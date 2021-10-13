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Неонацисти

Неонацисти - прихильники неонацизму.

Неонацизм є загальною назвою політичних та суспільних рухів, котрі після завершення націонал-соціалістичної диктатури в Німеччині підхопили націонал-соціалістичні або близькі до них погляди.

Жахлива помилка: у Німеччині неонациста поховали в могилі єврея

"Жахлива помилка": у Німеччині неонациста поховали в могилі єврея 13.10.2021

Урну з прахом правоекстреміста, який заперечував Голокост, поховали у могилі музикознавця-єврея, який помер у 1934 році. Представник церкви назвав це "жахливою помилкою" та "шокуючою подією".
Суд у Німеччині підтвердив вирок членкині неонацистського угруповання NSU

Суд у Німеччині підтвердив вирок членкині неонацистського угруповання NSU 19.08.2021

Федеральна судова палата Німеччини відхилила касаційну скаргу Беати Цшепе на вирок суду в Мюнхені, який визнав її винною в десяти вбивствах і призначив довічне ув'язнення.
Україна і німецькі неонацисти: що відомо уряду Німеччини (відео)

Україна і німецькі неонацисти: що відомо уряду Німеччини (відео) 26.02.2021

Які зв'язки німецькі праворадикали мають з однодумцями в Україні? З відповідним запитом до уряду Німеччини звернулась фракція Лівої партії в Бундестазі. Чому ініціатори запиту розчаровані, з'ясувала DW.
Зв'язки німецьких неонацистів з Україною: що відомо уряду Німеччини (26.02.2021)

Зв'язки німецьких неонацистів з Україною: що відомо уряду Німеччини (26.02.2021) 26.02.2021

Які зв'язки німецькі праворадикали мають з однодумцями в Україні? З відповідним запитом до уряду Німеччини звернулась фракція Лівої партії в Бундестазі. Чому ініціатори запиту розчаровані, з'ясувала DW.
Права загроза у ФРН: тінь впала на поліцію

Права загроза у ФРН: тінь впала на поліцію 18.09.2020

Погрози вбивством, схрони зброї та емблеми зі свастикою. Невже у поліції з'явився осередок правого радикалізму? Останній скандал у поліції ФРН підтверджує ці підозри.
Злочини неонацистів у Німеччині та фіаско ЗМІ

Злочини неонацистів у Німеччині та фіаско ЗМІ 14.09.2020

Торговець квітами Енвер Шимшек, убитий 20 років тому в Німеччині, став першою жертвою угруповання "Націонал-соціалістичне підпілля". Однак тоді ЗМІ майже не писали про те, що мотивом злочину міг бути расизм.

Призов у Бундесвер: чому в армії ФРН можуть відновити строкову службу (31.08.2020) 31.08.2020

Генштаб ЗСУ планує скоротити кількість призовників на строкову військову службу: контрактників нібито цілком достатньо. У Німеччині обов'язковий призов до армії скасували майже 10 років тому. Нині ж знову дискутують щодо його відновлення. Що не так з професійною армією ФРН, і як Бундесвер розвивався після Другої світової війни?

Німецький спецпідрозділ KSK розформують? В еліту Бундесверу потрапили неонацисти

Німецький спецпідрозділ KSK розформують? В еліту Бундесверу потрапили неонацисти 03.07.2020

Скандал в армії ФРН: війська спеціального призначення та військова контррозвідка потрапили під вплив правих екстремістів. Міністерка оборони починає радикальну реформу у відбірних частинах.
У лавах спецпідрозділу Бундесверу може діяти мережа правоекстремістів - ЗМІ

У лавах спецпідрозділу Бундесверу може діяти мережа правоекстремістів - ЗМІ 15.05.2020

Службовця елітного підрозділу Бундесверу KSK Філіппа Ш. затримали після поліцейського рейду. У його домі знайшли автомат Калашникова, бойові набої й вибухову речовину.
Праві радикали у ФРН погрожують вбивством політикам і журналістам

Праві радикали у ФРН погрожують вбивством політикам і журналістам 05.05.2020

Німецьким політикам, журналістам, прокурорам і адвокатам розіслали однакові листи з погрозами і нацистськими вітаннями.
Сосиски для тевтонців, або Що відомо про плани неонацистів з групи С

Сосиски для тевтонців, або Що відомо про плани неонацистів з "групи С" 18.02.2020

У Німеччині затримано 12 осіб за підозрою у підготовці серії терактів, серед затриманих - один поліцейський. Дедалі частіше в країні загроза виходить від людей, натхнених неонацистською ідеологією.
Колишній український неонацист: Головне - ненавидіти, а кого - підкажуть

Колишній український неонацист: Головне - ненавидіти, а кого - підкажуть 10.02.2020

Чому та як стають неонацистами? Наскільки важко вийти з праворадикального руху? Розмова DW з колишнім ультраправим активістом Дмитром Різниченком.
У Німеччині заборонили угруповання неонацистів Combat 18

У Німеччині заборонили угруповання неонацистів Combat 18 23.01.2020

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер заборонив неонацистське угруповання Combat 18.
Тисячі людей протестували в Ганновері проти акції ультраправих

Тисячі людей протестували в Ганновері проти акції ультраправих 23.11.2019

Ультраправа НДПН провела в Ганновері акцію проти журналістів та їхньої "однобокої інформаційної подачі". У відповідь на вулиці міста вийшли тисячі противників правих радиків.
З будинку Гітлера зроблять поліцейський відділок

З будинку Гітлера зроблять поліцейський відділок 20.11.2019

Щоб запобігти перетворенню будинку Адольфа Гітлера на місце паломництва неонацистів, у цій споруді вирішили розмістити поліцейський відділок, повідомили в МВС Австрії.
Правоекстремісти погрожують вбивством двом німецьким політикам

Правоекстремісти погрожують вбивством двом німецьким політикам 02.11.2019

Колишній очільник німецьких Зелених Джем Ездемір отримав листа, в якому його названо першим номером в списку цілей неонацистського угруповання. Він сповістив про це Федеральне відомство з кримінальних справ і поліцію.
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