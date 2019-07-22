Нова Верховна Рада: де молодь, де старі дядьки

Фракції в новообраній Верховній Раді суттєво різнитимуться не лише своїми політичними гаслами. Наприклад, при детальному аналізі нового складу парламенту кидається у вічі, що партії при підборі кандидатів зробили ставку на різні покоління. Наймолодші депутати працюватимуть у фракціях "Слуга народу" і "Голос". Середній вік депутатів пропрезидентської партії становитиме 37-38 років за партійними списками і 40 років за мажоритарними округами. Соратникам Святослава Вакарчука пересічно 39 років.

"Європейська Солідарність" на чолі з Петром Порошенком привела до Верховної Ради депутатів, яким у середньому близько 50 років. "Опозиційна платформа- За життя" і "Батьківщина" зробили ставку на політиків, середній вік яких наближається до передпенсійного 53 - 54 роки.

Святослав Вакарчук сформував наймолодшу команду для Верховної Ради

23-річний львів'янин, юні герої мажоритарки і "регіонал" похилого віку

Наймолодшим депутатом за партійними списками стає представник команди нового президента під номером 27 Святослав Юраш. За даними ЦВК, 23 річний майбутній нардеп зі Львова безпартійний, має лише середню загальну освіту і тимчасово не працює. У відкритих джерелах повідомляється, що він - син відомого українського релігієзнавця Андрія Юраша. Чимало молодих новачків у політиці "Слуга народу" приведе в парламент і в мажоритарних округах. Подекуди молоді кандидати здолали політиків, які перебували у парламенті десятиліттями. Наприклад, у Запорізькій області. 29-річний Сергій Штепа переміг депутата чотирьох скликань В'ячеслава Богуслаєва, співвласника і багаторічного керівника компанії "Мотор Січ". На Полтавщині 25-річний менеджер системи закупівель "Прозорро" Олексій Мовчан здолав мільярдера Костянтина Жеваго в окрузі, в якому бізнесмен обирався починаючи з далекого 1998 року.

Найстарішим депутатом стане колишній "регіонал", а нині член "Опозиційної платформи- За життя" за номером 12 за партійними списками Юлій Іоффе. 79 річний уродженець Луганська майже "вічний" депутат - він був народним депутатом усіх скликань Верховної Ради, крім п'ятого. Був радником президента ще за часів Леоніда Кучми.

Чоловіки старшого віку: портрет "Опозиційної платформи - За життя" на чолі з Юрієм Бойком

ЄС і "Голос" - за гендерну рівність

До гендерною рівності у новому парламенті найбільше вдалося наблизитися "Європейській Солідарності" і "Голосу": близько 40 відсотків депутатів цих фракцій становитимуть жінки. Від "Слуги народу" за партійними списками пройшла приблизно третина жінок. Щоправда, цей показник у партії влади по одномандатних округах - значно нижчий: менше 20 відсотків. Партії, у фракції яких у Верховній Раді принаймні третину складу становлять жінки згідно з чинним законодавством можуть розраховувати на бонус до державного фінансування.

У "Батьківщині" на чолі з жінкою-лідером - жінки у фракції становитимуть менше п’ятої частини складу: 5 з 23 мандатів. Натомість підхід "Опозиційної платформи-За життя" може дати підстави для підозри в політичному сексизмі: лише п'ятеро жінок у фракції з 38 депутатів, або 13 відсотків. Зате двоє з них - мультимільйонерки: Наталія Королевська та Юлія Льовочкіна, сестра колишнього голови адміністрації Януковича.

Загалом, наступна Верховної Рада обіцяє бути з найбільшою кількістю жінок за майже 29-річну історію України. Жінки становитимуть трохи менше 20 відсотків депутатського корпусу, вони здобули 87 мандатів. У минулому складі було лише 54 депутатки.

Рекордна підтримка

"Слуга народу", набравши 43 відсотка голосів і здобувши перемогу в 129 одномандатних округах, побила на цих виборах рекорди, які 2012 року встановила Партія регіонів. Партія Януковича сім років тому перемогла у 113 округах і здобула 34 відсотка голосів.

Найвищий показник підтримки "Слуги народу" - у Дніпропетровській (56%), Миколаївській і Полтавській областях (по 52%). Найнижчий - на Львівщині (менше 22%).