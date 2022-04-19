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Нідерланди

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нідерланди".

Нідерланди - країна, офіційна назва - Королівство Нідерландів. Нідерланди розташовані на заході Європи на березі Північного моря. Королівство Нідерландів охоплює також острови Бонайре, Саба та Сінт-Естатіус у Карибському морі. Столиця Нідерландів - Амстердам. Уряду та парламент розташовані в Гаазі. Кількість населення перевищує 17 мільйонів осіб. Площа - 41 543 квадратних кілометрів. Увага: контент сторінки генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нідерланди поставлять в Україну важке озброєння

Нідерланди поставлять в Україну важке озброєння 19.04.2022

Бронетехніку та інше важке озброєння пообіцяв Володимиру Зеленському прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Зеленський у Гаазі: Важливо притягти відповідальних за війну (31.03.2022) 31.03.2022

Виступаючи перед парламентом Нідерландів, президент країни Володимир Зеленський підкреслив, що важливо притягнути до відповідальності всіх, хто віддає злочинні накази, хто їх виконує і хто створює політичне прикриття.
Двоє загиблих під час стрілянини в МакДональдсі в Нідерландах

Двоє загиблих під час стрілянини в "МакДональдсі" в Нідерландах 31.03.2022

Жертвами стрілянини в нідерландському місті Зволле стали дві особи з турецьким корінням, повідомляють ЗМІ. Зловмиснику вдалося втекти.
Нідерланди та Австралія подали на Росію до ІКАО через MH17

Нідерланди та Австралія подали на Росію до ІКАО через MH17 14.03.2022

Міжнародну організацію цивільної авіації просять встановити, чи несе відповідальність Росія за катастрофу рейсу МН17 у 2014 році. У разі підтвердження Нідерланди та Австралія вимагатимуть від Росії компенсації.
Нідерланди дадуть Україні 200 ЗРК Stinger

Нідерланди дадуть Україні 200 ЗРК Stinger 26.02.2022

Росія веде війну проти України. РФ завдає ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подями суботи, 26 лютого.
Нідерланди передадуть Україні військове спорядження

Нідерланди передадуть Україні військове спорядження 18.02.2022

Уряд Нідерландів анонсував постачання Україні зброї, радіолокаційних систем та міношукачів через загрози з боку Російської Федерації.

У Парижі поліція перешкодила руху протестної автоколони

У Парижі поліція перешкодила руху протестної автоколони 13.02.2022

Влада Франції не дала дозволу на проведення акції протесту проти карантинних обмежень, у якій взяли участь до 3000 автомашин. Подібна акція відбулася в Нідерландах.
Нідерландська авіакомпанія KLM зупиняє польоти в Україну

Нідерландська авіакомпанія KLM зупиняє польоти в Україну 12.02.2022

Останній рейс авіаліній до Києва було заплановано цієї ночі, його скасували.
Заради яхти Безоса у Роттердамі розберуть історичний міст

Заради яхти Безоса у Роттердамі розберуть історичний міст 04.02.2022

Історичний міст "морської столиці Європи" розберуть, коли буде готова яхта мультимільярдера Джеффа Безоса. Мерія Роттердама пояснила, що інакше судно, яке стане найбільшою парусною яхтою у світі, не вийде до моря.
Джонсон цього тижня відвідає Україну - Кулеба

Джонсон цього тижня відвідає Україну - Кулеба 31.01.2022

Разом із Борисом Джонсоном в Україні одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та глава польського уряду Матеуш Моравецький.
Катастрофа MH17: ЄСПЛ розглянув позиції сторін за позовом проти Росії

Катастрофа MH17: ЄСПЛ розглянув позиції сторін за позовом проти Росії 27.01.2022

ЄСПЛ розглянув питання щодо прийнятності позову "Україна та Нідерланди проти Росії" про відповідальність за катастрофу "Боїнга-777", збитого в небі над Донбасом. Сторони виклали свої позиції.
НАТО перекидає додаткові сили у Східну Європу

НАТО перекидає додаткові сили у Східну Європу 24.01.2022

На тлі нарощування РФ військового угруповання біля України НАТО приводить війська у боєготовність та направляє додаткову авіацію та кораблі в Східну Європу.
Іспанія та Нідерланди патрулюватимуть повітряний простір Болгарії

Іспанія та Нідерланди патрулюватимуть повітряний простір Болгарії 22.01.2022

Повітряний простір Болгарії патрулюватимуть також іспанські та нідерландські винищувачі. Таке рішення ухвалено на тлі напруги в Чорноморському регіоні через загрозу нового вторгнення Росії в Україну.

У ЄС відбулися протести проти заходів щодо боротьби з пандемією

У ЄС відбулися протести проти заходів щодо боротьби з пандемією 16.01.2022

Тисячі людей вийшли на вулиці Німеччини, Австрії, Франції та Італії з протестом проти політики урядів цих країн щодо боротьби з коронавірусом. У ФРН відбулися також акції прихильників обмежувальних заходів.
Європі бракує газу: Газпром веде подвійну гру? (04.01.2022)

Європі бракує газу: "Газпром" веде подвійну гру? (04.01.2022) 04.01.2022

У Європі зростають сумніви щодо надійності "Газпрому" як постачальника енергоносіїв. Концерну закидають умисне недопостачання газу, аби форсувати запуск газопроводу "Північний потік-2".

Масові протести через ковідні обмеження в Амстердамі (03.01.2022) 03.01.2022

У Нідерландах тисячі людей вийшли на протест проти запровадженого урядом суворого локдауна. Ковідні обмеження передбачають закриття усіх розважальних та громадських установ. Громадяни можуть відвідувати лише магазини першої необхідності.
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