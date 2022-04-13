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Німецька Демократична Республіка (НДР)

Німецька Демократична Республіка - колишня держава в Центральній Європі.

Німецька Демократична Республіка - НДР - проіснувала з 1949 до 1990 року. Вона постала внаслідок розділу повоєнної Німеччини після 1945 року. До мирної революції 1989 року в НДР панувала комуністична диктатура на чолі з Соціалістичною єдиною партією Німеччини.

Без Дружби: наскільки Німеччина залежна від нафти з РФ?

Без "Дружби": наскільки Німеччина залежна від нафти з РФ? 13.04.2022

Нафтопровід "Дружба" з радянських часів забезпечує два східнонімецькі НПЗ. Проте вони зможуть отримувати основну частину сировини альтернативними маршрутами, вказує інститут IW.
Ексрадник Гельмута Коля: ФРН не обіцяла нерозширення НАТО

Ексрадник Гельмута Коля: ФРН не обіцяла нерозширення НАТО 10.02.2022

На перемовинах Гельмута Коля з лідерами СРСР обіцянок не розширювати НАТО не звучало, сказав DW Горст Тельчик. Умова СРСР не розміщувати сили альянсу на території колишньої НДР було виконано, додав він.
Німеччина отримала запит Естонії на схвалення поставок зброї в Україну

Німеччина отримала запит Естонії на схвалення поставок зброї в Україну 21.01.2022

Естонія має намір передати Україні 122-міліметрові гаубиці на тлі російської загрози. Однак для цього необхідно схвалення Берліна, адже гаубиці були випущені у НДР.

Уряд Берліна вперше в історії очолила жінка

Уряд Берліна вперше в історії очолила жінка 21.12.2021

Колишня міністерка ФРН Франциска Ґіффай стала бургомістеркою Берліна та очолила уряд цієї німецької федеральної землі. Вона стала першою жінкою на цій посаді. Раніше вона перебувала в центрі скандалу з плагіатом.
Меркель обрала панк-рок пісню для церемонії прощання з посадою

Меркель обрала панк-рок пісню для церемонії прощання з посадою 27.11.2021

Анґела Меркель обрала для традиційної церемонії прощання з посадою канцлера ФРН панк-рок шлягер 1970-х із НДР, а також композицію легендарної німецької співачки Гільдеґард Кнеф.

Польський похід Червоної армії 1939 року: сучасне переосмислення

Польський похід Червоної армії 1939 року: сучасне переосмислення 22.09.2021

17 вересня 1939-го Червона армія згідно з пактом Молотова-Ріббентропа увійшла в Польщу, а 22 вересня в Бресті відбувся парад червоноармійців і вермахту. Про події того часу та їхні наслідки йшлося на форумі у Варшаві.
Складний спадок СРСР став темою мультимедійної виставки в Берліні

Складний спадок СРСР став темою мультимедійної виставки в Берліні 16.09.2021

Відвідувачам мультимедійної виставки в Берліні покажуть хронологію розвалу Радянського Союзу та наслідки для Європи й світу. Події представлено ретельно ілюстрованим матеріалом.
Як запобігти лісовим пожежам у Греції? - Європа у фокусі (відео)

Як запобігти лісовим пожежам у Греції? - "Європа у фокусі" (відео) 16.08.2021

Чому журналісти в Ісландії під прицілом через викриття корупції. Як німці втікали з НДР до ФРН через тунелі. Які проблеми виникли в Боснії і Герцеговині через... диких коней. Будинок з картону в Нідерландах.
Чому палає Греція і як запобігти лісовим пожежам? - Європа у фокусі (16.08.2021)

Чому палає Греція і як запобігти лісовим пожежам? - "Європа у фокусі" (16.08.2021) 16.08.2021

Греція: як запобігти масштабним лісовим пожежам. Ісландія: журналісти під прицілом через викриття корупції. Німеччина: втеча з НДР до ФРН через тунелі. Боснія і Герцеговина: чому дикі коні стали проблемою.

60 років Берлінському муру: як "народний поліцейський" стрибнув з НДР до ФРН у свободу (13.08.2021) 13.08.2021

60 років тому 19-річний Конрад Шуманн ризикнув життям, щоб перетнути кордон між Східною та Західною Німеччиною. За кілька днів після його легендарного стрибка завершили зводити Берлінський мур, який розділив родини й друзів на десятки років.
Штайнмаєр про зведення Берлінського муру: Доленосний день для німців і світу

Штайнмаєр про зведення Берлінського муру: Доленосний день для німців і світу 13.08.2021

У промові з нагоди 60-річчя зведення Берлінського муру президент Німеччини назвав розділення Берліна "насильницьким та нелюдяним".
Де проходить піший маршрут вздовж Берлінського муру (фоторепортаж)

Де проходить піший маршрут вздовж Берлінського муру (фоторепортаж) 13.08.2021

13 серпня 2021-го виповнюється 60 років початку зведення Берлінського муру. Цей 160-кілометровий маршрут нагадує про часи, коли Берлін був розділений на дві частини.

Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами холодної війни

Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни" 13.08.2021

13 серпня 2021-го виповнюється 60 років початку зведення Берлінського муру. Цей 160-кілометровий маршрут нагадує про часи, коли Берлін був розділений на дві частини.

Розділена столиця: 60 років спорудженню Берлінського муру

Розділена столиця: 60 років спорудженню Берлінського муру 13.08.2021

Після завершення Другої світової війни Берлін уже був розділеним містом, однак вільний рух людей тривав до 13 серпня 1961 року. Докладніше про історію спорудження Берлінського муру - у матеріалі DW.

Архів "штазі" закривається - що буде з досьє на громадян НДР? (18.06.2021) 18.06.2021

У Німеччині припиняє роботу відомство з вивчення архівів спецслужби Німецької Демократичної Республіки - "штазі". За 30 років архів опрацював понад 7 мільйонів запитів від приватних осіб та журналістів.

Як Східна Німеччина перетворюється на електромобільний центр Європи

Як Східна Німеччина перетворюється на електромобільний центр Європи 09.04.2021

Східна Німеччина після тривалої деіндустріалізації перетворюється на європейський центр виробництва електромобілів й акумуляторних батарей. Особливу роль має відіграти Берлін.
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