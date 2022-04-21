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До нерухомості відносять земельні ділянки, будівлі, споруди. Йдеться про майно, переміщення якого неможливе.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "нерухомість". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Що відбувається з цінами на нерухомість в Україні через можливий напад Росії? 2021-ий був рекордним у зростанні вартості квадратного метра, а нині стрімке подорожчання квартир припинилося. Українці злякалися Путіна і не хочуть інвестувати в житло чи є інші причини?
Найстарішому соціальному житлу в Німеччині виповнилося 500 років. Цей мальовничий квартал створили спеціально для людей з дуже малими статками. Розташований він у центрі баварського Аугсбурга. Сплачують мешканці за оренду… менше 1 євро. На рік!