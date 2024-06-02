Чи бояться фіни помсти Кремля за арешт активів РФ?

Окружний суд у Гельсінкі завдав Кремлю удару: російські активи у Фінляндії на суму понад 30 мільйонів євро можуть продати на користь України. Чи помститься РФ? І чому Фінляндія готова до найгіршого сценарію?

Гельсінський суд наказав арештувати державну власність Росії на суму 34 мільйони євро у Фінляндії. Таким чином вони підтримують міжнародне судове рішення, яке визнало Москву винною у розкраданні активів української національної газової компанії "Нафтогаз" на мільярди євро під час незаконної анексії Криму в 2014 році. Компанія склала перелік об’єктів у власності Росії у кількох країнах, звернувшись до місцевих судів з проханням арештувати їх. Але поки це зробила лише Фінляндія. Чи боїться Фінляндія помсти Росії за такі свої рішення?