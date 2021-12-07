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Ніколас Бусcе
Ніколас Буссе - оглядач німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Пропустити розділ Ніколас Бусcе: вибрані публікації
Ніколас Бусcе: вибрані публікації
Саміт Байдена і Путіна - хто підпише гарантії з брехуном?
Джо Байден не прийме "червоні лінії" Москви, вважає оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Ніколас Буссе.
Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Політика
07.12.2021
7 грудня 2021 р.
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Ніколас Бусcе: інші публікації
Калінінградський транзит - важіль тиску на Путіна
Калінінградський транзит - важіль тиску на Путіна
Обмеження щодо транзиту між РФ та Калінінградом - це ще один важіль тиску на Путіна, вважає оглядач FAZ Ніколас Буссе.
Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Політика
23.06.2022
23 червня 2022 р.
Шостий пакет санкцій ЄС, або Перерізання пуповини Росії
Шостий пакет санкцій ЄС, або Перерізання пуповини Росії
Разом із шостим пакетом санкцій ЄС розривати найважливіші економічні зв'язки з РФ, вважає оглядач FAZ Ніколас Буссе.
Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Конфлікти
05.05.2022
5 травня 2022 р.
Вимоги України щодо гарантій - дилема для Заходу
Вимоги України щодо гарантій - дилема для Заходу
Захід поки що не готовий пристати на вимоги Києва щодо гарантій безпеки, вважає оглядач FAZ Ніколас Буссе.
Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Політика
31.03.2022
31 березня 2022 р.
Захід повинен далі чинити опір Росії
Захід повинен далі чинити опір Росії
Чим би не завершилася війна Росії в Україні, Захід має надалі тиснути на Москву, вважає оглядач FAZ Ніколас Буссе.
Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Політика
18.03.2022
18 березня 2022 р.
Пекін не допоможе зупинити війну
Пекін не допоможе зупинити війну
Путін буде союзником для Китаю у протистоянні з Заходом, допоки господар Кремля не шкодитиме інтересам Пекіна.
Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Політика
15.03.2022
15 березня 2022 р.
Захід намагається зрозуміти стратегію Путіна
Захід намагається зрозуміти стратегію Путіна
Путін брязкає зброєю тільки для покращання переговорних позицій чи все ж таки готується до вторгнення? Коментар FAZ.
Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Конфлікти
11.02.2022
11 лютого 2022 р.
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