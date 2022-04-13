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Німецька Демократична Республіка - колишня держава в Центральній Європі.
Німецька Демократична Республіка - НДР - проіснувала з 1949 до 1990 року. Вона постала внаслідок розділу повоєнної Німеччини після 1945 року. До мирної революції 1989 року в НДР панувала комуністична диктатура на чолі з Соціалістичною єдиною партією Німеччини.
60 років тому 19-річний Конрад Шуманн ризикнув життям, щоб перетнути кордон між Східною та Західною Німеччиною. За кілька днів після його легендарного стрибка завершили зводити Берлінський мур, який розділив родини й друзів на десятки років.