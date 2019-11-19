Нова процедура вступу до ЄС: більш сувора, але з додатковими бонусами

Єврокомісія запропонувала оновлену методологію переговорів про вступ нових країн до Євросоюзу. Цю пропозицію у середу, 5 лютого, представив в Брюсселі єврокомісар з сусідства та розширення Олівер Варгеї, повідомляє кореспондент DW. Для того, щоб оновлена методологія набула чинності, її ще повинні будуть схвалити держави-члени ЄС.

"Сьогодні ми пропонуємо конкретні кроки, як вдосконалити процес вступу (до ЄС. - Ред.)", - заявив Варгеї та наголосив, що метою цього процесу, як і раніше, залишається повноцінне членство у Євросоюзі.

Все залежатиме від верховенства права

"Ми подивилися, як можна підвищити шанси цих країн (кандидатів на вступ. - Ред.) стати членами ЄС, і ми побачили, що треба покращити виконання реформ", - зазначив єврокомісар. А саме, тепер питання верховенства права будуть відігравати ще більшу роль в процесі переговорів.

Дотепер переговори проводилися за розділами, яких загалом більше 30. Єврокомісія запропонувала об'єднати їх у шість кластерів, наприклад внутрішній ринок чи закордонні справи. Перший кластер буде включати верховенство права, функціонування демократії, боротьбу з корупцією. З нього будуть починати та ним будуть завершувати переговори про вступ. Відкриття інших кластерів буде залежати від прогресу реформ, які зміцнюють верховенство права.

Еммануель Макрон

На які країни розрахована методологія

Розробили нову методологію для Північної Македонії та Албанії. Ці країни є кандидатами на вступ, і Єврокомісія вже двічі рекомендувала розпочати з ними переговори про вступ до ЄС. Утім, держави-члени ЄС не дали на це згоди. На заваді стала передусім позиція Франції, а також Нідерландів і Данії. Президент Франції Еммануель Макрон і був тим, хто виступив за ухвалення нової методології. Водночас Варгеї запевнив, що не лише Франція, але і багато інших держав ЄС виступали за те, щоб збільшити контроль за реформами в країнах-кандидатах.

Тепер у Єврокомісії розраховують, що держави-члени ЄС дадуть згоду і на нову методологію, і на старт переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії до саміту ЄС - Західні Балкани 7 травня у Загребі. Очікується, що обидві країни обговорять на саміті ЄС в кінці березня.

ЄС уже веде переговори про вступ з Чорногорією та Сербією. На них нова методологія не буде поширюватися автоматично - аби не змінювати правила гри вже під час гри, пояснив Варгеї. Щоправда, обидві країни матимуть змогу користуватися можливостями нової методології.

Як відомо, ЄС поки відмовляється визнати перспективу членства України та інших країн "Східного партнерства".

Пришвидшені переговори

Досі переговори про вступ до ЄС сприймалися як радше технічний процес, з усіма його розділами та критеріями. Єврокомісія хоче зробити переговори більш політичними. Задля цього вона пропонує проводити регулярні саміти ЄС - Західні Балкани, а також допускати міністрів з країн регіону до засідань Євросоюзу, які стосуються їх. Має збільшитися і вплив національних урядів на процес переговорів. Зараз ним займається Єврокомісія. Тепер спільно з її експертами зможуть працювати і представники держав-членів.

Нова методологія передбачає можливість пришвидшити переговори про вступ. "Пропонуючи систему кластерів, ми робимо важливу пропозицію Західним Балканам. А саме, якщо реформи там готові на момент, коли ми відкриваємо кластер, ми згодні зробити все, щоб закрити розділи цього кластера за один рік", - розповів єврокомісар з розширення. За його словами, тут все залежатиме від прогресу країни-кандидата, але це створить можливість для пришвидшення переговорів, бо зараз виконання одного розділу може йти і шість-вісім років.

У Єврокомісії обіцяють, що за новою методологією як у країнах-кандидатах, так і всередині ЄС будуть чіткіше розуміти, чого очікує Брюссель. Якщо кандидати успішно виконуватимуть умови, то ЄС надаватиме їм додаткові переваги, а саме більше фінансування та тіснішу інтеграцію з блоком уже в процесі переговорів. Але передбачають і санкції за відсутність прогресу чи навіть регрес у реформах. А саме, ЄС зможе призупинити чи навіть зупинити переговори про вступ, відкрити вже закриті глави, зменшити фінансову допомогу або ж позбавити участі у додаткових програмах об'єднання. Щоправда, ці всі санкції тією чи іншою мірою є і в нинішній методології. Олівер Варгеї не зміг пояснити, в чому нові санкції принципово відрізнятимуться від теперішніх.

Водночас самі критерії, яким треба відповідати, аби стати членом ЄС, жодним чином не зміняться, наголошують у Єврокомісії.