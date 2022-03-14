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Нобелівська премія

Нобелівська премія є щорічною премією, яку заснував шведський винахідник та промисловець Альфред Нобель. Нобелівська премія присуджується, починаючи від 1901 року.

Сторінка містить матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Нобелівська премія". Контент сторінки представляє собою статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури

Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури 14.03.2022

Українця номінувала Польська академія наук. "Вільна Україна багато в чому говорить та думає словами Жадана", - йдеться у заяві академії.
Сотні провідних діячів культури підписали заяву на підтримку України

Сотні провідних діячів культури підписали заяву на підтримку України 05.02.2022

"Не можна миритися з відкритою загрозою вторгнення на чужу, суверенну територію", - заявляють лауреати Нобелівської премії з літератури та інші митці щодо дій РФ навколо України.

Нобелівську премію з економіки отримають три економісти зі США

Нобелівську премію з економіки отримають три економісти зі США 11.10.2021

Шведська королівська академія наук визначила лауреатів Нобелівської премії з економіки 2021 року. Ними стали троє дослідників ринку праці зі США.
Нобелівську премію миру отримають журналісти Марія Ресса і Дмитро Муратов

Нобелівську премію миру отримають журналісти Марія Ресса і Дмитро Муратов 08.10.2021

Нобелівський комітет в Осло присудив премію миру філіппінській журналістці Марії Рессі і шефредакторові російського видання "Новая газета" Дмитру Муратову.
Нобелівську премію з літератури присудили танзанійцю Абдулразаку Гурні

Нобелівську премію з літератури присудили танзанійцю Абдулразаку Гурні 07.10.2021

Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з літератури танзанійському письменнику з Великобританії Абдулразаку Гурні.
Нобелівську премію з хімії присудили за розробку інструменту створення молекул

Нобелівську премію з хімії присудили за розробку інструменту створення молекул 06.10.2021

Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з хімії німцю Беньяміну Лісту й американцю британського походження Девіду Макміллану. Про це оголосив Нобелівський комітет у Стокгольмі.

Нобелівську премію з фізики отримали троє науковців

Нобелівську премію з фізики отримали троє науковців 05.10.2021

Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з фізики трьом науковцям зі США, ФРН та Італії за "проривний внесок у розумінні складних фізичних систем".

Нобелівську премію з медицини присуджено двом американським вченим

Нобелівську премію з медицини присуджено двом американським вченим 04.10.2021

Американським вченим Девіду Джуліусу та Ардему Патапутяну присудили Нобелівську премію з медицини "за відкриття рецепторів температури та дотику".
Розробники вакцини BioNTech/Pfizer отримають престижну німецьку премію

Розробники вакцини BioNTech/Pfizer отримають престижну німецьку премію 21.09.2021

Розробники мРНК-вакцини від коронавірусу з компанії BioNTech отримають премію імені Пауля Ерліха і Людвіґа Дармштедтера розміром 120 тисяч євро.

Цікаві факти про Боба Ділана (фотогалерея) 24.05.2021

24 травня 2021 року американському музиканту, поету та художнику Бобу Ділану виповнюється 80 років. Найцікавіше з його життя - у фотодобірці DW.
Цікаві факти про Боба Ділана

Цікаві факти про Боба Ділана 24.05.2021

24 травня 2021 року американському музиканту, поету та художнику Бобу Ділану виповнюється 80 років.

Світлану Тихановську висунули на Нобелівську премію миру

Світлану Тихановську висунули на Нобелівську премію миру 31.01.2021

Світлана Тихановська заявила, що разом з нею на здобуття Нобелівської премії миру претендує весь білоруський народ.
Рух Black Lives Matter висунули на Нобелівську премію миру

Рух Black Lives Matter висунули на Нобелівську премію миру 30.01.2021

З ініціативою виступив депутат норвезького парламенту від Соціалістичної Лівої партії Петтер Ейде. Між тим BLM отримала шведську премію Улофа Пальме.
Білоруському правозахиснику Біляцькому вручена альтернативна нобелівка

Білоруському правозахиснику Біляцькому вручена альтернативна "нобелівка" 03.12.2020

Білоруський правозахисний центр "Вясна" і її глава Олесь Біляцкий отримали шведську премію "За правильний спосіб життя". Цього року її вручали віртуально через пандемію коронавірусу.
Влада Ефіопії заявила про взяття столиці бунтівного штату Тиграй

Влада Ефіопії заявила про взяття столиці бунтівного штату Тиграй 29.11.2020

Армія Ефіопії встановила контроль над ключовими об'єктами у столиці штату Тиграй - місті Мекеле, заявив прем'єр країни. У штаті не вщухає конфлікт між правлячою в регіоні лівою партією НФЗТ і центральною владою.
Лідерок білоруської опозиції висунули на Нобелівську премію миру

Лідерок білоруської опозиції висунули на Нобелівську премію миру 18.10.2020

За словами норвезького депутата, він висунув Тихановську, Колесникову і Цепкало на Нобелівську премію "за те, що вони надихають мирну опозицію проти нелегітимного режиму в Білорусі".
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