 Нові протести у Венесуелі проти Мадуро, Трамп телефоном привітав Гуайдо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2019

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Новини

Нові протести у Венесуелі проти Мадуро, Трамп телефоном привітав Гуайдо

Тисячі жителів Венесуели по всій країні вийшли на нові акції протесту з вимогою до президента Ніколаса Мадуро піти у відставку. Тим часом Мадуро намагається мобілізувати армію.

Протести в Каракасі, 30 січня 2019 року

Протести в Каракасі, 30 січня 2019 року

У Венесуелі відновилися протести із вимогою до президента країни Ніколаса Мадуро піти у відставку. Тисячі венесуельців  по всій країні в середу, 30 січня, на дві години залишили робочі місця і вийшли на вулиці. Акція в столиці Каракасі завершилася виконанням демонстрантами національного гімну країни, повідомляє агенція AP.

Лідер опозиції Хуан Гуайдо, який минулого тижня оголосив себе виконувачем обов'язків президента, заявив про понад п'ять тисяч різних місць по всій країні, де люди вийшли на вулицю, щоб вимагати свободи від Мадуро, а також закликати армію підтримати опозиційні сили.

Гуайдо неочікувано з'явився перед натовпом у Центральному університеті Венесуели в Каракасі. Він закликав людей продовжувати акції. "Ми залишаємося на вулицях. Не лише на знак протесту проти кризи, в якій ми живемо по всій Венесуелі, не лише через те, наскільки поганим є стан речей, але й заради майбутнього", - заявив опозиційний лідер. Він також закликав військових не застосовувати силу проти народу.

Тисячі венесуельців на дві години залишили робочі місця, щоб приєднатися до акцій протесту

Тисячі венесуельців на дві години залишили робочі місця, щоб приєднатися до акцій протесту

Тим часом президент США Дональд Трамп цього дня у телефонній розмові привітав Гуайдо з початком виконання повноважень президента Венесуели. Трамп заявив, що США підтримують "боротьбу Венесуели за відновлення демократії", повідомили в Білому домі. В адміністрації президента США зазначили, що метою цього є "повернення Венесуели до стабільності та відновлення двосторонніх відносин між США та Венесуелою".

Мадуро мобілізує армію

У владному протистоянні у Венесуели важливе значення має те, на чиєму боці будуть військові, а тому президент країни Ніколас Мадуро намагається мобілізувати армію, керівництво якої й так заявляло про свою лояльність до Мадуро.

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Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо не зможе виїхати за межі країни, а його банківські рахунки заморожені, ухвалив Верховний суд Венесуели. (30.01.2019)

Запровадженні санкції США спрямовані проти державного нафтового концерну Венесуели PdVSA. Венесуельська нафта продаватиметься, але отримані кошти підуть на рахунки, заблоковані для уряду Мадуро. (29.01.2019)

Відвідуючи армійські підрозділи 30 січня, він закликав солдатів до оборони країни від США. "Я закликаю збройні сили до великого військового оновлення, щоб гарантувати, що нога північноамериканського імперіалізму ніколи не ступить на нашу територію", - заявив Мадуро, цитує агентство dpa.

Нагадаємо, раніше лояльний до Мадуро Верховний суд заморозив рахунки лідера опозиції Хуана Гуайдо, а також заборонив йому виїжджати за межі країни.

Напередодні США оголосили про санкції проти нафтового сектора Венесуели. Як зазначили в мінфіні Сполучених Штатів, венесуельська нафта продаватиметься, але виручені від її продажу кошти переказуватимуть на рахунки, доступ до яких не матиме уряд Ніколаса Мадуро. Натомість Мадуро назвав це рішення США "незаконним".

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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