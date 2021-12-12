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Норберт Реттґен

Норберт Реттґен – німецький політик, колишній міністр довкілля Німеччини.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Норберт Реттґен". Християнський демократ Роберт Реттґен, починаючи з 2014 року, є головою комітету із закордонних справ німецького Бундестагу. З 2009 до 2012 року Норбер Реттґен обіймав посаду міністра довкілля Німеччини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Главу МЗС ФРН закликали визначити чітку позицію щодо Північного потоку-2

Главу МЗС ФРН закликали визначити чітку позицію щодо "Північного потоку-2" 12.12.2021

"Неможливо уявити, щоб "Північний потік - 2" було введено в експлуатацію, якщо Росія справді нападе на Україну", - вважає один із кандидатів на посаду голови ХДС Норберт Реттґен.
Німецький політик проти запуску Північного потоку-2 у разі вторгнення РФ в Україну

Німецький політик проти запуску "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну 06.12.2021

Норберт Реттґен не уявляє запуску "Північного потоку - 2" у разі війни Росії з Україною. Він також виключає військову відповідь НАТО у разі вторгнення російських військ в Україну.
Талібан захопив місто у 70 кілометрах від Кабула

"Талібан" захопив місто у 70 кілометрах від Кабула 14.08.2021

Бойовики ісламістської організації "Талібан" взяли під контроль місто Пул-і-Алам, розташоване в 70 кілометрах від Кабула. Бої тривають і за Майданшахр, що у 46 кілометрах від столиці Афганістану.
22 червня 1941 року. Як цей день згадували в Німеччині

22 червня 1941 року. Як цей день згадували в Німеччині 22.06.2021

У день 80-ї річниці нападу вермахту на СРСР у ФРН не виголошували гучних промов. Для німців це день сорому, скорботи й нагадування про власну історичну провину і відповідальність.
У Німеччині не виключають участі РФ у інциденті з літаком Ryanair

У Німеччині не виключають участі РФ у інциденті з літаком Ryanair 26.05.2021

Глава комітету з закордонних справ Бундестагу Норберт Реттґен з ХДС впевнений у тому, що примусову посадку літака Ryanair у Мінську схвалили в Кремлі.
Україна попросила у Німеччини оборонне озброєння - ЗМІ

Україна попросила у Німеччини оборонне озброєння - ЗМІ 25.04.2021

Київ просив у Берліна старі корвети, компоненти протикорабельних ракет, системи ППО і обладнання для розмінування, пише FAS. Глава МЗС ФРН, за даними джерел видання, виступає проти надання зброї Україні.
У партії Меркель закликають до мораторію на Північний потік-2

У партії Меркель закликають до мораторію на "Північний потік-2" 05.02.2021

У Християнсько-демократичному союзі - партії канцлерки Німеччини Анґели Меркель - закликають запровадити тимчасовий мораторій на будівництво "Північного потоку-2".
Новим головою ХДС обраний Армін Лашет

Новим головою ХДС обраний Армін Лашет 16.01.2021

Прем'єр-міністра землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета обрали новим головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС). У другому турі турі голосування він випередив Фрідріха Мерца.
Розпочався з'їзд партії Меркель, на якому мають обрати нового лідера політсили

Розпочався з'їзд партії Меркель, на якому мають обрати нового лідера політсили 15.01.2021

За посаду голови Християнсько-демократичного союзу борються прем'єр Північного Рейну-Вестфалії Армін Лашет, ексголова фракції ХДС/ХСС Фрідріх Мерц та голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики Норберт Реттґен.
Реттґен розкритикував Шредера за заяви щодо Навального

Реттґен розкритикував Шредера за заяви щодо Навального 08.10.2020

Норберт Реттґен розкритикував ексканцлера ФРН Ґергарда Шредера після того, як той заявив про "непідтверджені обвинувачення Навального". Шредер має намір подати до суду на газету Bild.
Отруєння Навального: у Бундестазі згадали про Північний потік-2

Отруєння Навального: у Бундестазі згадали про "Північний потік-2" 03.09.2020

Голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Реттґен заявив, що реакція ЄС на отруєння Олексія Навального має включати й перспективи "Північного потоку-2".

У Бундестазі вимагають не допустити Huawei до розбудови 5G

У Бундестазі вимагають не допустити Huawei до розбудови 5G 17.05.2020

Німеччині не можна ставати залежною в питанні критично важливої інфраструктури від китайських компаній, на які може тиснути уряд КНР, переконаний голова комітету Бундестагу з закордонних справ Норберт Реттґен.
Потенційний очільник партії Меркель закликав піти назустріч Росії

Потенційний очільник партії Меркель закликав піти назустріч Росії 27.02.2020

Кандидат на посаду голови правлячої в Німеччині партії ХДС Фрідріх Мерц вважає, що ФРН та ЄС варто піти назустріч Росії. Можливість для такої політики може з'явитися після закінчення президентства Путіна, припустив Мерц.
Хто очолить партію Меркель? За посаду голови ХДС змагатимуться троє кандидатів

Хто очолить партію Меркель? За посаду голови ХДС змагатимуться троє кандидатів 25.02.2020

Троє представників Християнсько-демократичного союзу оголосили про намір брати участь у виборах голови правлячої у ФРН партії - це Фрідріх Мерц, Армін Лашет і Норберт Реттґен. Нового голову ХДС мають обрати 25 квітня.
Нового голову ХДС мають обрати 25 квітня

Нового голову ХДС мають обрати 25 квітня 24.02.2020

Нинішня очільниця Християнсько-демократичного союзу Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що нового голову політсили мають обрати під час з'їзду партії 25 квітня.

У Бундестазі погрожують Росії санкціями за воєнні злочини у Сирії

У Бундестазі погрожують Росії санкціями за "воєнні злочини" у Сирії 18.02.2020

Німецький політик з партії ХДС Норберт Реттґен засудив "воєнні злочини" російської авіації в провінції Ідліб. Він закликав покарати Росію санкціями за ці дії.
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