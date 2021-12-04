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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "німецька поліція".
У Німеччині існує федеральна поліція Німеччини, яка підпорятковується федеральному міністерству внутрішніх справ, та звичайна земельна поліція, яка перебуває під керівництвом земельних міністерств внутрішніх справ. У системі правоохоронних органів Німеччини федеральна поліція виконує найрізноманітніші спеціальні поліцейські завдання. До 2005 року федеральна поліція Німеччини називалась федеральною поліцією із захисту кордону. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Українських заробітчан відправляли на роботу до Німеччини як начебто "студентів". Шахрайську схему викрила німецька поліція і провела серію обшуків по всій ФРН. У результаті українські заробітчани не лише втратили гроші, але й отримали заборону на в'їзд до Шенгенської зони на три роки. Дивіться репортаж DW.