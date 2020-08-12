 Німецький уряд засудив хвилю репресій у Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2020

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Новини

Німецький уряд засудив хвилю репресій у Білорусі

Уряд Німеччини засудив хвилю репресій в Білорусі та закликав негайно звільнити затриманих демонстрантів.

Затримання прихильників опозиції в Мінську

Затримання прихильників опозиції в Мінську

Уряд ФРН різко засудив дії силовиків на акціях протесту після президентських виборів у Білорусі. "Це справжня хвиля репресій з тисячами затриманих після виборів, які не були ані справедливими, ані вільними", - заявив у середу, 12 серпня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), цитує його слова агентство dpa.

"Усі, хто був затриманий в Білорусі під час мирних демонстрацій за свої демократичні права, повинні бути звільнені та почуті", - наголосив Зайберт. Він піддав критиці "затримання членів політичної опозиції, затримання громадянок та громадян, які не зробили нічого іншого, як публічно висловили своє бажання політичних змін". Він також додав, що в Білорусі затримували журналістів, зокрема й закордонних.

Як очікується, у пятницю, 14 серпня, міністри закордонних справ країн Євросоюзу проведуть нараду щодо ситуації в Білорусі. Напередодні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосив про можливість відновлення санкцій проти білоруської влади.

Нагадаємо, що в Білорусі після закриття виборчих дільниць 9 серпня почалися стихійні протести проти результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Силові структури жорстко придушували виступи протестувальників, використовуючи сльозогінний газ, світлошумові гранати та гумові кулі. Тим часом 11 серпня опозиційна кандидатка Світлана Тихановська виїхала з Білорусі до Литви та закликала припинити протести . У її штабі закликали владу Білорусі не застосовувати насильство проти протестувальників і розпочати діалог для "мирної передачі влади народу".

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