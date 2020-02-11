 Новий глава офісу Зеленського: Припинення війни на Донбасі є пріоритетом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2020

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Новий глава офісу Зеленського: Припинення війни на Донбасі є пріоритетом

Новопризначений керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на першому брифінгу для ЗМІ розказав про пріоритетні напрямки роботи на новій посаді.

Андрій Єрмак з 11 лютого очолює Офіс президента України

Андрій Єрмак з 11 лютого очолює Офіс президента України

Одним із пріоритетів для президента України Володимира Зеленського та його офісу є і завжди буде припинення війни на Донбасі, заявив під час першого пресбрифінгу новопризначений глава Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак у середу, 12 лютого. 

При цьому він повідомив, що наразі жодних домовленостей про можливу зустріч глави української держави з президентом Росії Володимиром Путіним до наступної зустрічі у "нормандському форматі" немає, але така можливість не виключається. "Що стосується зустрічі з Володимиром Путіним, це рішення прийматиме президент. Якщо він бачитиме, що ця зустріч є необхідною, вона може стати кроком для отримання справжніх результатів від переговорів у "нормандському форматі", ми це не виключаємо. Але поки що жодних домовленостей, жодних розмов на цю тему не було", - сказав на брифінгу Єрмак, який до цього був помічником Зеленського і, зокрема, контактував з представниками влади у РФ.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі лідери України, Росії, Німеччини і Франції домовились про наступну зустріч у квітні 2020 року.

Місцеві вибори і червона лінія

Єрмак повідомив, що в України є чіткий план, щоб місцеві вибори наприкінці жовтня 2020 року могли відбутися на всій території країни. "Є умови, без виконання яких це неможливо. Ми, з українського боку, готові виконати всі домовленості, яких було досягнуто насамперед у Парижі. По-друге, у нас є чіткий план, що має статися, щоб наприкінці жовтня вибори могли відбутися на всій території України, відповідно до українських законів", - цитує Єрмака агенція "Інтерфакс-Україна".

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Водночас новоспечений очільник ОП наголосив на неможливості проведення будь-якого виборчого процесу на окупованих територіях Донецької та Луганської областей в умовах присутності там іноземних та/або незаконних збройних формувань і за наявності непідконтрольної українській стороні ділянки державного кордону.

"Я ще раз хочу повторити, що відповідно до українського законодавства, неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, є будь-які незаконні збройні люди і кордон України не перебуває під контролем уряду України. Це записано в українському законодавстві, а вибори ми плануємо провести на 100 відсотків відповідно до українського законодавства", - заявив керівник Офісу президента України Єрмак. 

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