Нетаньяху анонсував відновлення будівництва поселень у Східному Єрусалимі

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у четвер, 20 лютого, про намір повернутися до замороженого плану з будівництва трьох тисяч нових помешкань для єврейських поселенців у східній частині Єрусалима.

Заява Нетаньяху була зроблена під час передвиборчої кампанії, в якій він намагається заручитися підтримкою прихильників розширення поселень. Позачергові парламентські вибори в Ізраїлі мають відбутися 2 березня. Палестинці ж сприйняли заяву як ще один удар по їхніх надіях на створення незалежної держави.

Прем'єр Ізраїлю пообіцяв анексувати територію єврейських поселень на Західному березі річки Йордан та в Йорданській долині відповідно до запропонованого президентом США мирного плану з врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Цей план палестинці відкинули, зазначаючи, що він - в інтересах лише Ізраїлю.

Про рішення відновити будівництво поселень Нетаньяху заявив, перебуваючи на тлі ізраїльського поселення Хар Хома на околиці Єрусалима. "Сьогодні я схвалив будівництво в Гіват-ха-Матосі трьох тисяч помешкань, з яких одна тисяча буде побудована найближчим часом", - заявив Нетаньяху у відео, опублікованому в соціальних мережах, повідомляє агенція новин Reuters. Також прем’єр Ізраїлю заявив про існування ще одного проєкту, згідно з яким в іншому поселенні на окупованому Західному березі річки Йордан під назвою Хар-Хома буде зведено ще додатково 2200 помешкань.

За словами Нетаньяху, також передбачено зведення тисячі помешкань для арабського населення в містечку Бейт-Сафафа.

Історія питання

Будівництво понад 2,5 тисяч помешкань для євреїв в районі Гіват ха-Матос у східній частині Єрусалима було схвалено у 2012 році. Але ізраїльський уряд фактично заморозив цей проєкт після того як США і Європейський Союз виступили з критикою таких планів.

Проблема полягає в тому, що забудова відрізала б палестинські райони Східного Єрусалиму від Західного берега річки Йордан, отже, остаточно унеможливила б реалізацію плану існування двох держав - Ізраїлю та Палестини - у межах 1967 року.

Реакція на відновлення будівництва поселень на спірних територіях

Палестинці побачили в заяві Нетаньяху чергове порушення, яке остаточно унеможливлює врегулювання багаторічного палестинсько-ізраїльського конфлікту.

Палестинці та більша частина світової спільноти вважають, що будівництво ізраїльських поселень на захопленій під час так званої Шестиденної арабо-ізраїльської війни 1967 року території незаконне та порушує міжнародне право. Натомість, Ізраїль, маючи підтримку теперішньої адміністрації США, наполягає на законності зведення поселень.

Тим часом у ізраїльській неурядовій організації Peace Now ("Мир зараз"), яка виступає за розв'язання багаторічного конфлікту між Ізраїлем і палестинцями шляхом створення палестинської держави, заяву Нетаньяху назвали "державним самогубством". Обидва поселення "розривають частини Східного Єрусалиму і зв'язок з Вифлеємом, унеможливлюючи пошуки шляхів життєздатного рішення щодо двох держави", - йдеться в заяві горганізації, яку цитує агентство новин dpa.

Що таке план Трампа?

Президента США Дональд Трамп представив свій мирний план щодо врегулювання багаторічного конфлікту між Ізраїлем та Палестинськими територіями 28 січня 2020 року.

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У своєму плані Трамп пропонує створити повноцінну палестинську державу. Мирний план також включає карту, на якій вказані точні кордони можливої держави. Утім, запропоновані кордони не співпадають зі встановленими у 1967 році, оскільки "США і Ізраїль не вважають за правильне орієнтуватися на кордони 1967 року".

Крім того, план передбачає роззброєння палестинського угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Гази, і створення повністю демілітаризованої палестинської країни. За словами Трампа, запропонований ним план є "останньою можливістю" для палестинців.