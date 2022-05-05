Нурсултан - столиця Казахстану. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нурсултан".

Столиця Казахстану отримала назву Нурсултан на честь першого президента цієї країни Нурсултана Назарбаєва. Це сталося відразу після того, як у березні 2019 року Назарбаєв подав у відставку. Це вже не перше перейменування цього міста. Раніше воно називалось Ак-Мола, Акмолінськ, Цілиноград, Акмола, Астана. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.