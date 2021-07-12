Німецька преса: Водень як альтернатива транзиту російського газу через Україну

Провідні німецькі видання не обійшли увагою візит президента України Володимира Зеленського до Берліна, де він, певно, востаннє зустрівся з Анґелою Меркель (Angela Merkel) у ролі німецької канцлерки. З огляду на вчергове висловлені Зеленським застереження щодо майже добудованого газопроводу "Північний потік - 2" між Німеччиною та Росією газета Süddeutsche Zeitung пише:

"Меркель запевняє, що Німеччина серйозно ставиться до побоювань України та зробить все для того, "аби чітко дати зрозуміти, що "Північний потік - 2" не є заміною обіцяному транзиту" газу територією України. Для Німеччини, за її словами, "абсолютно зрозуміло і важливо, аби Україна залишалася транзитною країною". При цьому Меркель вказує на угоду про транзит між Україною та Росією, яку, зокрема і за її підтримки, було укладено до кінця 2024 року і яку в ідеалі треба подовжити до 2034 року. Німеччина цього доб'ється, обіцяє канцлерка і вже, певно, здогадується, про що думає у цей момент її гість. "Я звикла виконувати свої обіцянки, і це стосується так само кожного майбутнього німецького канцлера", - каже вона.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Анґелою Меркель

Але Зеленському хотілося б почути більше конкретики. Щонайпізніше після анексії Криму та початку війни на сході Україна не вірить у дотримання Росією будь-яких угод. Доказом тому можуть слугувати нещодавні висловлювання господаря Кремля Володимира Путіна, згідно з якими Україна має продемонструвати "добру волю", якщо хоче в довгостроковій перспективі залишатися транзитною країною для російського газу".

Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung звертає увагу на іншу можливість використання українського газопроводу, якщо ним уже не транспортуватиметься російський газ, особливо з огляду на стратегію ЄС поступової відмови від викопних джерел енергії:

"З багатьох джерел останнім часом можна було почути, що Україна може змінити призначення своїх транзитних потужностей: замість російського газу труби у поствикопному майбутньому можуть транспортувати зелений водень. Уже незабаром його можуть виробляти в Україні - найбільшій за площею країні Європи - у великому обсязі, використовуючи для цього енергію сонця й вітру. Це могло б допомогти Європі досягнути своїх кліматичних цілей. Для України це може стати привабливою перспективою, тим більше що на транзиті газу заробляти вийде лише доти, доки Європа не досягне своє мети - до середини століття досягти кліматичної нейтральності".

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Бізнес-видання Handelsblatt також звертає увагу на потенціал України у виробництві водню, а також на економічні переваги перебудови газової труби на водневу в порівнянні з будівництвом нової:

"Україна не лише має величезні площі для розбудови вітроенергетики та великий потенціал для фотовольтаїки. Крім цього, вона має особливу перевагу: інфраструктура, за допомогою якої зелений водень може переправлятися до Німеччини, а отже - Євросоюзу, вже є. Десятиліттями Україна є країною номер один для транзиту російського газу до ЄС. Труби та величезні газосховища країни можна було в у майбутньому використовувати для транспортування водню. У порівнянні з перебудовою вже наявних газопроводів будівництво нових труб для транспортування водню коштує у три-десять разів більше".