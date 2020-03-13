 Нефьодов: Контрабанда масок стала популярнішою за цигарки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2020

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Новини

Нефьодов: Контрабанда масок стала популярнішою за цигарки

За минулі вихідні медичні маски стали в Україні найпопулярнішим товаром для контрабанди. Їх намагались вивезти у Польщу, Ізраїль та Швейцарію, заявив головний митник України Максим Нефьодов.

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов (фото з архіву)

На тлі поширення викликаної коронавірусом хвороби COVID-19 медичні маски стали найпопулярнішим товаром для контрабанди з України. Про це на пресбрифінгу в понеділок, 16 березня, заявив глава Державної митної служби (ДМС) Максим Нефьодов.

"У нас за ці вихідні маски стали найпопулярнішим товаром для контрабанди, більше навіть, ніж сигарети", - цитує Нефьодова інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

Зупинено контрабанду 135 тисяч масок

Очільник ДМС зазначив, що його відомству вдалося зупинити незаконне вивезення за кордон 135 тисяч медичних масок різних видів. "На Ягодині зупинили вивіз 20 тисяч масок, схованих в обшивці авто. На Шегинях затримали 28 тисияч масок, якими напакували весь салон авто. На Рава-Руській громадянин Польщі намагався вивезти 11 тисяч масок. В Херсонському аеропорту зупинили вивіз 21 тисяч масок, які могли полетіти в Ізраїль. І знову таки на Ягодині зупинили вивезення  50 тисяч масок до Швейцарії", - написав Нефьодов у Facebook.

За його словами, ситуація з пересуванням товарів через кордон перебуває під контролем. При цьому оформлення гуманітарної допомоги перебуває в пріоритеті.

Питання скупчення автомобілів на кордоні вирішується в ручному режимі, а митниця кожні шість годин оновлює інформацію про роботу пунктів пропуску, додав Нефьодов.

На тлі пандемії COVID-19 вивезення медичних масок в Україні заборонено

На тлі пандемії COVID-19 вивезення медичних масок в Україні заборонено

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Через коронавірус закрито 94 пункти пропуску

Українська влада планувала закрити на час карантину 107 пунктів пропуску на кордоні України з 230. Однак, за словами голови ДМС, зараз не працюють лише 94 пункти.

Нефьодов також розповів, що персонал з закритих об'єктів перерозподілили між тими пунктами, що продовжують роботу, а тих співробітників, чия робота не є критичною для оформлення товарів, перевели на роботу в домашніх умовах.

Україна закриває кордон

Нагадаємо, що 13 березня стало відомо про припинення Україною пасажирського сполучення з іншими державами. В Україну з 17 березня за деякими виключеннями зможуть в'їхати лише громадяни країни та власники дозволів на постійне проживання. Ці обмеження діятимуть щонайменше два тижні.

При цьому українські громадяни зможуть повернутися в Україну автотраспортом, зазначили в РНБО.

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