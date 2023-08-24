Чи стане 3D-принтер "будівельником" майбутнього?

Крістіан Пріцеліус

25.08.2023 25 серпня 2023 р.

У німецькому Гайдельберзі будують найбільшу в Європі надруковану на 3D-принтері будівлю: з використанням добавок бетону. Це займає менше часу і вимагає менше робочих рук, ніж звичайне будівництво. Чи є 3D-принтери "будівельниками" майбутнього?