Німецька експертка: Коломойський - головне питання до Зеленського

Deutsche Welle: Петро Порошенко програв новачку української політики Володимиру Зеленському з величезним відривом. Чого тут більше: невдоволення Порошенком чи сподівань на його опонента?

Беате Апельт: Це суміш з обох цих факторів. Утім, перш за все - розчарування Порошенком. Коли 2014 року абсолютна більшість українців обрала його президентом, від нього очікували виконання вимог Майдану, Революції гідності. Люди хотіли жити у нормальній країні, хотіли покласти край політичній корупції і з цим пов'язували надії на краще життя. Порошенко багато чого досяг, ініціював чимало реформ. Нерідко реформи не супроводжувалися належною комунікаційною підтримкою, але деякі важливі речі взагалі не були зроблені. Наприклад, не було достатніх змін у сфері судочинства. Не було серйозної боротьби з корупцією. Були створені нові антикорупційні органи, але кожен крок робився лише під тиском громадянського суспільства і міжнародних партнерів. Це закінчилося тим, що політична корупція - велике зло для України - така сама, як була і раніше. При цьому і життя людей переважно не стало кращим, а для багатьох навпаки. За все це Порошенко розплачується цим результатом на президентських виборах. Інша складова успіху Володимира Зеленського - його пізнаваність, успіх серіалу "Слуга народу", в якому він грає вчителя Голобородька, який випадково стає президентом і наводить в країні лад.

Чого Ви очікуєте в українській політиці за президента Зеленського - якісно нової політики чи все ж більше шоу?

Дуже важко відповісти на це запитання. Адже ми так мало знаємо про нього, про те, чого він насправді хоче. Він заявляє, що прагне іншого стилю комунікації з громадянами. Він обіцяє уважно дослухатися до народу і більш зрозуміло пояснювати людям дії влади. Обіцяє "більше народовладдя". Але яких змін в політиці він хоче по суті - незрозуміло. Це неможливо спрогнозувати, немає за що вхопитися, щоб це проаналізувати. Не треба також забувати, що наступні півроку він працюватиме на чолі країни, не маючи підтримки у Верховній Раді, в нього там немає поки що навіть своєї фракції. У нього будуть зв'язані руки і це може спричинити лише розчарування.

До речі, про розчарування. Передвиборна програма Володимира Зеленського значною мірою складалася з демонстрації серіалу "Слуга народу", де він грає вчителя Голобородька, який раптом став президентом. Але Голобородько їздить на роботу на велосипеді, а Зеленський - на позашляховику, що, за даними ЗМІ, належить фірмі, пов'язаній з олігархом Ігорем Коломойським. Чи не бачите Ви протиріччя між образом, в якому виступає Зеленський, і справжнім Зеленським?

Зеленський - не Голобородько, і в цьому є протиріччя. Деякі скептики говорять про інфантильність українського суспільства, з огляду на те, що українці обирають президентом віртуальну фігуру. Вони не знають, за кого голосують, а думають лише про Голобородька - просту людину, "одного з них", який все робитиме інакше. Насправді Зеленський - так само людина системи. Заможна людина. У нього є зв'язки з олігархами, насамперед з Ігорем Коломойським. Багато що вказує на те, що ці зв'язки виходять за межі спільного бізнесу. Він - не проста людина з народу, в образі якої він виступає у серіалі.

Через конфлікт з Росією до України прикута особлива увага міжнародної спільноти. Чи очікуєте Ви за президента Зеленського зміни курсу у зовнішній політиці?

Я не очікую суттєвої зміни курсу. Зеленський упродовж передвиборної кампанії позиціонував себе як проєвропейський політик. Він заявив про незмінність курсу на вступ до ЄС і НАТО, хоча і говорить про необхідність референдуму на цьому шляху. Президент Порошенко намагався виставити Зеленського проросійським політиком, я би навіть сказала - слабкою ланкою, якою Путін може скористатися для досягнення своїх цілей в Україні. Однак насправді Зеленський хоч і належить до російськомовних українців, він не є проросійським політиком. На відміну від Порошенка, він не так поляризує у політичній дискусії, чим більше імпонує багатьом виборцям на Сході і Півдні України. Але на запитання, чи є для нього Путін ворогом, Зеленський чітко відповідає "так". Однак я бачу ризик у тому, що у випадку нового витка російської агресії, яку не можна виключати, а також на переговорах у "нормандському форматі" Зеленський явно слабкіша фігура, ніж Порошенко. Хоча би тому, що в нього нульовий політичний досвід.

Упродовж останніх років президентства Петра Порошенка процес реформ в Україні уповільнився. Чого Ви очікуєте в цьому плані від нового глави держави?

Теоретично зміна влади - це шанс побачити нову динаміку процесу реформ. Поки що немає підстав говорити про те, що він планує розвернути країну назад, скасувати здійснені реформи. Єдиний виняток - реформа сфери охорони здоров'я. Це болюча реформа, яка багатьом не подобається. Але з європейської точки зору це абсолютно необхідна реформа, яку підтримує громадянське суспільство. Деякі його заяви вказують на те, що він суто як популіст може зупинити цю реформу - просто тому, що є багато невдоволених. Це було би дуже прикро. Натомість дуже важливим сигналом є підтримка з боку Зеленського шляху, наміченого у боротьбі з корупцією, підтримка інституцій, що створюються, зокрема, Антикорупційного суду. Це ключова реформа. Адже якщо президент дасть можливість антикорупційним органам незалежно працювати, це може обернутися покаранням високопоставлених чиновників за корупцію. Це був би великий крок вперед. Однак, враховуючи його зв'язки з Ігорем Коломойським, є сумніви, наскільки послідовно він триматиметься цієї позиції.

Ви боїтеся, що Коломойський дзвонитиме Зеленському і про щось проситиме?

Усе залежить від справжньої природи відносин між ними обома. Що тіснішими є їхні стосунки, то менш імовірно, що Зеленський покладе край переплетінню державних інтересів і бізнес-інтересів окремих осіб. Те, що називають "захопленням держави", зокрема, коли олігархи керують окремими групами у парламенті. Мені дуже важко уявити собі, що цьому буде покладено край, якщо за лаштунками смикатиме за ниточки олігарх, який на цьому наживається. Це і є ключовим питанням у внутрішній політиці, коли йдеться про те, чи будуть позитивні зміни у цій країні.