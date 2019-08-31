 Нідерландські слідчі хочуть поговорити з Цемахом щодо катастрофи MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2019

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Новини

Нідерландські слідчі хочуть поговорити з Цемахом щодо катастрофи MH17

Утримуваний під вартою в Україні кандидат на обмін полоненими Володимир Цемах зацікавив нідерландських слідчих, які розслідують збиття MH17 на Донбасі.

Катастрофа MH17

Катастрофа MH17 забрала життя 298 людей (фото з архіву)

Слідчі з Нідерландів, які розслідують скоєне п'ять років тому на Донбасі збиття пасажирського лайнера Boeing MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, хочуть поговорити з Володимиром Цемахом, котрий перебуває під вартою в Україні. Про це в вівторок, 3 вересня, заявив речник слідчої групи Брехтьє ван де Мосдейк у телефонному інтерв'ю агентству новин AP.

За непідтвердженими даними AP, Цемах вважається одним з кандидатів на обмін полоненими між РФ та Україною. Представник слідчої групи заяив, що прокуратура Нідерландів зацікавлена в тому, щоб допитати цю людину. "Якщо його обміняють, то, звісно, важко сказати, чи зможемо ми поговорити з ним, коли він буде в Росії", - наголосив речник. Тож нідерландська прокуратура воліла б, щоб пан Цемах перебував в Україні й надалі, щоб бути "доступним для слідства", і йому можна було би поставати "додаткові запитання", зазначив ван де Мосдейк.

Тим часом 3 вересня українські ЗМІ, посилаючись на адвоката Цемаха, повідомили, що останньому подовжили арешт.

DW.COM

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Нагадаємо, що міжнародна слідча група прагне притягнути до кримінальної відповідальності осіб, підозрюваних у збитті літака Boeing рейсу MH17, скоєного влітку 2014 року в небі над Донбасом. Досі група слідчих звинуватила в причетності до цього злочину чотирьох осіб, з яких троє росіян і один українець, однак Цемах не входить до цього числа.

Судовий розгляд справи чотирьох підозрюваних має розпочатися наступного року в березні в Нідерландах. Утім, мабуть, ніхто з цих підозрюваних не постане перед судом у Нідерландах, адже Росія та Україна забороняють екстрадицію своїх громадян.

Раніше МЗС Росії назвало висунені слідчими звинувачення проти російських громадян "абсолютно необґрунтованими" і закинуло слідчим використання "сумнівних джерел інформації". Крім того, російські дипломати переконані, що нідерландські слідчі ігнорували надані Москвою докази з метою дискредитації Росії.

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