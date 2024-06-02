ЕкономікаФінляндія
Чи бояться фіни помсти Кремля за арешт активів РФ?
|20 грудня 2024 р.
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Гельсінський суд наказав арештувати державну власність Росії на суму 34 мільйони євро у Фінляндії. Таким чином вони підтримують міжнародне судове рішення, яке визнало Москву винною у розкраданні активів української національної газової компанії "Нафтогаз" на мільярди євро під час незаконної анексії Криму в 2014 році. Компанія склала перелік об’єктів у власності Росії у кількох країнах, звернувшись до місцевих судів з проханням арештувати їх. Але поки це зробила лише Фінляндія. Чи боїться Фінляндія помсти Росії за такі свої рішення?