Німецька економіка через пандемію обвалиться сильніше, ніж очікували

Економіка Німеччини в 2020 році через пандемію коронавірусу обвалиться сильніше, ніж експерти очікували весною цього року. Провідні економічні науково-дослідні інститути країни погіршили прогноз падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) Німеччини більш ніж на один процентний пункт до мінус 5,4 відсотка. Про це повідомляється в осінньому звіті, оприлюдненому в середу, 14 жовтня.

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У 2021 році науковці очікують зростання німецького ВВП на 4,7 відсотка, у 2022-му - на 2,7 відсотка. У квітні вони прогнозували зниження ВВП Німеччини цього року на 4,2 відсотка та його зростання на 5,8 відсотка у 2021 році.

Причини уповільненого економічного відновлення дослідники вбачають у повільних темпах зростання інвестицій у сферах з великою кількістю соціальних контактів, таких як туризм, громадське харчування, івент-індустрія і авіаперевезення, повідомляє інформагентство AFP.

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Економісти прогнозують, що німецька економіка зможе вийти на докризовий рівень лише до кінця 2021 року. При цьому обсяг ВВП все ж буде нижчим за рівень, якого вдалося б досягнути без пандемії. Економіка зможе повернутися до нормальних темпів розвитку лише до кінця 2022 року, прогнозують у дослідницьких інститутах.

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