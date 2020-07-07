"Нормальні стосунки": Разумков заперечує конфлікт з Єрмаком

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у інтерв'ю DW відкинув припущення про конфлікт між ним та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Раніше в українських ЗМІ повідомлялося про нібито невдоволення Єрмака самостійністю Разумкова та намагання з його боку домогтися відставки спікера Верховної Ради. Відповідаючи на запитання, чи відомо йому про такі спроби, Разумков назвав свої стосунки з Єрмаком "нормальними".

"Ми працюємо достатньо ефективно, тому нічого додати з цього приводу не можу", - сказав Разумков, зауваживши при цьому, що "нормальна робота в першу чергу потрібна не мені або комусь іншому, вона потрібна державі, але кожен приймає рішення самостійно".

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Спікер Верховної Ради без "далекоглядних планів"

Разумков також відкинув припущення щодо власних президентських амбіцій. Свої активні поїздки регіонами країни він пояснив переконанням, що можновладці повинні "спілкуватися з людьми", а не "далекоглядними планами". "Тому що ми - люди, яких обирають громадяни нашої держави. І сидіти лише під куполом чи лише в кабінетах - це втратити зв'язок з тими людьми, які за тебе віддали свої голоси і які тобі довірили цю владу".

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Спікер Верховної Ради підтвердив свою позицію щодо закону про українську мову, який, на його думку, необхідно змінити. "Багато аспектів, які там відображені були, м’яко кажучи, розкритиковані і Венеційською комісією, Організацією Об’єднаних Націй", - пояснив Разумков. Він також додав, що, на його думку, закони, пов'язані з гуманітарною сферою, повинні влаштовувати чи намагатися влаштувати всіх громадян України.

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