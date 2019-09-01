Нетаньяху обіцяє анексувати Йорданську долину після виборів

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв у разі перемоги на запланованих на 17 вересня парламентських виборах до Кнесету поширити суверенітет Ізраїлю на Йорданську долину, що є частиною Західного берегу річки Йордан. Таку заяву Нетаньяху зробив у вівторок, 10 вересня, під час своєї телевізійної промови.

"Є одне місце, на яке ми можемо поширити ізраїльський суверенітет після виборів", - заявив Нетаньяху, слова якого наводить інформагенція AFP. Він наголосив, що в разі отримання від громадян "переконливого мандату" на формування нового уряду, Ізраїль під його урядуванням поширить свій суверенітет на Йорданську долину та території на північ від Мертвого моря.

Крім того, ізраїльський прем'єр підтвердив оголошений раніше намір анексувати споруджені на Західному березі Йордану єврейські поселення. Щодо цього питання, він пообіцяв діяти в координації з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Йорданська долина розташована вздовж річки Йордан і простягається до Мертвого моря. За даними ізраїльської правозахисної організації Betselem, на цю долину припадає близько 30 відсотків території Західного берегу річки Йордан. У цій долині проживають близько 60 тисяч палестинців та майже 5000 єврейських поселенців.

Згідно з укладеними в Осло мирними угодами, 90 відсотків Йорданської долини відносяться до зони С, що перебуває під цілковитим контролем ізраїльтян. Ізраїль постійно наголошував на стратегічній ролі цих територій для його безпеки.

Різка критика палестинців

Такі заяви Нетаньяху очікувано зустріли різку критику керівництва палестинців. Палестинський прем'єр-міністр Мохаммед Штає застеріг: "Палестинські території - не частина виборчої кампанії Нетаньяху". Штає також застеріг щодо наслідків можливої анексії Ізраїлем єврейських поселень на Західному березі річки Йордан.

"Якщо він думає, що завдяки анексії поселень зможе в короткотерміновій перспективі перемогти на виборах, то в довготерміновій перспективі як він, так і Ізраїль опиняться в програші", цитує інформагенція dpa. Крім того, палестинський прем'єр-міністр назвав Нетаньяху "головним саботажником мирного процесу" в близькосхідному конфлікті.

В ООН теж застерігають Нетаньяху

Тим часом у ООН вже застергли ізраїльського прем'єр, що такі його кроки у разі переобрання не матимуть жодного "ефекту з точки зору міжнародного права". Про це заявили в пресслужбі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Крім того, на думку офіційного речника генсека ООН, позиція Гутурріша залишається незмінною: "Односторонні дії не принесуть жодної користі в мирному процесі", цитує AFP.

Як повідомлялося, нині Західний берег річки Йордан поділений на три зони, що мають індекси А, В, С. Зона А цілком контролюється палестинськими органами влади, зону В контролюють спільно ізраїльські та палестинські чиновники, а зона С перебуває під цілковитим контролем ізраїльтян.

Нині на Західному березі річки Йордан проживає близько трьох мільйонів палестинців, тоді як населення розташованих там понад 200 єврейських поселень налічує більше 600 тисяч осіб. На відміну від Голанських висот і Східного Єрусалима, які Ізраїль захопив 1967 року в ході шестиденної війни проти коаліції арабських держав, а згодом анексував, він досі не поширив свого суверенітету на єврейські поселення Західного берега.

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