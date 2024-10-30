Позов Нафтогазу: Фінляндія арештувала низку активів РФ*

Суд у Гельсінкі наклав арешт на російські активи у Фінляндії на десятки мільйонів доларів на вимогу української державної компанії "Нафтогаз".

Окружний суд Гельсінкі постановив накласти арешт на активи Росії у Фінляндії на десятки мільйонів доларів* за клопотанням групи "Нафтогаз" України.

Посольство РФ у Фінляндії заявило, що 29 жовтня отримало від виконавчої служби Фінляндії список з понад 40 об'єктів нерухомості, на які був накладений арешт. Згідно з повідомленням, половина майна - дипломатична власність, зокрема резиденції дипломатів.

Росія оскаржуватиме конфіскацію

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія буде "використовувати всі правові механізми для захисту своїх інтересів".

Нагадаємо, що ще в квітні 2023 року трибунал у Гаазі зобов'язав Росію виплатити "Нафтогазу" 4,22 мільярда доларів плюс відсотки та судові витрати для компенсації активів, захоплених у Криму, але та цього не зробила.

* ОНОВЛЕНО: Міжнародне агентство Reuters повідомило в середу, 30 жовтня, з посиланням на рішення суду, що у Фінляндії конфіскували російські активи на 4,25 мільярда доларів. Після цього в пресслужбі "Нафтогазу" уточнили, що ця сума - тіло заборгованості, а суд у Гельсінкі наклав арешт на нерухомість та інші активи Росії у Фінляндії, які оцінюються в десятки мільйонів доларів.

"Це рішення є частиною глобальної стратегії "Нафтогазу" зі стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній групи в Криму згідно з рішенням Гаазького арбітражу. Це також перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до росії щодо експропріації майна в АР Крим у 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь групи "Нафтогаз", - зазначили в компанії.