічі із Ердоганом був присутній іще один гравець національної збірної ФРН із футболу турецького походження - Ілкай Гюндоган.

Зліва направо: Гюндоган, Озіл, Ердоган і Тосун

Ердоган неодноразово зазнавав міжнародної критики за тиск на опозицію та обмеження прав людини в Туреччині. У опублікованому навесні звіті Єврокомісії вказувалося, що в Туреччині триває регрес правової держави, свободи слова та незалежності юстиції.