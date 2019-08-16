 Нетаньяху знову пообіцяв суверенітет Ізраїлю над єврейськими поселеннями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2019

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Новини

Нетаньяху знову пообіцяв суверенітет Ізраїлю над єврейськими поселеннями

Ізраїль більше ніколи не руйнуватиме єврейських поселень, а анексує їх усі, запевнив ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху за кілька тижнів до виборів у Кнесет.

Одне з ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан

Одне з ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан (архівне фото)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову пообіцяв анексувати єврейські поселення, розташовані на окупованих територіях Західного берега річки Йордан, у разі своєї перемоги на виборах. Про це Нетаньяху заявив у неділю, 1 вересня, виступаючи з промовою перед школярами у єврейському поселенні Елкана.

Говорячи про Західний берег, керівник ізраїльського уряду сказав: "Це - наша земля". Він запевнив, що Ізраїль більше ніколи не руйнуватиме єврейських поселень, маючи на увазі події 2005 року в Секторі Гази. "Ми поширимо єврейський суверенітет на всі поселення... як на частину держави Ізраїль", - пообіцяв Нетаньяху, цитує агенція новин dpa. Ця заява пролунала за кілька тижнів до намічених на 17 вересня виборів до ізраїльського Кнесету. Раніше цього року Нетаньяху вже робив подібні обіцянки перед виборами до ізраїльського парламенту в квітні, протене виконав їх.

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Поширити суверенітет Ізраїлю на єврейські поселення Західного берега річки Йордан пообіцяв після своєї перемоги на виборах прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. (07.04.2019)

Ізраїльська армія силоміць виселила кілька палестинських родин з будинків, розташованих поблизу так званої Стіни безпеки. Ці будинки зруйнують. (22.07.2019)

На тлі погіршення відносин між двома сторонами глава Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив про рішення припинити імплементацію всіх угод з ізраїльською стороною. (25.07.2019)

Палестинці можуть розірвати попередні домовленості

Тим часом деякі ЗМІ повідомили, що влада Палестинських територій у відповідь на такі заяви ізраїльського керівництва виношує плани розірвати попередні домовленості щодо розподілу Західного берегу річки Йордан на різні зони й проголосити цю територію такою, що цілком належить палестинцям.

Поки що ця частина Палестинських територій поділена на три зони, що мають індекси А, В, С. Зона А цілком контролюється палестинськими органами влади, зону В контролюють спільно ізраїльські та палестинські чиновники, а зона С перебуває під цілковитим контролем ізраїльтян.

Нині на Західному березі річки Йордан проживає близько трьох мільйонів палестинців, тоді як населення понад розташованих там 200 єврейських поселень налічує більше 600 тисяч осіб. На відміну від Голанських висот і Східного Єрусалиму, які Ізраїль захопив 1967 року в ході Шестиденної війни проти коаліції арабських держав, а згодом анексував, він досі не поширив свого суверенітету на єврейські поселення Західного берега.

Щодо самих поселень, то ізраїльська влада проводить між ними чіткий розподіл: є ті, котрі отримали законний статус, а є й такі поселення, які влада Ізраїлю вважає нелегальними. Водночас з погляду міжнародного права всі без винятку ізраїльські поселення на територіях Західного берега річки Йордан є нелегальними.

  • Ізраїльське поселення на Західному березі ріки Йордан

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Понад двісті поселень

    Згідно з даними правозахисної організації "Бецелем", в 1967-2013 роках на Західному березі річки Йордан та в Східному Єрусалимі були створені 125 офіційних ізраїльських поселень й аванпостів, а також близько сотні нелегальних. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), влада Ізраїлю зайняла 35 відсотків території Східного Єрусалима під будівництво одиниць житла.

  • Будівництво нового поселення в районі Хар-Хома поблизу Єрусалима

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Чи є шанс на примирення?

    У районі Хар-Хома, розташованому між Єрусалимом і Вифлеємом, будують нове єврейське поселення. Представники палестинців вважають, що ізраїльська політика поселень перешкоджає мирному врегулюванню та знищує шанси на рішення тривалого конфлікту шляхом створення двох держав. Міжнародна спільнота також критикує будівництво поселень.

  • На голосуванні законопроекту про легалізацію поселень були всі депутати кнесету

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Ізраїль конфіскує приватні землі

    На землях, що перебували в приватній власності палестинців, будівництво поселень заборонялося. Новий закон постфактум легалізував поселення, зведені на палестинських територіях "через незнання або за ініціативою держави". Власникам землі виплатять компенсації або виділять альтернативні ділянки. Палестинська автономія не дозволяє продавати Ізраїлю землю під страхом смертної кари.

  • Тимчасове поселення носять за допомогою підйомного крану.

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Знесення Амони

    Новий закон не поширюється на ті єврейські поселення, які рішенням суду повинні були знесені. Проте саме за допомогою цього закону прибічники поселень сподівалися запобігти примусовому виселенню жителів Амони - поселення на Західному березі річки Йордан, конфлікт мешканців якого з владою Ізраїлю тягнеться з 2005 року. 40 родин примусово виселили, після чого почали зносити будівлі.

  • Молоді палестинці в масках втікають від бульдозера в диму палаючого сміття

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Барикади та заворушення

    Верховний суд Ізраїлю постановив знести Амону ще наприкінці 2014 року. Терміни знесення не раз переносили. До останнього моменту учасники правих угруповань та поселенці протидіяли евакуації жителів та руйнуванню поселення. Багато противників знесення Амони спеціально приїхали сюди з інших міст. У свою чергу палестинці запекло протестували проти збереження поселення.

  • Палестинці в масках тікають дорогою, під ногами в них лежить каміння

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Конфлікт поселенців з палестинцями

    Поселенці з Амони вважають, що Західний берег річки Йордан, який Ізраїль захопив в результаті Шестиденної війни у 1967 році - це земля, обіцяна єврейському народу Богом, про що йдеться в Торі. Зараз близько 600 тисяч ізраїльтян мешкають у поселеннях на Західному березі та у Східному Єрусалимі. Між єврейськими поселенцями та палестинцями знову й знову відбуваються сутички.

  • Юний поселенець їде на велосипеді повз будинки

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Новий прихисток в Офрі

    Загалом близько 4000 квартир для єврейських поселенців були збудовані на земельних ділянках, що належали палестинцям. У підсумку йдеться про 16 поселень та аванпостів. Тепер їх потрібно або примусово знести, або легалізувати відповідно до нового закону. Багато колишніх жителів Амони знайшли новий прихисток у сусідньому поселенні Офра.

  • Чоловік та жінка виносять речі з будівлі в поселенні Офра

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Примусове знесення в Офрі

    Але й у самій Офрі, яка існує з 1975 року, не всі будівлі були зведені на законних підставах. Тому до 5 березня 2017 року тут потрібно буде знести дев'ять осель, збудованих на приватних земельних володіннях палестинців. Родина Бен Шушан опинилась серед тих, кому доведеться залишити помешкання.

    Автор: Сабріна Пабст, Юлія Куценко


DW.COM

Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

Попри протести, Кнесет Ізраїлю ухвалив закон про легалізацію поселень на палестинських територіях. Критики вважають, що тепер конфлікт не вирішити - навіть якщо буде створено дві держави. (08.02.2017)  

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