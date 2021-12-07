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Війна Росії проти України
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Ніколас Буссе

Ніколас Бусcе

Ніколас Буссе - оглядач німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Пропустити розділ Ніколас Бусcе: вибрані публікації

Ніколас Бусcе: вибрані публікації

Президент Росії Володимир Путін

Саміт Байдена і Путіна - хто підпише гарантії з брехуном?

Джо Байден не прийме "червоні лінії" Москви, вважає оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Ніколас Буссе.
Ніколас Буссе
Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Політика
7 грудня 2021 р.
Пропустити розділ Ніколас Бусcе: інші публікації

Ніколас Бусcе: інші публікації

Вантажі для Калінінграда на литовській прикордонній станції Кібартай

Калінінградський транзит - важіль тиску на Путіна

Калінінградський транзит - важіль тиску на Путіна

Обмеження щодо транзиту між РФ та Калінінградом - це ще один важіль тиску на Путіна, вважає оглядач FAZ Ніколас Буссе.
Ніколас Буссе
Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Політика
23 червня 2022 р.
Нафтова вишка у російському Альметьєвську (архівне фото)

Шостий пакет санкцій ЄС, або Перерізання пуповини Росії

Шостий пакет санкцій ЄС, або Перерізання пуповини Росії

Разом із шостим пакетом санкцій ЄС розривати найважливіші економічні зв'язки з РФ, вважає оглядач FAZ Ніколас Буссе.
Ніколас Буссе
Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Конфлікти
5 травня 2022 р.
Переговори між Україною і Росією за посередництва Туреччини в Стамбулі

Вимоги України щодо гарантій - дилема для Заходу

Вимоги України щодо гарантій - дилема для Заходу

Захід поки що не готовий пристати на вимоги Києва щодо гарантій безпеки, вважає оглядач FAZ Ніколас Буссе.
Ніколас Буссе
Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Політика
31 березня 2022 р.
Фігура Путіна, який "давиться Україною", в Берліні

Захід повинен далі чинити опір Росії

Захід повинен далі чинити опір Росії

Чим би не завершилася війна Росії в Україні, Захід має надалі тиснути на Москву, вважає оглядач FAZ Ніколас Буссе.
Ніколас Буссе
Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Політика
18 березня 2022 р.
Китай і Росія, символічне фото

Пекін не допоможе зупинити війну

Пекін не допоможе зупинити війну

Путін буде союзником для Китаю у протистоянні з Заходом, допоки господар Кремля не шкодитиме інтересам Пекіна.
Ніколас Буссе
Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Політика
15 березня 2022 р.
Володимир Путін та тлі кораблів та танку (символічне фото)

Захід намагається зрозуміти стратегію Путіна

Захід намагається зрозуміти стратегію Путіна

Путін брязкає зброєю тільки для покращання переговорних позицій чи все ж таки готується до вторгнення? Коментар FAZ.
Ніколас Буссе
Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Конфлікти
11 лютого 2022 р.
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