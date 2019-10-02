Нова ЦВК: партієць Коломойського, медійник Порошенка і нотаріуси

Верховна Рада затвердила новий склад Центральної виборчої комісії (ЦВК) України. Подання кандидатур на ці посади, у четвер, 3 жовтня вніс президент Володимир Зеленський за пропозицією фракцій парламенту. Комісія формувалася за квотним принципом. З сімнадцяти членів нової ЦВК, дванадцятеро запропоновані фракцією "Слуга народу", двоє від фракції "Опозиційна платформа За життя" (ОПЗЖ) та по одному від фракцій "Європейська солідарність", "Голос" та "Батьківщина". "На сьогодні одним із пріоритетів Верховної Ради є формування компетентного, незалежного і неупередженого складу Центральної виборчої комісії", - зауважив виступаючи з парламентської трибуни представник президента України у Верховній Раді, депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Стефанчук.

Від "Слуг народу" - науковці, нотаріуси і партієць Коломойського

Більшість з нових членів ЦВК від правлячої партії - юристи: нотаріуси або викладачі права у вищих школах України. Серед кандидатів від "Слуги народу" політичний бекграунд має лише один: керівник юридичного департаменту партії УКРОП Віталій Грень. Членом і спонсором цієї партії є мільярдер Ігор Коломойський.

Окрім цього у новому складі ЦВК опинилося чотири члени з попереднього складу, який був достроково звільнений 13 вересня. Голосуючи за його розпуск тоді у "Слузі народу" заявляли, що під час дочасних парламентських виборів ЦВК нібито "проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість" та була політично залежною від попередньої влади. Тепер же партія "Слуга народу" повернула в ЦКВ тих, кого кілька тижнів тому нещадно критикувала. Залишилися працювати у ЦВК члени, які раніше були делеговані фракціями "Народний фронт", БПП і "Батьківщина". "Це дещо нелогічно, адже до цього ця партія і президент розказували, що попередній склад ЦВК мав недоліки в роботі, а тепер частину людей перепризначають і називають професіоналами. Виходить, що критика була не обґрунтованою?", - дивується голова комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

Однак у "Слуг народу" є своє пояснення такого кроку. "ЦВК - це колегіальний орган. Саме ці люди не голосували в комісії по питанням, по яким потім було обурення суспільства і рішення судів. Вони чесно виконували свої функції у ЦКВ", - сказав журналістам депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура. Однак директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що у правлячої партії банальний кадровий голод на професіоналів, тому частина колишніх членів ЦВК знову повернуться на роботу.

Перший скандал

"Опозиційна платформа - "За життя" делегувала до ЦВК двох представників - колишнього співробітника секретаріату Центральної виборчої комісії та депутата від ЮПЗЖ, юриста Юрія Мірошниченка. "У минулому складі ЦВК за вказівкою колишнього президента Порошенка нас взагалі було позбавлено представництва у цьому органі. Тепер мати в ЦВК двох людей - це добре", - рад

Оглядачі ламають голову над причиною поспішного формування нового складу ЦВК. Говорять про дострокові місцеві вибори і референдум про статус Донбасу

іє депутат від фракції "Опозиційна платформа "За життя" Олег Волошин.

Від "Батьківщии" і "Голос"у ЦВК також працюватимуть колишні співробітники цього органу. Натомість "Європейська солідарність" делегувала до Центральної виборчої комісії юриста без досвіду роботи у ЦВК Юрія Буглака. Буглак є номінальним власником ТОВ "5 КАНАЛ ТВ" - однієї з компаній, які виробляють інформаційний контент для 5 Каналу Петра Порошенка. Саме з Буглаком ком був пов'язаний перший скандал. Перед призначенням на посаду члена ЦВК всі кандидати мають поспілкуватися з представниками профільного комітету та скласти присягу перед парламентом.

Виклики та незалежність

Перед новим складом комісії стоїть чимало викликів. ЦВК має оперативно підготувати проведення наступних строкових, а можливо і дострокових місцевих виборів, а також вже зараз вибудувати роботу для проведення можливих виборів на окупованих територіях на Сході України. "У суспільстві зараз занепокоєння, що цей склад ЦВК призначили з метою проведення референдуму стосовно інтеграції ОРДЛО на умовах Росії. Їм, можливо, доведеться проводити такі референдуми в умовах відсутності закону про всеукраїнський референдум", - припускає Євген Магда. Крім того, експерти вказують на те, що новому складу ЦВК потрібно буде дуже швидко включитися в обговорення змін до Виборчого кодексу та провести реформу самої комісії.

Разом з тим, аналітики поки не можуть оцінити, наскільки члени ЦВК будуть політично залежними, враховуючи таке розподілення місць за квотами партій і застерігають нових представників комісії від "прислужництва влади". "ЦВК має бути рівновіддалена від всіх партій і політиків. Громадянське суспільство буде моніторити роботу членів ЦВК, аби вони не розглядали її як компенсацію за своє призначення. Враховуючи там домінування представників однієї політичної сили, ЦВК має бути під пильним наглядом", - сказав DW аналітик громадянської мережі Опора Олександр Клюжев.