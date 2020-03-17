Новий міністр фінансів Сергій Марченко: не "нове обличчя", але майже без скандалів

Про те, що новим міністром фінансів в уряді Дениса Шмигаля може стати Сергій Марченко, стало офіційно відомо лише вранці понеділка, коли ЗМІ дізналися, що прем'єр-міністр напередодні вніс на розгляд Верховної Ради відповідне подання. Вже за декілька годин депутати спочатку провалять голосування за Марченка - не вистачатиме лише двох голосів, - а потім все ж призначать його главою міністерства фінансів України.

Ім'я нового голови мінфіну не є відомим широкому загалу, але його призначення позитивно сприйняли в експертному середовищі й навіть у парламентській опозиції. Якщо Ірина Геращенко з "Європейської солідарності" згадала лише, що Марченко був з "команди Порошенка", то Ярослав Юрчишин з "Голосу" назвав у Facebook призначення Марченка доброю новиною, а нового міністра фінансів - професіоналом.

Адміністрація Порошенка, список Гройсмана

Назвати Марченка "новим обличчям" чи "людиною Порошенка" насправді важко. У 2018-2019 роках він справді обіймав посаду заступника голови адміністрації президента Петра Порошенка. Але вже на дострокових виборах до Верховної Ради Марченко йшов у списку колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

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З Гройсманом його об'єднував попередній досвід роботи в мінфіні - Марченко був заступником колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка. А з останнім він встиг попрацювати ще в Координаційному центрі з впровадження економічних реформ при президентові України Вікторі Януковичі, пізніше - над розвитком аналітичного центру Bendukidze Free Market Center.

Загалом на різних державних посадах Марченко перебував з 2002 року - у його резюме є також Державна фіскальна служба і секретаріат Кабміну. Втім перемога Володимира Зеленського на президентських виборах призвела до паузи у кар'єрі в держорганах, коли разом з головою адміністрації Порошенка Ігорем Райніним він пішов у відставку.

Добра репутація Марченка

Єдиним скандалом, яким за весь час роботи у владі запам'ятався Марченко, був його невдалий виступ на прес-конференції, присвяченій реформі системи виплати стипендій у 2016 році. Тоді особи, які представилися студентами, жбурнули у нього торт із закликом витрачати гроші "на стипендії, а не на війну".

Про добру репутацію Марченка говорить у коментарі DW виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. За словами експерта, за весь час державної служби новий міністр фінансів й справді зумів не потрапити в скандали, які б заплямували його імідж. При цьому, додає Вишлінський, Марченко має не лише досвід, зокрема й у переговорах з Міжнародним валютним фондом (МВФ), але є також освіченим економістом із західним розумінням сфери фінансів.

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Водночас, зазначає Вишлінський, з огляду на дії попередників Марченка гострої потреби змінювати голову мінфіну не було. І Ігор Уманський, який пропрацював в уряді Шмигаля лічені тижні, і міністерка фінансів уряду Олексія Гончарука Оксана Маркарова також були професіоналами своєї сфери та щонайменше публічно не встигли зробити кроків, які б вимагали негайного звільнення.

Вишлінський припускає, що якщо Маркарова стала жертвою більш масштабного політичного розрахунку Зеленського, який хотів прибрати уряд Гончарука, то Уманський міг просто не спрацюватися зі своїм керівництвом. Інтерв'ю та публічні заяви останнього свідчили про готовність до конфронтації, зазначає експерт.

Кар'єра нового очільника мінфіну свідчить, що він командний гравець, каже Вишлінський. Але у підсумку його досвід може також зіграти з ним злий жарт. "Якщо він буде відмовляти менш досвідченому в галузі державного управління та фінансів прем'єру Денису Шмигалю у певних його ініціативах посилаючись на власний досвід, це може спричинити конфлікт між урядовцями", - попереджає експерт.