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Норберт Реттґен – німецький політик, колишній міністр довкілля Німеччини.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Норберт Реттґен". Християнський демократ Роберт Реттґен, починаючи з 2014 року, є головою комітету із закордонних справ німецького Бундестагу. З 2009 до 2012 року Норбер Реттґен обіймав посаду міністра довкілля Німеччини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За посаду голови Християнсько-демократичного союзу борються прем'єр Північного Рейну-Вестфалії Армін Лашет, ексголова фракції ХДС/ХСС Фрідріх Мерц та голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики Норберт Реттґен.
Троє представників Християнсько-демократичного союзу оголосили про намір брати участь у виборах голови правлячої у ФРН партії - це Фрідріх Мерц, Армін Лашет і Норберт Реттґен. Нового голову ХДС мають обрати 25 квітня.