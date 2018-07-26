Месут Езіл - німецький футболіст турецького походження. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Месут Езіл".

Разом з національної збірною Німеччини Месут Езіл (Mesut Özil) завоював 2014 року в Бразилії титул чемпіону світу з футболу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.