Не встигають чистити: Угорщина просить Україну і Румунію не забруднювати річки

Президент Угорщини Янош Адер закликав Україну і Румунію припинити забруднювати дві великі річки, які течуть через Угорщину, адже після сильних опадів до країни постійно припливають "брудні килими" з пластикових пляшок від її сусідів, повідомляє агентство новин Reuters.

У листах до президента України Володимира Зеленського і президента Румунії Клауса Йоганніса, опублікованих у вівторок, 7 липня, на офіційному сайті Яноша Адера, йдеться про те, що в Угорщині не впоруються з очищенням від бруду річок Тиса і Сомеш.

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Адер звернувся до Зеленського з проханням терміново допомогти у вирішенні цієї проблеми.

"Викликає розчарування той факт, що забруднення річки Тиса відходами не зменшилося (...) і становить постійну загрозу для крихкої екосистеми річки. Наша техніка вже не в змозі впоратися з купами сміття, які безупинно припливають у великих кількостях", - пише Адер у листі.

За словами президента Угорщини, тільки з середини червня угорці дістали 938 кубічних метрів сміття з Тиси і 846 кубометрів сміття з річки Сомеш. Адер також нагадав, що проблема забруднення Україною річки Тиса вже порушувалася у травні минулого року, але поки нічого не змінилося, тому він змушений звернути увагу на це питання ще раз.

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Тиса, одна з головних річок Східної Європи, бере свій початок в Україні і тече через всю Угорщину, після чого впадає в Дунай у Сербії. Річка Сомош тече з Румунії до Угорщини і впадає там в Тису.

Офіси президентів України та Румунії поки не прокоментували агентству Reuters лист президента Угорщини.

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