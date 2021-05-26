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НКРЕКП - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в Україні.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "НКРЕКП". НКРЕКП є незалежним державним колегіальним органом. Його мета - державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Українці можуть змінити газопостачальника "одним кліком" за допомогою електронних сервісів. Це в теорії. А на практиці іноді це перетворюється в справжню "війну" з місцевими газовиками. На що слід зважати споживача при зміні газопостачальника, аби уникнути проблем?