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Німецька поліція

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "німецька поліція".

У Німеччині існує федеральна поліція Німеччини, яка підпорятковується федеральному міністерству внутрішніх справ, та звичайна земельна поліція, яка перебуває під керівництвом земельних міністерств внутрішніх справ. У системі правоохоронних органів Німеччини федеральна поліція виконує найрізноманітніші спеціальні поліцейські завдання. До 2005 року федеральна поліція Німеччини називалась федеральною поліцією із захисту кордону. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Під Берліном в будинку виявили тіла п'ятьох вбитих осіб

Під Берліном в будинку виявили тіла п'ятьох вбитих осіб 04.12.2021

У будинку в німецькому місті Кенігс-Вустергаузен неподалік від Берліна виявили тіла п'ятьох осіб. Серед них - троє дітей.
Німеччина: 230 тисяч порушень маскового режиму в потягах та на вокзалах

Німеччина: 230 тисяч порушень маскового режиму в потягах та на вокзалах 25.09.2021

За цей рік німецька поліція зафіксувала близько 230 тисяч порушень маскового режиму в потягах та на вокзалах. Понад 11 тисяч порушників мали сплатити штраф.
Фінансування тероризму: у ФРН заборонили організацію Ansaar International

Фінансування тероризму: у ФРН заборонили організацію Ansaar International 05.05.2021

Глава МВС Німеччини оголосив про заборону об'єднання салафітів Ansaar International, що позиціонувалося як гуманітарна організація, але перераховувало пожертви терористам.
У ФРН викрили масштабну платформу дитячого порно у даркнеті

У ФРН викрили масштабну платформу дитячого порно у даркнеті 03.05.2021

Німецькі правоохоронці провели серію обшуків і затримань, пов'язаних з платформою дитячої порнографії Boystown.
Першотравневу демонстрацію у Берліні припинили після сутичок з поліцією

Першотравневу демонстрацію у Берліні припинили після сутичок з поліцією 02.05.2021

Агресивно налаштовані учасники першотравневої демонстрації у Берліні кидали в поліцію каміння і пляшки. Правоохоронці застосували перцевий спрей і припинили акцію.

Протести коронаскептиків: у Касселі масштабні сутички з поліцією

Протести коронаскептиків: у Касселі масштабні сутички з поліцією 20.03.2021

У Касселі під час акції протесту проти коронавірусних обмежень спалахнули масштабні сутички протестувальників з правоохоронцями.
Пандемія: німецька поліція посилила контроль при в'їзді з окремих країн

Пандемія: німецька поліція посилила контроль при в'їзді з окремих країн 24.01.2021

Німецька поліція посилила в аеропортах прикордонний контроль пасажирів з країн, де є підвищений ризик зараження коронавірусом.
Поліція ФРН викрила найбільший торговельний майданчик в даркнеті

Поліція ФРН викрила найбільший торговельний майданчик в даркнеті 12.01.2021

Німецька поліція також заарештувала ймовірного керівника цього нелегального торговельного майданчика в даркнеті. До припинення його роботи цей майданчик налічував майже 500 тисяч користувачів та понад 2400 продавців.
Німецька поліція радить не поспішати виказувати сусідів на Різдво

Німецька поліція радить не поспішати виказувати сусідів на Різдво 22.12.2020

Німцям не варто одразу інформувати поліцію про можливі порушення сусідами протиепідемічних обмежень під час Різдвяних свят. Спершу варто розібратися, чи справді є таке порушення, кажуть у профспілці поліції.
Крадіжка зі скарбниці у Дрездені: затримано ще одного підозрюваного

Крадіжка зі скарбниці у Дрездені: затримано ще одного підозрюваного 15.12.2020

За місяць після перших затримань німецька поліція спіймала ще одного підозрюваного у крадіжці зі скарбниці у Дрездені. Тепер правоохоронці розшукують на міжнародному рівні його брата-близнюка.
Нелегальне працевлаштування українок: у Німеччині провели масштабний рейд

Нелегальне працевлаштування українок: у Німеччині провели масштабний рейд 25.11.2020

Рейд був проведений у рамках розслідування масштабної справи щодо незаконного працевлаштування у Німеччині польськими фірмами переважно громадян України.
Водомети в центрі Берліна: як корона-скептиків відтісняли від Рейхстагу

Водомети в центрі Берліна: як корона-скептиків відтісняли від Рейхстагу 18.11.2020

Берлінська поліція вперше за багато років застосувала водомети в центрі столиці Німеччини - щоб не допустити до Рейхстагу учасників акції протесту проти нового закону про епідеміологічний захист.
За що українських заробітчан видворили з Німеччини (відео)

За що українських заробітчан видворили з Німеччини (відео) 09.10.2020

Українських заробітчан відправляли на роботу до Німеччини як "студентів". Шахрайську схему викрила німецька поліція і провела серію обшуків по всій ФРН. Дивіться репортаж DW.
За що українських заробітчан видворили з Німеччини (09.10.2020)

За що українських заробітчан видворили з Німеччини (09.10.2020) 09.10.2020

Українських заробітчан відправляли на роботу до Німеччини як начебто "студентів". Шахрайську схему викрила німецька поліція і провела серію обшуків по всій ФРН. У результаті українські заробітчани не лише втратили гроші, але й отримали заборону на в'їзд до Шенгенської зони на три роки. Дивіться репортаж DW.

У Німеччині понад 350 силовиків підозрюють у правому екстремізмі

У Німеччині понад 350 силовиків підозрюють у правому екстремізмі 27.09.2020

Документ, опублікований виданням Welt am Sonntag, свідчить - у правому екстремізмі в німецьких силових відомствах підозрюють більше 350 осіб.
Вбивство п'ятьох дітей у Німеччині: слідчі підозрюють матір

Вбивство п'ятьох дітей у Німеччині: слідчі підозрюють матір 03.09.2020

У квартирі в німецькому Золінгені виявили тіла п'ятьох мертвих дітей. У вбивстві підозрюють їхню матір, яка спробувала накласти на себе руки, кинувшись під потяг.
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