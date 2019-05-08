Не встигають чистити: Угорщина просить Україну і Румунію не забруднювати річки
Президент Угорщини поскаржився, що після останніх опадів в його країні не встигають прибирати купи сміття, які приносять з України і Румунії річки Тиса і Сомеш.
Президент Угорщини Янош Адер закликав Україну і Румунію припинити забруднювати дві великі річки, які течуть через Угорщину, адже після сильних опадів до країни постійно припливають "брудні килими" з пластикових пляшок від її сусідів, повідомляє агентство новин Reuters.
У листах до президента України Володимира Зеленського і президента Румунії Клауса Йоганніса, опублікованих у вівторок, 7 липня, на офіційному сайті Яноша Адера, йдеться про те, що в Угорщині не впоруються з очищенням від бруду річок Тиса і Сомеш.
Адер звернувся до Зеленського з проханням терміново допомогти у вирішенні цієї проблеми.
"Викликає розчарування той факт, що забруднення річки Тиса відходами не зменшилося (...) і становить постійну загрозу для крихкої екосистеми річки. Наша техніка вже не в змозі впоратися з купами сміття, які безупинно припливають у великих кількостях", - пише Адер у листі.
За словами президента Угорщини, тільки з середини червня угорці дістали 938 кубічних метрів сміття з Тиси і 846 кубометрів сміття з річки Сомеш. Адер також нагадав, що проблема забруднення Україною річки Тиса вже порушувалася у травні минулого року, але поки нічого не змінилося, тому він змушений звернути увагу на це питання ще раз.
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Як ми нищимо природу через Instagram
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Як ми нищимо природу через Instagram
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Як ми нищимо природу через Instagram
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Як ми нищимо природу через Instagram
Не залишати слідів
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Як ми нищимо природу через Instagram
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Як ми нищимо природу через Instagram
Ісландці потерпають від навали
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Як ми нищимо природу через Instagram
Публічний самосуд
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