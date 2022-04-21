Ціни на нерухомість в Україні: як загроза війни з Росією впливає на квартирне питання? (11.02.2022)

Що відбувається з цінами на нерухомість в Україні через можливий напад Росії? 2021-ий був рекордним у зростанні вартості квадратного метра, а нині стрімке подорожчання квартир припинилося. Українці злякалися Путіна і не хочуть інвестувати в житло чи є інші причини?