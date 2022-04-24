Нью-Делі – місто в Індії, офіційна столиця країни.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нью-Делі". Хоча Нью-Делі і вважається містом, але фактично – це район Делі. У Нью-Делі розташовані уряд Індії, парламент, вищі судові установи. Кількість населення Нью-Делі становить приблизно 250 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.