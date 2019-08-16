Нетаньяху знову пообіцяв суверенітет Ізраїлю над єврейськими поселеннями

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову пообіцяв анексувати єврейські поселення, розташовані на окупованих територіях Західного берега річки Йордан, у разі своєї перемоги на виборах. Про це Нетаньяху заявив у неділю, 1 вересня, виступаючи з промовою перед школярами у єврейському поселенні Елкана.

Говорячи про Західний берег, керівник ізраїльського уряду сказав: "Це - наша земля". Він запевнив, що Ізраїль більше ніколи не руйнуватиме єврейських поселень, маючи на увазі події 2005 року в Секторі Гази. "Ми поширимо єврейський суверенітет на всі поселення... як на частину держави Ізраїль", - пообіцяв Нетаньяху, цитує агенція новин dpa. Ця заява пролунала за кілька тижнів до намічених на 17 вересня виборів до ізраїльського Кнесету. Раніше цього року Нетаньяху вже робив подібні обіцянки перед виборами до ізраїльського парламенту в квітні, протене виконав їх.

Палестинці можуть розірвати попередні домовленості

Тим часом деякі ЗМІ повідомили, що влада Палестинських територій у відповідь на такі заяви ізраїльського керівництва виношує плани розірвати попередні домовленості щодо розподілу Західного берегу річки Йордан на різні зони й проголосити цю територію такою, що цілком належить палестинцям.

Поки що ця частина Палестинських територій поділена на три зони, що мають індекси А, В, С. Зона А цілком контролюється палестинськими органами влади, зону В контролюють спільно ізраїльські та палестинські чиновники, а зона С перебуває під цілковитим контролем ізраїльтян.

Нині на Західному березі річки Йордан проживає близько трьох мільйонів палестинців, тоді як населення понад розташованих там 200 єврейських поселень налічує більше 600 тисяч осіб. На відміну від Голанських висот і Східного Єрусалиму, які Ізраїль захопив 1967 року в ході Шестиденної війни проти коаліції арабських держав, а згодом анексував, він досі не поширив свого суверенітету на єврейські поселення Західного берега.

Щодо самих поселень, то ізраїльська влада проводить між ними чіткий розподіл: є ті, котрі отримали законний статус, а є й такі поселення, які влада Ізраїлю вважає нелегальними. Водночас з погляду міжнародного права всі без винятку ізраїльські поселення на територіях Західного берега річки Йордан є нелегальними.