Новий літак Boeing 777X здійснив перший політ

Літак Boeing 777X у суботу, 25 січня, злетів у аеропорту "Пейн-Філд" у місті Еверетт поблизу Сіетла, розпочавши свій перший тестовий політ. Він триватиме від трьох до п'яти годин. До цього перший політ далекомагістрального лайнера двічі відкладали через погодні умови.
Новий Boeing 777X стане найбільшим у світі двомоторним широкофюзеляжним літаком. Всього буде дві версії нової моделі повітряного судна - 777-8 і 777-9. Літаки версії 777-8 зможуть перевозити близько 380 пасажирів та матимуть дальність польоту понад 16 тисяч кілометрів, а літаки 777-9 - близько 420 пасажирів та дальність польоту 13,5 тисяч кілометрів. Ціна одного судна перевищує 400 мільйонів доларів США.
Ця модель американського Boeing буде конкурувати з раніше представленим літаком A350-1000 європейської компанії Airbus, який може перевозити до 366 пасажирів.
Планувалося, що літак моделі 777X вперше злетить у повітря ще в середиці 2019 року, однак через проблеми з двигунами плани довелося змінити. Також довелося зсунути в часі і постачання лайнера авіаперевізникам, яке мали розпочати в середині цього року. Очікують, що перші літаки надійдуть замовникам на початку наступного року. Boeing має замовлення на постачання близько 340 літаків моделі 777X. Серед замовників - Emirates, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines та Qatar Airways, зазначає агентство новин AFP.
Останнім часом компанія Boeing переживає скрутні часи через дві авіакатастрофи літаків моделі 737 MAX в Індонезії та Ефіопії. Внаслідок аварій загинули 346 осіб. Після цих авіакатастроф експлуатацію цих літаків минулого року призупинили до усунення недоліків у програмному забезпеченні.
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Автор: Рольф Венкель, Ольга Войтович