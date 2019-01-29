Нові протести у Венесуелі проти Мадуро, Трамп телефоном привітав Гуайдо

У Венесуелі відновилися протести із вимогою до президента країни Ніколаса Мадуро піти у відставку. Тисячі венесуельців по всій країні в середу, 30 січня, на дві години залишили робочі місця і вийшли на вулиці. Акція в столиці Каракасі завершилася виконанням демонстрантами національного гімну країни, повідомляє агенція AP.

Лідер опозиції Хуан Гуайдо, який минулого тижня оголосив себе виконувачем обов'язків президента, заявив про понад п'ять тисяч різних місць по всій країні, де люди вийшли на вулицю, щоб вимагати свободи від Мадуро, а також закликати армію підтримати опозиційні сили.

Гуайдо неочікувано з'явився перед натовпом у Центральному університеті Венесуели в Каракасі. Він закликав людей продовжувати акції. "Ми залишаємося на вулицях. Не лише на знак протесту проти кризи, в якій ми живемо по всій Венесуелі, не лише через те, наскільки поганим є стан речей, але й заради майбутнього", - заявив опозиційний лідер. Він також закликав військових не застосовувати силу проти народу.

Тисячі венесуельців на дві години залишили робочі місця, щоб приєднатися до акцій протесту

Тим часом президент США Дональд Трамп цього дня у телефонній розмові привітав Гуайдо з початком виконання повноважень президента Венесуели. Трамп заявив, що США підтримують "боротьбу Венесуели за відновлення демократії", повідомили в Білому домі. В адміністрації президента США зазначили, що метою цього є "повернення Венесуели до стабільності та відновлення двосторонніх відносин між США та Венесуелою".

Мадуро мобілізує армію

У владному протистоянні у Венесуели важливе значення має те, на чиєму боці будуть військові, а тому президент країни Ніколас Мадуро намагається мобілізувати армію, керівництво якої й так заявляло про свою лояльність до Мадуро.

Відвідуючи армійські підрозділи 30 січня, він закликав солдатів до оборони країни від США. "Я закликаю збройні сили до великого військового оновлення, щоб гарантувати, що нога північноамериканського імперіалізму ніколи не ступить на нашу територію", - заявив Мадуро, цитує агентство dpa.

Нагадаємо, раніше лояльний до Мадуро Верховний суд заморозив рахунки лідера опозиції Хуана Гуайдо, а також заборонив йому виїжджати за межі країни.

Напередодні США оголосили про санкції проти нафтового сектора Венесуели. Як зазначили в мінфіні Сполучених Штатів, венесуельська нафта продаватиметься, але виручені від її продажу кошти переказуватимуть на рахунки, доступ до яких не матиме уряд Ніколаса Мадуро. Натомість Мадуро назвав це рішення США "незаконним".