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ЕкономікаНімеччина

Чи стане 3D-принтер "будівельником" майбутнього?

Крістіан Пріцеліус
25 серпня 2023 р.

У німецькому Гайдельберзі будують найбільшу в Європі надруковану на 3D-принтері будівлю: з використанням добавок бетону. Це займає менше часу і вимагає менше робочих рук, ніж звичайне будівництво. Чи є 3D-принтери "будівельниками" майбутнього?

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