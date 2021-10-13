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Неонацисти - прихильники неонацизму.
Неонацизм є загальною назвою політичних та суспільних рухів, котрі після завершення націонал-соціалістичної диктатури в Німеччині підхопили націонал-соціалістичні або близькі до них погляди.
Генштаб ЗСУ планує скоротити кількість призовників на строкову військову службу: контрактників нібито цілком достатньо. У Німеччині обов'язковий призов до армії скасували майже 10 років тому. Нині ж знову дискутують щодо його відновлення. Що не так з професійною армією ФРН, і як Бундесвер розвивався після Другої світової війни?