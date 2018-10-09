Німецький теолог: РПЦ прорахувалася із церковною ситуацією в Україні

Професор Томас Бремер є знаним німецьким дослідником православ'я. Цього року в Україні презентували український переклад його дослідження "Церква та імперія. Нариси історії російського православ'я". DW обговорила з професором Мюнстерського університету реакцію Росії на рішення щодо томоса для України.

DW: Нещодавні рішення Синоду Вселенського патріархату щодо томоса для української православної церкви призвели до досить різкої реакції з боку Російської православної церкви (РПЦ). Остання припинила євхрастійне спілкування з Константинополем у відповідь на це? Чи можна було передбачити такий крок?

Томас Бремер: Насправді, на рівні єпископів та священнослужителів РПЦ розірвала зв'язки з Константинополем ще до того. Це було ухвалено Московським патріархатом, здається, ще 14 вересня. Тоді єпископам та священнослужителям РПЦ наказали більше не проводити спільні богослужіння разом із єпископами та священнослужителями Константинопольського патріархату. Наслідки можна було відчути навіть тут, у Німеччині. Приміром, у середині вересня в Дюссельдорфі на сан висвячувався новий єпископ Сербської православної церкви. І представника Константинополя, в даному разі єпископа, на висвяченні не було. Його попросили не приходити, бо в тодішноьму висвяченні брали участь єпископи РПЦ.

Що ж стосується звичайних вірян, то донедавна ті мали право брати участь у священнослужінні церков Константинопольського патріархату. Приміром, ті росіяни-прочани, що відвідували гору Афон, мали право відвідувати богослужіння в церквах Константинопольського патріархату. Але останні рішення Синоду РПЦ зачіпає такоє і вірян.

Чому, на Ваш погляд, реакція з боку Москви на рішення Вселенського Синоду щодо автокефалії для української церкви є такою різкою й чи не призведе це до розколу православного світу?

Одна з найбільших проблем, на мою думку, полягає в тому, що РПЦ хибно оцінила церковну ситуацію в Україні. Приміром, мені відомо, що в Україні багато людей прагнуть мати свою українську автокефальну церкву. Натомість росіяни сподівалися, що прихильників автокефалії в Україні замало, а більшість хоче бути разом з Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП), хоч насправді це не так. Тож саме цей прорахунок почасти призвів до такої ворожої реакції. Щодо наслідків для всього православного світу, то тут визначальною буде реакція інших православних церков, тобто Сербської, Болгарської, Румунської, Грецької, Кіпрської православної церкви та інших. Якщо котрась із цих церков займе позицію однієї зі сторін щодо українського питання, тобто Константинополя чи Москви, тоді в православ'ї цілком можливий розкол. Однак якщо ці церкви намагатимуться виступати посередниками в цьому конфлікті між Константинополем та Москвою, підтримуючи контакти між двома церквами одночасно, тоді, сподіваюся, розколу можна буде уникнути.

Наскільки у всіх цих церковних рішеннях, на Вашу думку, можна простежити вплив політики?

Насправді, автокефалія - церковний принцип і церковна структура. Але щодо українського питання, то тут неозброєним оком було видно неабиякий політичний вплив та втручання з боку української держави. Часто можна почути, що в Росії держава постійно втручається в церковні справи та має вкрай високий вплив на церкву. Однак тут можна було чітко спостерігати, як держава в Україні дуже сильно втручається в церковні справи. Проблема в тому, що навколо томоса для української православної церкви явно простежується втручання ззовні. Адже донині єдина канонічна церква в країні (УПЦ МП. - Ред.) сама про нього не просила.

Вселенський Синод вирішив зняти анафему з очільника УПЦ КП Філарета, якого в російській церкві й надалі називають "розкольником". Які труднощі, на Ваш розсуд, породжує це рішення?

Це досить суперечливе рішення. Ухвалюючи його, Константинопольський патріархат послався на старий канон, який передбачає право Константинополя розглядати апеляції на накладені анафеми. Але з огляду на події останнього часу, це рішення має мало спільного зі старим каноном, а натомість більше - з політикою. Філарет (Денисенко) раніше був відсторонений від церкви, зокрема, і з боку Вселенського патріархату. Тепер же незрозуміло, у ролі кого Константинополь розглядає й визнає Філарета. Адже він сам себе проголосив патріархом (УПЦ КП. - Ред.). Утім, досі жодна з православних церков не визнала його патріархом. Тож невідомо, чи вважає його Константинополь тепер патріархом, чи, може, бачить його просто як колишнього єпископа чи митрополита. Принаймні, останні рішення жодним чином це не пояснюють.

Філарет висловив сподівання провести невдовзі об'єднавчий собор українських церков. Як позначиться надання томоса українській православній церкві на православ'ї в Україні?

У разі створення такої церкви в Україні постануть дві великі православні церковні структури: Українська православна церква на чолі з Філаретом, що підпорядковуватиметься Константинополю, та УПЦ МП (яка підпорядковуватиметься РПЦ. - Ред.). Досі такого в православній країні не було, адже в православних країнах є лише одна канонічна церква. Тоді головною проблемою стане питання, кого вважати православним єпископом Одеси, чи, приміром, Дніпра. Я не знаю, як цю проблему можна буде вирішити, і я не думаю, що тут буде досягнено порозуміння, а радше породить розкол, бо кожен казатиме: "Я - справжній єпископ".

Чи існує небезпека, що ці суперечки переростуть в конфлікти?

Сподіваюся, що обидві церкви намагатимуться все владнати мирно й до повторення ситуації початку 1990-х років, коли в Україні на ґрунті релігійної ворожнечі лилася кров, не дійде.