Норберт Реттґен – німецький політик, колишній міністр довкілля Німеччини.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Норберт Реттґен". Християнський демократ Роберт Реттґен, починаючи з 2014 року, є головою комітету із закордонних справ німецького Бундестагу. З 2009 до 2012 року Норбер Реттґен обіймав посаду міністра довкілля Німеччини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.