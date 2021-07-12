 Німецька преса: Водень як альтернатива транзиту російського газу через Україну | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.07.2021

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Європа

Німецька преса: Водень як альтернатива транзиту російського газу через Україну

Візит Володимира Зеленського до Берліна німецька преса обговорювала передусім в контексті завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" та майбутнього України як транзитної країни.

Український газопровід - газокомпресорна станція на Київщині

Провідні німецькі видання не обійшли увагою візит президента України Володимира Зеленського до Берліна, де він, певно, востаннє зустрівся з Анґелою Меркель (Angela Merkel) у ролі німецької канцлерки. З огляду на вчергове висловлені Зеленським застереження щодо майже добудованого газопроводу "Північний потік - 2" між Німеччиною та Росією газета Süddeutsche Zeitung пише:

"Меркель запевняє, що Німеччина серйозно ставиться до побоювань України та зробить все для того, "аби чітко дати зрозуміти, що "Північний потік - 2" не є заміною обіцяному транзиту" газу територією України. Для Німеччини, за її словами, "абсолютно зрозуміло і важливо, аби Україна залишалася транзитною країною". При цьому Меркель вказує на угоду про транзит між Україною та Росією, яку, зокрема і за її підтримки, було укладено до кінця 2024 року і яку в ідеалі треба подовжити до 2034 року. Німеччина цього доб'ється, обіцяє канцлерка і вже, певно, здогадується, про що думає у цей момент її гість. "Я звикла виконувати свої обіцянки, і це стосується так само кожного майбутнього німецького канцлера", - каже вона.

Президент України Володимир Зеленський і канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Анґелою Меркель

Але Зеленському хотілося б почути більше конкретики. Щонайпізніше після анексії Криму та початку війни на сході Україна не вірить у дотримання Росією будь-яких угод. Доказом тому можуть слугувати нещодавні висловлювання господаря Кремля Володимира Путіна, згідно з якими Україна має продемонструвати "добру волю", якщо хоче в довгостроковій перспективі залишатися транзитною країною для російського газу".

Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung звертає увагу на іншу можливість використання українського газопроводу, якщо ним уже не транспортуватиметься російський газ, особливо з огляду на стратегію ЄС поступової відмови від викопних джерел енергії:

"З багатьох джерел останнім часом можна було почути, що Україна може змінити призначення своїх транзитних потужностей: замість російського газу труби у поствикопному майбутньому можуть транспортувати зелений водень. Уже незабаром його можуть виробляти в Україні - найбільшій за площею країні Європи - у великому обсязі, використовуючи для цього енергію сонця й вітру. Це могло б допомогти Європі досягнути своїх кліматичних цілей. Для України це може стати привабливою перспективою, тим більше що на транзиті газу заробляти вийде лише доти, доки Європа не досягне своє мети - до середини століття досягти кліматичної нейтральності".

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Бізнес-видання Handelsblatt також звертає увагу на потенціал України у виробництві водню, а також на економічні переваги перебудови газової труби на водневу в порівнянні з будівництвом нової:

"Україна не лише має величезні площі для розбудови вітроенергетики та великий потенціал для фотовольтаїки. Крім цього, вона має особливу перевагу: інфраструктура, за допомогою якої зелений водень може переправлятися до Німеччини, а отже - Євросоюзу, вже є. Десятиліттями Україна є країною номер один для транзиту російського газу до ЄС. Труби та величезні газосховища країни можна було в у майбутньому використовувати для транспортування водню. У порівнянні з перебудовою вже наявних газопроводів будівництво нових труб для транспортування водню коштує у три-десять разів більше".

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Головні обіцянки Анґели Меркель Володимиру Зеленському (13.07.2021)

  • Дісен-ам-Аммерзее (Баварія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Дісен-ам-Аммерзее (Баварія) • На перший погляд може скластись враження, що перед нами - рівні ряди квітучої лаванди десь у французькому Провансі. Але це - сонячна електростанція поблизу баварського озера Аммерзее.

  • Лемвердер (Нижня Саксонія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Лемвердер (Нижня Саксонія) • На відновлювані джерела енергії в Німеччині вже припадає понад 40 відсотків від загального обсягу електроенергії, котра виробляється в країні.

  • Ульм (Баден-Вюртемберг) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Ульм (Баден-Вюртемберг) • При цьому офіційна німецька статистика в цих даних враховує енергію вітру, сонця, води, а також енергію, що виробляється різними шляхами з біомаси й органічної частини домашніх відходів.

  • Якобсдорф (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Якобсдорф (Бранденбург) • 2018 року на наземні та морські вітроенергетичні установки й парки в Німеччині припала майже половина всього обсягу виробленої відновлюваної енергії - 41 і 8 відсотків відповідно.

  • Пайц (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Пайц (Бранденбург) • Частка сонячних електростанцій у цьому відновлюваному енергетичному "коктейлі" сягнула 20 відсотків.

  • Юнде (Нижня Саксонія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Юнде (Нижня Саксонія) • Стільки ж, тобто 20 відсотків, припадає й на використання біомаси як альтернативного джерела електричної енергії. Ще три відсотка дає використання органічної частини домашніх відходів.

  • Гаймбах (Північний Рейн-Вестфалія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Гаймбах (Північний Рейн-Вестфалія) • Сім відсотків відновлюваної енергії, що лишилися, припадає на ГЕС. Можливості для зведення в Німеччині гідроелектростанцій обмежені, але використовуються ці ресурси вже дуже давно. Цю електростанцію в регіоні Айфель побудували в 1905 році. Оснащена сучасними турбінами, вона ефективно працює й досі.

