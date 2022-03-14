Нобелівська премія є щорічною премією, яку заснував шведський винахідник та промисловець Альфред Нобель. Нобелівська премія присуджується, починаючи від 1901 року.

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