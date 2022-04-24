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Нью-Делі

Нью-Делі – місто в Індії, офіційна столиця країни.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нью-Делі". Хоча Нью-Делі і вважається містом, але фактично – це район Делі. У Нью-Делі розташовані уряд Індії, парламент, вищі судові установи. Кількість населення Нью-Делі становить приблизно 250 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄС планує послабити залежність Індії від Росії

ЄС планує послабити залежність Індії від Росії 24.04.2022

ЄС та США намагаються встановити тісніші зв'язки з Індією, що є одним з найбільших у світі покупцем російської зброї. Індія досі не засудила російську агресію проти України.
Австралія й Індія підписали проміжну торговельну угоду

Австралія й Індія підписали проміжну торговельну угоду 03.04.2022

Підписання угоди про вільну торгівлю з Індією є для Австралії кроком на шляху до зменшення залежності від Китаю, що є найбільшим торговельним партнером країни.
Індія користується війною в Україні, щоби зміцнити позиції на ринку зернових - ЗМІ

Індія користується війною в Україні, щоби зміцнити позиції на ринку зернових - ЗМІ 16.03.2022

На тлі війни в Україні уряд Індії намірився зміцнити власні позиції на світовому ринку збіжжя. У планах індійських урядовців - розбудова інфраструктури, пише Reuters.
В уряді Індії одразу 12 міністрів склали повноваження

В уряді Індії одразу 12 міністрів склали повноваження 07.07.2021

Серед урядовців, котрі оголосили свою відставку, був і міністр охорони здоров'я Індії Харш Вардхан. Його особливо різко критикували після стрімкого зростання числа заражень коронавірусом.
Коронавірус: в Індії послаблять обмеження на тлі зниження захворюваності

Коронавірус: в Індії послаблять обмеження на тлі зниження захворюваності 05.06.2021

Влада Нью-Делі та інших міст в Індії послабить обмеження на тлі зниження захворюваності на COVID-19.
Коронавірус: новий рекорд в Індії - близько 4200 смертей за добу

Коронавірус: новий рекорд в Індії - близько 4200 смертей за добу 08.05.2021

Індія потерпає від стрімкого поширення виявленої у цій країні мутації коронавірусу B.1.617.2. За минулу добу знову зафіксували понад 400 тисяч нових випадків зараження.
Коронавірус в Індії: добове число заражень б'є рекорди

Коронавірус в Індії: добове число заражень б'є рекорди 07.05.2021

Протягом минулої доби в Індії зареєстрували 414,2 тисячі випадки заражень коронавірусом. Уряд Індії досі відмовляється від запровадження локдауну у всій країні.
Ситуація жахлива: в Індії - 3,7 тисячі жертв коронавірусу за добу

"Ситуація жахлива": в Індії - 3,7 тисячі жертв коронавірусу за добу 02.05.2021

Індія б'є сумні коронавірусні рекорди. Напередодні в країні, де поширюється місцева мутація коронавірусу, зареєстрували понад 400 тисячі випадків заражень за добу. "Аптеці світу" також бракує вакцини.
Це верхівка айсберга. Яка реальна смертність від COVID-19 в Індії?

"Це верхівка айсберга". Яка реальна смертність від COVID-19 в Індії? 30.04.2021

Захворюваність COVID-19 в Індії набула загрозливих масштабів, тіла померлих не встигають кремувати. Експерти спробували оцінити реальні масштаби поширення інфекції в країні.
Індії обіцяють міжнародну допомогу у боротьбі з коронавірусом

Індії обіцяють міжнародну допомогу у боротьбі з коронавірусом 25.04.2021

Нині Індія особливо сильно потерпає від наслідків пандемії COVID-19. Лікарням бракує медичного кисню, обладнання та ліків.

Пандемія COVID-19: крематорії та кладовища Індії переповнені

Пандемія COVID-19: крематорії та кладовища Індії переповнені 25.04.2021

На тлі рекордних для світу масштабів поширення коронавірусу в Індії крематорії країни не витримують навантаження. Переповнені також кладовища.
США пригрозили Індії санкціями за купівлю російських ЗРК С-400

США пригрозили Індії санкціями за купівлю російських ЗРК С-400 20.03.2021

Індія має намір купити у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400. Тим часом керівник Пентагону вказав міністру оборони Індії на загрозу санкцій Вашингтона. Раніше ЗРК С-400 ускладнив відносини США і Туреччини.
У столиці Індії на коронавірус перехворіла майже чверть населення - дослідження

У столиці Індії на коронавірус перехворіла майже чверть населення - дослідження 21.07.2020

Тести на антитіла у жителів Нью-Делі свідчать, що практично чверть населення 20-мільйонного міста вже перехворіло на COVID-19.

Індія та Китай обмінялися звинуваченнями через прикордонну сутичку

Індія та Китай обмінялися звинуваченнями через прикордонну сутичку 20.06.2020

Пекін та Нью-Делі стверджують, що інша сторона спричинила сутичку на ділянці де-факто кордону в гімалайському регіоні Ладакх. Інцидент між двома ядерними державами став найкривавішим за останнє півстоліття.
В Індії послабили карантин попри рекордну кількість нових інфікувань

В Індії послабили карантин попри рекордну кількість нових інфікувань 08.06.2020

В Індії набуло чинності нове послаблення карантину попри рекордне зростання кількості нових заражень коронавірусом. В країні відкрили торговельні центри, ресторани, храми та мечеті. Утім, ці послаблення діють не всюди.
Уряд Індії подовжив карантин через коронавірус

Уряд Індії подовжив карантин через коронавірус 11.04.2020

Запроваджений 24 березня повсюдний карантин у Індії мав завершитися 14 квітня. Однак уряд країни вирішив подовжити дію обмежувальних заходів. На скільки саме - поки невідомо.
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