  • Галліґ Гооге (Шлезвіг-Гольштейн) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Галліг Гооге (Шлезвіг-Гольштейн) • Для того, аби можна було собі уявити повну картину, наведемо розподіл за всіма джерелам у Німеччині за 2018 рік: АЕС - 13,3 відсотка, буре вугілля - 24,1% відсотка, кам'яне вугілля - 14 відсотків, природний газ - 7,4 відсотка; ГЕС - 3,2 відсотка, вітер - 20,2 відсотка; сонце - 8,5 відсотка, біомаса - 8,3 відсотка.

  • Гарцвайлер (Північний Рейн - Вестфалія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Гарцвайлер (Північний Рейн-Вестфалія) • У 2038 році в Німеччині мають намір повністю відмовитися від спалювання бурого вугілля для отримання електроенергії. Останній атомний реактор, згідно з рішенням федерального уряду, має бути виведений з експлуатації в 2022 році. Торік на АЕС і буре вугілля припадало понад 37 відсотків від усієї виробленої електрики, котрі доведеться чимось замінити.

  • Сіверсдорф (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Сіверсдорф (Бранденбург) • За даними на кінець 2018 року в Німеччині нараховувалось понад 29 тисяч наземних вітроенергетичних турбін. У прибережних морських водах Німеччини розташовано ще близько 1350 вітрових електростанцій. Але понад чотири десятки з них ще не були підключені до енергетичної мережі.

  • Північне море (Шлезвіг-Гольштейн) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Північне море (Шлезвіг-Гольштейн) • Серйозну проблему представляє необхідність будівництва нових енергетичних трас для транспортування енергії з північних регіонів, де вітер дме частіше й потужніше (тут багато таких турбін), до споживачів у західних і південних частинах Німеччини.

  • Лебус (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Лебус (Бранденбург) • Ці плани викликають протести з боку мешканців тих густонаселених регіонів, через які мають пройти лінії електропередач. У деяких місцях люди вимагають прибирати високовольтні ЛЕП під землю.

  • Рюген (Мекленбург - Передня Померанія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Рюген (Мекленбург-Передня Померанія) • Плани зведення нових вітроенергетичних турбін у різних регіонах дедалі частіше наштовхуються в Німеччині на опір з боку населення. Відповідні судові позови часто мають успіх, що вже помітно впливає на річні показники зростання галузі - тим більше, що дедалі складніше знайти такі місця, які б пасували для встановлення вітроенергетичних турбін.

  • Вормс (Рейнланд-Пфальц) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Вормс (Рейнланд-Пфальц) • Згідно з даними служби Deutsche WindGuard, у 2018 році в Німеччині було введено в експлуатацію лише 743 нових вітряних установок. При цьому попередній 2017 рік виявився рекордним в історії розвитку цього виду відновлюваної енергії в Німеччині: майже 1849 нових установок.

  • Дассов (Мекленбург - Передня Померанія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Дассов (Мекленбург-Передняя Померанія) • Загалом у Німеччині нині нараховується близько тисячі громадських ініціатив, котрі виступають проти будівництва нових вітряків. Їхні прихильники вважають, що ці установки руйнують життєвий простір птахів та летючих мишей, псують ландшафти, а інфразвук та інший постійний шум цих установок шкодить здоров'ю людей, що живуть поруч.

  • Східна Фризія (Нижня Саксонія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Східна Фризія (Нижня Саксонія) • Ці ініціативи вимагають, зокрема, як альтернативу розглядати газові і парові електростанції, підвищувати ефективність вугільних станцій, а також переглянути рішення парламенту і уряду Німеччини про відмову від атомної енергії.

  • Зауерланд (Північний Рейн-Вестфалія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Зауерланд (Північний Рейн-Вестфалія) • Представники галузі зазвичай вказують на недоведеність негативного впливу інфразвуку на здоров'я. Що стосується загибелі птахів через вітрові установки, то фахівці називають різні цифри, максимум - до 200 тисяч на рік в цілому в усій Німеччині. Для порівняння: в результаті зіткнень із склом вікон і фасадів гине близько 18 мільйонів птахів в рік.

  • Сіверсдорф (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Сіверсдорф (Бранденбург) • Кажанів гине понад 100 тисяч на рік (за деякими оцінками, втричі більше) - не лише від зіткнень з лопатями, але і через травми, що отримуються в результаті завихрень повітря, коли вони пролітають поруч. Багато кажанів гине під час сезонної міграції. Експерти вимагають враховувати ці фактори - зокрема, відключати вітряки в години особливої активності кажанів.

  • Бедбург-Гау (Північний Рейн-Вестфалія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Бедбург-Гау (Північний Рейн-Вестфалія) • Правила вибору місць для вітряків регулюються земельними законами. Наприклад, в Північному Рейні-Вестфалії мінімальна відстань до житлових будівель складає 1500 метрів, в Тюрінгії - 750 метрів. У Баварії ця відстань обчислюється за формулою "Висота установки х 10", тобто, наприклад, два кілометри між житловими будинками і двохсотметровим вітряком.

  • Ренцов (Мекленбург - Передня Померанія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Ренцов (Мекленбург - Передня Померанія) • Дискусії про розвиток відновлюваних джерел енергії часто ведуться в Німеччині емоційно і продовжуватимуться в найближчому майбутньому. Щоб підвищити готовність населення бачити в околицях такі установки, пропонується, зокрема, відраховувати додаткову частину доходів конкретних регіонів на різні потрібні і корисні для місцевих жителів проєкти.

    Автор: Максим Нелюбін, Володимир Медяний


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