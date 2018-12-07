 Нового голову ХДС мають обрати 25 квітня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2020

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Новини

Нового голову ХДС мають обрати 25 квітня

Нинішня очільниця Християнсько-демократичного союзу Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що нового голову політсили мають обрати під час з'їзду партії 25 квітня.

голова ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Аннеґрет Крамп-Карренбауер назвала дату, коли мають обрати нового голову ХДС

Нового голову німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) мають обрати під час партійного з'їзду 25 квітня. Про це в понеділок, 24 лютого, заявила очільниця політсили Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яка нещодавно оголосила про своє рішення залишити цю посаду, повідомляє агенція AFP.

За словами Крамп-Карренбауер, обрання нового голови подасть сигнал щодо того, хто претендуватиме на посаду канцлера від ХДС під час парламентських виборів на федеральному рівні, які мають відбутися наступного року. Також вона зазначила, що члени партії, які раніше виявляли наміри поборотися за крісло голови ХДС, вже цього тижня можуть визначитися, чи братимуть участь у виборах. Ідеться, зокрема, про прем'єр-міністра землі Північний Рейн - Вестфалія Арміна Лашета (Armin Laschet), ексглаву фракції ХДС у Бундестазі Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) та нинішнього міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана (Jens Spahn).

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Канцлерка ФРН Анґела Меркель продовжить інтенсивно працювати з Аннеґрет Крамп-Карренбауер під час пошуку нового кандидата від Християнсько-демократичного союзу на посаду канцлера. (10.02.2020)

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Поки що свою кандидатуру на посаду очільника ХДС підтвердив лише голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen).

Як повідомлялось, Аннеґрет Крамп-Карренбауер 10 лютого заявила, що залишить посаду голови ХДС та не висуватиметься на пост канцлерки Німеччини. При цьому вона залишиться міністеркою оборони ФРН.

Крамп-Карренбауер запевнила, що відмова від головування в ХДС та висування в канцлери є запланованим рішенням та не пов'язане зі скандалом в Тюрингії, де на початку лютого прем'єр-міністр землі був обраний за підтримки правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини" (АдН).

До Крамп-Карренбауер партію ХДС 18 років очолювала чинна німецька канцлера Анґела Меркель (Angela Merkel). Крамп-Карренбауер обіймає посаду голови ХДС з 7 грудня 2018 року.

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