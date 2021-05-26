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НКРЕКП

НКРЕКП - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "НКРЕКП". НКРЕКП є незалежним державним колегіальним органом. Його мета - державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

В Україні знову заборонили імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

В Україні знову заборонили імпорт електроенергії з РФ і Білорусі 26.05.2021

Український регулятор заборонив імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі до 1 жовтня цього року. У нацкомісії не виключають продовження заборони на більший строк.
Як не залишитися без газу після зміни газопостачальника (відео)

Як не залишитися без газу після зміни газопостачальника (відео) 03.02.2021

Українці можуть змінити газопостачальника "одним кліком" за допомогою електронних сервісів. Це в теорії. А на практиці іноді це перетворюється в справжню "війну" з місцевими газовиками. Як уникнути проблем?

Як змінити газопостачальника й не залишитися без газу (02.02.2021) 02.02.2021

Українці можуть змінити газопостачальника "одним кліком" за допомогою електронних сервісів. Це в теорії. А на практиці іноді це перетворюється в справжню "війну" з місцевими газовиками. На що слід зважати споживача при зміні газопостачальника, аби уникнути проблем?

Зміна газопостачальника в Україні: місія можлива?

Зміна газопостачальника в Україні: місія можлива? 29.01.2021

Після протестів в Україні уряд тимчасово обмежив ціну на газ для населення. Але споживачі мають і в своїх руках механізм, як уникнути астрономічних сум у платіжках. Ним треба тільки скористатися.

Комунальні тарифи: чому в Україні зросли ціни на газ, тепло та електрику

Комунальні тарифи: чому в Україні зросли ціни на газ, тепло та електрику 12.01.2021

Через підвищення комунальних тарифів в Україні жителі деяких регіонів перекривають дороги. Чому суттєво зросли ціни на газ, тепло та електрику, а ринок ЖКГ продовжують контролювати монополісти?

Газ для населення в Україні за ринковою ціною: як це працюватиме

Газ для населення в Україні за ринковою ціною: як це працюватиме 05.08.2020

В Україні запрацював ринок газу для населення. Тепер споживач може самостійно обирати собі газового постачальника, орієнтуючись на ціни та сервіс, які він пропонує. Як це працюватиме?
Як хаос на ринку електроенергії в Україні призводить до зростання тарифів

Як хаос на ринку електроенергії в Україні призводить до зростання тарифів 15.07.2020

Аби виплатити борги у галузі "зеленої енергетики", українській владі довелося збільшити тарифи на передачу електроенергії. Втім це - лише верхівка айсбергу проблем у галузі.
В уряді запевнили, що тарифи на світло для українців не зміняться

В уряді запевнили, що тарифи на світло для українців не зміняться 14.07.2020

З 1 серпня в Україні збільшується тариф на передачу електроенергії, утім, як запевнили в Міненерго, це не вплине на ціни для населення.
Нацкомісія попередньо схвалила сертифікацію оператора української ГТС

Нацкомісія попередньо схвалила сертифікацію оператора української ГТС 22.11.2019

Для остаточної сертифікації ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" необхідно виконати низку умов, кажуть у НКРЕКП.

Справа Роттердам+: суд призначив 10 мільйонів гривень застави для менеджера ДТЕК

Справа "Роттердам+": суд призначив 10 мільйонів гривень застави для менеджера ДТЕК 14.08.2019

Суд обрав для підозрюваного співробітника ДТЕК заставу у 10 мільйонів гривень як запобіжний захід у справі про формулу "Роттердам+".
Роттердам+: ексчлена НКРЕКП Євдокимова арештували на два місяці

"Роттердам+": ексчлена НКРЕКП Євдокимова арештували на два місяці 09.08.2019

Ексчлену НКРЕКП Євдокимову, підозрюваному у причетності до схеми "Роттердам+", суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави, що у 25 разів менша, ніж просили прокурори.
Роттердам+: НАБУ повідомило про підозру ексголові НКРЕКП і ще 5 особам

"Роттердам+": НАБУ повідомило про підозру ексголові НКРЕКП і ще 5 особам 08.08.2019

Детективи НАБУ повідомили про підозру у вчиненні збитків на 18,87 мільярда гривень шістьом особам, причетним до запровадження формули "Роттердам+".
Після рішення КС: чи стане Нацкомісія з тарифів справді незаангажованою?

Після рішення КС: чи стане Нацкомісія з тарифів справді незаангажованою? 14.06.2019

КС України визнав неконституційним створення Нацкомісії з тарифів і дав півроку для переформатування органу, який регулює тарифи на газ, електроенергію та комунальні послуги. Чи торкнуться зміни споживачів?
КСУ визнав неконституційним створення Нацкомісії з тарифів

КСУ визнав неконституційним створення Нацкомісії з тарифів 14.06.2019

Президент не має права утворювати такі органи, як Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, як і призначати її членів, вирішив Конституційний суд України.
Реформа на папері: навіщо українці платитимуть за електрику двом компаніям

Реформа на папері: навіщо українці платитимуть за електрику двом компаніям 09.01.2019

З 1 січня українські споживачі будуть платити окремо постачальникам електрики та операторам мереж. Утім, пересічні українці від цього, схоже, ані програють, ані виграють.

Чи справді тарифи на електроенергію в Україні найнижчі у Європі? (06.09.2017) 06.09.2017

Тарифи на електроенергію в Україні нині найнижчі в Європі, заявив голова Нацкомісії з держрегулювання комунальних послуг Дмитро Вовк. Чи справді це так і про який антирекорд промовчав чиновник?
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