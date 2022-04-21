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Нерухомість

До нерухомості відносять земельні ділянки, будівлі, споруди. Йдеться про майно, переміщення якого неможливе.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "нерухомість". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як в Іспанії розшукують вілли та яхти підсанкційних росіян

Як в Іспанії розшукують вілли та яхти підсанкційних росіян 21.04.2022

Влада Іспанії накладає арешт на майно росіян, які опинилися у санкційних списках ЄС та США. DW - про те, як вдається знаходити їхню власність, іноді оформлену на підставних осіб, і що відбувається далі.
Яхта Усманова, або Як у Німеччині шукають власність російських олігархів

Яхта Усманова, або Як у Німеччині шукають власність російських олігархів 30.03.2022

У Берліні створено спеціальну опергрупу для пошуку й арешту власності росіян, котрі потрапили під санкції через війну в Україні. DW - про успіхи й проблеми в імплементації рестрикцій ЄС.
В Італії арештували елітну нерухомість російського олігарха Мордашова

В Італії арештували елітну нерухомість російського олігарха Мордашова 18.03.2022

В рамках санкцій ЄС, запроваджених через напад Росії на Україну, італійська поліція арештувала віллу російського олігарха і власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова. Її вартість оцінюють у 105 мільйонів євро.
У Німеччині закликають конфіскувати нерухомість Назарбаєва у Баден-Бадені

У Німеччині закликають конфіскувати нерухомість Назарбаєва у Баден-Бадені 18.02.2022

У Ландтазі Баден-Вюртемберга вимагають від уряду реакції на статтю DW про елітну нерухомість сім'ї Назарбаєва. Серед вимог - конфіскація пам'ятки національного значення.
У Бундестазі пропонують конфіскувати нерухомість російських олігархів

У Бундестазі пропонують конфіскувати нерухомість російських олігархів 14.02.2022

Заступник голови фракції Вільної демократичної партії у Бундестазі Александер Ламбсдорф попередив президента РФ Володимира Путіна, що напад на Україну означатиме "кінець відносин із Європою".
Ціни на нерухомість і загроза війни: який зв'язок? (відео)

Ціни на нерухомість і загроза війни: який зв'язок? (відео) 11.02.2022

Що відбувається з цінами на нерухомість в Україні через можливий напад Росії? Українці більше не наважуються інвестувати в житло?

Ціни на нерухомість в Україні: як загроза війни з Росією впливає на квартирне питання? (11.02.2022) 11.02.2022

Що відбувається з цінами на нерухомість в Україні через можливий напад Росії? 2021-ий був рекордним у зростанні вартості квадратного метра, а нині стрімке подорожчання квартир припинилося. Українці злякалися Путіна і не хочуть інвестувати в житло чи є інші причини?

Палаци сім'ї Назарбаєвих. Про що у Баден-Бадені не говорять уголос

Палаци сім'ї Назарбаєвих. Про що у Баден-Бадені не говорять уголос 11.02.2022

Дочка і зять експрезидента Казахстану Назарбаєва, а також пов'язані з ними фірми володіють нерухомістю у ФРН, в яку було вкладено понад сто мільйонів євро. Про розкіш, яку не афішували, - у розслідуванні DW.
Що нового в 2022-му: від касових апаратів для ФОПів до податку на нерухомість (відео)

Що нового в 2022-му: від касових апаратів для ФОПів до податку на нерухомість (відео) 30.12.2021

У 2022 році в Україні набуває чинності ціла низка нових законів та правил: від податків на нерухомість до нового етапу медичної реформи.

Зарплати, податки, заборони й оборона: що новий 2022 рік готує українцям? (29.12.2021) 29.12.2021

"Мінімалка" ростиме, а з нею і податки. Антибіотики без рецепта не купити, у пластиковий пакет продукти не скласти. У 2022 році заплановано чимало змін, що торкнуться кожного. Детальніше - в огляді DW.
Закордонні активи СРСР: що досі не поділили Росія й Україна

Закордонні активи СРСР: що досі не поділили Росія й Україна 14.12.2021

Росія знову закидає Україні, що та не виконала свої зобов'язання й не передала Москві свою частку радянської закордонної власності. В Києві такі закиди називають маніпулятивними.
Берлінці виступили за експропріацію квартир у великих житлових концернів

Берлінці виступили за експропріацію квартир у великих житлових концернів 27.09.2021

Передача під управління на суспільно-правових засадах може торкнутися 240 тисяч квартир в Берліні. Експропріацію житла у великих концернів підтримали понад 55 відсотків учасників місцевого референдуму.
Ціни на житло у Німеччині зростають рекордними з 2000 року темпами

Ціни на житло у Німеччині зростають рекордними з 2000 року темпами 24.09.2021

За рік ціни на нерухомість у ФРН підскочили майже на 11 відсотків. Це - рекордний показник за останні 20 років.
ДІАМ замість ДАБІ. Чи зникне незаконна забудова в Україні?

ДІАМ замість ДАБІ. Чи зникне незаконна забудова в Україні? 16.09.2021

Забудовникам в Україні тепер доведеться мати справу з новою структурою - Державною інспекцією архітектури та містобудування (ДІАМ). Вона замінила Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ). Зміна вивіски чи суті?
За парканом і з однодумцями: новий тренд житлових поселень у Польщі

За парканом і з однодумцями: новий тренд житлових поселень у Польщі 13.09.2021

У Польщі набуває дедалі більшої популярності тренд оселятися в котеджних містечках разом з одновірцями чи однодумцями. Що підштовхує поляків на це - у репортажі DW.

Житло для бідних за 88 центів на рік! (26.08.2021) 26.08.2021

Найстарішому соціальному житлу в Німеччині виповнилося 500 років. Цей мальовничий квартал створили спеціально для людей з дуже малими статками. Розташований він у центрі баварського Аугсбурга. Сплачують мешканці за оренду… менше 1 євро. На рік!

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