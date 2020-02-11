Новий глава офісу Зеленського: Припинення війни на Донбасі є пріоритетом

Новопризначений керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на першому брифінгу для ЗМІ розказав про пріоритетні напрямки роботи на новій посаді.
Одним із пріоритетів для президента України Володимира Зеленського та його офісу є і завжди буде припинення війни на Донбасі, заявив під час першого пресбрифінгу новопризначений глава Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак у середу, 12 лютого.
При цьому він повідомив, що наразі жодних домовленостей про можливу зустріч глави української держави з президентом Росії Володимиром Путіним до наступної зустрічі у "нормандському форматі" немає, але така можливість не виключається. "Що стосується зустрічі з Володимиром Путіним, це рішення прийматиме президент. Якщо він бачитиме, що ця зустріч є необхідною, вона може стати кроком для отримання справжніх результатів від переговорів у "нормандському форматі", ми це не виключаємо. Але поки що жодних домовленостей, жодних розмов на цю тему не було", - сказав на брифінгу Єрмак, який до цього був помічником Зеленського і, зокрема, контактував з представниками влади у РФ.
Нагадаємо, 9 грудня у Парижі лідери України, Росії, Німеччини і Франції домовились про наступну зустріч у квітні 2020 року.
Місцеві вибори і червона лінія
Єрмак повідомив, що в України є чіткий план, щоб місцеві вибори наприкінці жовтня 2020 року могли відбутися на всій території країни. "Є умови, без виконання яких це неможливо. Ми, з українського боку, готові виконати всі домовленості, яких було досягнуто насамперед у Парижі. По-друге, у нас є чіткий план, що має статися, щоб наприкінці жовтня вибори могли відбутися на всій території України, відповідно до українських законів", - цитує Єрмака агенція "Інтерфакс-Україна".
Водночас новоспечений очільник ОП наголосив на неможливості проведення будь-якого виборчого процесу на окупованих територіях Донецької та Луганської областей в умовах присутності там іноземних та/або незаконних збройних формувань і за наявності непідконтрольної українській стороні ділянки державного кордону.
"Я ще раз хочу повторити, що відповідно до українського законодавства, неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, є будь-які незаконні збройні люди і кордон України не перебуває під контролем уряду України. Це записано в українському законодавстві, а вибори ми плануємо провести на 100 відсотків відповідно до українського законодавства", - заявив керівник Офісу президента України Єрмак.