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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нідерланди".
Нідерланди - країна, офіційна назва - Королівство Нідерландів. Нідерланди розташовані на заході Європи на березі Північного моря. Королівство Нідерландів охоплює також острови Бонайре, Саба та Сінт-Естатіус у Карибському морі. Столиця Нідерландів - Амстердам. Уряду та парламент розташовані в Гаазі. Кількість населення перевищує 17 мільйонів осіб. Площа - 41 543 квадратних кілометрів. Увага: контент сторінки генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Виступаючи перед парламентом Нідерландів, президент країни Володимир Зеленський підкреслив, що важливо притягнути до відповідальності всіх, хто віддає злочинні накази, хто їх виконує і хто створює політичне прикриття.
У Нідерландах тисячі людей вийшли на протест проти запровадженого урядом суворого локдауна. Ковідні обмеження передбачають закриття усіх розважальних та громадських установ. Громадяни можуть відвідувати лише магазини першої необхідності.