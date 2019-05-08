 Не встигають чистити: Угорщина просить Україну і Румунію не забруднювати річки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Не встигають чистити: Угорщина просить Україну і Румунію не забруднювати річки

Президент Угорщини поскаржився, що після останніх опадів в його країні не встигають прибирати купи сміття, які приносять з України і Румунії річки Тиса і Сомеш.

default

Президент Угорщини Янош Адер закликав Україну і Румунію припинити забруднювати дві великі річки, які течуть через Угорщину, адже після сильних опадів до країни постійно припливають "брудні килими" з пластикових пляшок від її сусідів, повідомляє агентство новин Reuters.

У листах до президента України Володимира Зеленського і президента Румунії Клауса Йоганніса, опублікованих у вівторок, 7 липня, на офіційному сайті Яноша Адера, йдеться про те, що в Угорщині не впоруються з очищенням від бруду річок Тиса і Сомеш.

Читайте також: Нова проблема пандемії: пластикове забруднення

Адер звернувся до Зеленського з проханням терміново допомогти у вирішенні цієї проблеми.

"Викликає розчарування той факт, що забруднення річки Тиса відходами не зменшилося (...) і становить постійну загрозу для крихкої екосистеми річки. Наша техніка вже не в змозі впоратися з купами сміття, які безупинно припливають у великих кількостях", - пише Адер у листі.

За словами президента Угорщини, тільки з середини червня угорці дістали 938 кубічних метрів сміття з Тиси і 846 кубометрів сміття з річки Сомеш. Адер також нагадав, що проблема забруднення Україною річки Тиса вже порушувалася у травні минулого року, але поки нічого не змінилося, тому він змушений звернути увагу на це питання ще раз.

Читайте також: За 30 років комах на Землі поменшало на чверть, вчені б'ють на сполох

Тиса, одна з головних річок Східної Європи, бере свій початок в Україні і тече через всю Угорщину, після чого впадає в Дунай у Сербії. Річка Сомош тече з Румунії до Угорщини і впадає там в Тису.

Офіси президентів України та Румунії поки не прокоментували агентству Reuters лист президента Угорщини.

Дивитись відео 10:31

"Коломойські" Карпати і вирубка лісів: хто виграє битву за Свидовець? (26.06.2020)

  • Від #superbloom до #poppynightmare

    Як ми нищимо природу через Instagram

    Від #superbloom до #poppynightmare

    Після незвично дощової зими весна перетворила Південну Каліфорнію на безмежне море диких квітів. Фото на такому тлі ну просто гріх не зробити! Близько 50 тисяч людей приїхали сюди в пошуках найкращої локації для селфі. Але там, де тендітні квітки маку розтоптали, зірвали чи зім'яли під час позування для фото, вони вже не виростуть знову. Зруйнувати місця природньої краси не так вже й складно!

  • Коли природа стає вірусною

    Як ми нищимо природу через Instagram

    Коли природа стає "вірусною"

    Урвище над річкою Колорадо неподалік Великого каньйону, куди раніше приходили місцеві, стало одним із найбільш популярних місць у США за фото на Instagram. Підкова, як називають місце, колись приваблювала кілька тисяч гостей на рік. Тепер таких кілька мільйонів. Парковки розрослися, аби вмістити безліч машин, які займають усі шляхи та створюють величезні затори в цій важкодоступній місцевості.

  • Непередбачені наслідки

    Як ми нищимо природу через Instagram

    Непередбачені наслідки

    Невдовзі після того як місцевий фотограф Йоганнес Гольцер оприлюднив фото баварського озера, неподалік якого він виріс, користувачі Instagram вже були в дорозі. В інтерв'ю німецькій медіакомпанії BR Гольцер сказав, що зараз стежка до озера виглядає, наче її витоптали солдати. Крім того, вона завалена сміттям та недопалками і вже не є місцем для усамітнення. Висновок - більше жодних геотегів.

  • Навала мільйонів туристів на невеличке село

    Як ми нищимо природу через Instagram

    Навала мільйонів туристів на невеличке село

    Коли невеличке австрійське село з населенням 700 осіб опинилося в епіцентрі хайпу як ідеальне тло для фото в Instagram, до нього почали приїздити в середньому 80 туристичних автобусів та 10 тисяч гостей щодня. Місцеві скаржаться, що туристи ходять по їхній приватній власності у пошуках найкращого місця для фото, залишають сміття, фільмують за допомогою дронів, відлякуючи птахів та порушуючи тишу.

