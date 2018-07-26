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Месут Езіл

Месут Езіл - німецький футболіст турецького походження. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Месут Езіл".

Разом з національної збірною Німеччини Месут Езіл (Mesut Özil) завоював 2014 року в Бразилії титул чемпіону світу з футболу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Голова Німецького футбольного союзу відкинув звинувачення Езіла у расизмі

Голова Німецького футбольного союзу відкинув звинувачення Езіла у расизмі 26.07.2018

Очільник Німецького футбольного союзу Райнгард Ґріндель заявив, що боротьба з дискримінацією та солідарність є головними його принципами. Раніше німецький футболіст Месут Езіл звинуватив союз у расизмі.
Коментар: Німецький футбольний союз може лише програти

Коментар: Німецький футбольний союз може лише програти 25.07.2018

Ситуація навколо Месута Езіла кидає тінь на прагнення Німеччини отримати право на проведення в 2024 році Чемпіонату Європи з футболу. DFB втратить або обличчя, або перспективу на футбольну першість, вважає Йоша Вебер.

Вихід футболіста Езіла зі збірної сколихнув німецький політикум

Вихід футболіста Езіла зі збірної сколихнув німецький політикум 23.07.2018

Оголошення Месута Езіла про вихід з німецької збірної з футболу активно коментують як урядовці, так і представники опозиції у ФРН. В уряді заявили, що Меркель цінує спортсмена.
Коментар: Гучне прощання Месута Езіла

Коментар: Гучне прощання Месута Езіла 23.07.2018

Месут Езіл йде з німецької збірної і ставить у незручне становище президента Німецького футбольного союзу Ґрінделя, кар'єра якого у футбольному союзі також добігає кінця. Коментує спортивний оглядач DW Томас Кляйн.
Футболіст Месут Езіл покидає німецьку збірну через расизм і неповагу

Футболіст Месут Езіл покидає німецьку збірну через "расизм і неповагу" 22.07.2018

Німецький футболіст турецького походження Месут Езіл не гратиме за збірну, поки відчуватиме "расизм і неповагу". Причиною скандалу стало фото спортсмена з президентом Туреччини Ердоганом.
Німецький футболіст Езіл виправдовує своє фото з Ердоганом

Німецький футболіст Езіл виправдовує своє фото з Ердоганом 22.07.2018

Гравець німецької збірної з футболу Месут Езіл спробував виправдати своє фото з Реджепом Таїпом Ердоганом, опубліковане перед виборами в Туреччині. Футболіст зазначив, що зробив би таке фото знову.
Меркель довелось вибачитись за фото з Езілом

Меркель довелось вибачитись за фото з Езілом 21.10.2010

Анґела Меркель часто вітає німецьку збірну із перемогами, заходячи до кімнати для перевдягання. Але нині фотографування із гравцем Езілом було сприйнято Спілкою футболу негативно. Меркель довелось вибачитись за свої дії.