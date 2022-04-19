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Нідерланди - країна, офіційна назва - Королівство Нідерландів. Нідерланди розташовані на заході Європи на березі Північного моря. Королівство Нідерландів охоплює також острови Бонайре, Саба та Сінт-Естатіус у Карибському морі. Столиця Нідерландів - Амстердам. Уряду та парламент розташовані в Гаазі. Кількість населення перевищує 17 мільйонів осіб. Площа - 41 543 квадратних кілометрів. Увага: контент сторінки генерується автоматично за допомогою ключових слів.