  • Кам'яні вежі з каміння руйнують екосистеми

    Як ми нищимо природу через Instagram

    Вежі з каміння руйнують екосистеми

    "Пляж-сад" на іспанському острові Тенеріфе - популярний сюжет серед туристів, які будуть маленькі вежі з назбираного на пляжі каміння. Їхні витвори, може, й дають хороші знімки, але загалом вежі руйнують місцеві екосистеми, адже каміння - це прихисток, який павуки, комахи та ящірки втрачають, якщо його прибрати з землі і викласти з нього вежі.

  • Не залишати слідів

    Як ми нищимо природу через Instagram

    Не залишати слідів

    Ба більше - рослини, які важливі для здоров'я ґрунту, втрачають свої корені, якщо змінити позицію каміння. Це призвело до того, що екоактивісти взялися пояснювати це на Instagram під хештегом #pasasinhuella, що означає "не залишай слідів". Лише за кілька днів кампанії користувачі Instagram уже почали розбирати кам'яні вежі.

  • Попкорн не з собою

    Як ми нищимо природу через Instagram

    Попкорн не "з собою"

    Названий за аналогією із популярним снеком, який нагадують померлі водорості, "попкорновий пляж" на канарському острові Фуертевентура давно привертає чималу увагу користувачів Instagram. Та так багато людей почали брати з собою водорості як сувенір, що щомісяця з пляжу зникає близько 10 кілограмів. Як відповідь проект Clean Ocean почав поширювати такі фото.

  • Ісландці б'ють у відповідь

    Як ми нищимо природу через Instagram

    Ісландці потерпають від навали

    Налічуючи понад 10 мільйонів фото на Instagram, Ісландія стала дуже популярною ціллю подорожей інфлуенсерів. Аби зробити бездоганне фото, багато хто з'їжджає з доріг, що руйнує ландшафти. Люди сидять на льодовиках, ходять мохом, який може померти, якщо його топтати, та запускають дрони над дикими тваринами. Туристична організація Visit Iceland намагається тепер із цим боротися.

  • Публічний самосуд

    Як ми нищимо природу через Instagram

    Публічний самосуд

    Анонімний профіль в Instagram - Public Lands Hate You - частина тренду виставляти на осуд безвідповідальну поведінку. Він публікує фото, які запостили люди з порушенням правил поведінки у заповідних місцях. В результаті деякі бренди припинили співпрацю з окремими інфлуенсерами, державні органи подекуди почали розслідування. Критики закидають авторам профілю порушення приватності.

    Автор: Анне-Софі Брендлін


 

Також за темою

Johannes Cornelis Hans van Baalen

Лідер європейських лібералів: Якщо Зеленський підведе, Україна опиниться в депресії 08.05.2019

Чого очікуються від новообраного президента України європейські партнери і як ЄС має реагувати на російську паспортизацію Донбасу, в інтерв'ю DW розповів президент європейських лібералів Ганс ван Баален.

Grenzübergang an der ukrainisch-polnischen Grenze

Інфраструктура українського кордону погано справляється з "безвізом" - дослідження 18.10.2018

Виснажливі черги, відсутність туалетів і хабарництво - такі проблеми турбують українських та іноземних громадян, які перетинають кордон України з країнами ЄС через пішохідні та автомобільні пункти пропуску.

Pictureteaser Ukrainische Autoren Kolumne Larysa Denysenko 2

Лариса Денисенко: Звучати як президент, а не як сутенер 19.06.2019

"Всі ці слова пронизані запахом сперми. Це непристойно, за це має бути соромно, це - фактично сутенерство", - Лариса Денисенко, спеціально для DW.

Реклама

Докладно

Питна вода з крана (Imago Images/photothek/T. Trutschel)

Чи безпечно пити воду з крана у Києві (відео)

У Києві поступово відмовляються від очистки води хлором. Чим саме його замінять і як це вплине на якість?  

Deutschland Hochwasser Nordhessen (picture-alliance/dpa/U. Zucchi)

Як німці з повенями борються (відео)

Удар стихії у Прикарпатті завдав великих збитків. А як борються з повенями німці?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  