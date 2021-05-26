НКРЕКП - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "НКРЕКП". НКРЕКП є незалежним державним колегіальним органом. Його мета - державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.