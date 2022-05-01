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Ненсі Пелосі

Ненсі Пелосі - американська політикиня, член Демократичної партії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ненсі Пелосі".

Демократку Ненсі Пелосі вважається однією з найвпливовіших американських політикинь. З січня 2019 року Ненсі Пелосі є спікеркою нижньої палати Конгресу США. Вона - перша жінка в США на цій посаді, яку вона вже обіймала з 2007 до 2011 року та з 2003 до 2007 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Володимир Зеленський зустрівся з Ненсі Пелосі в Києві

Володимир Зеленський зустрівся з Ненсі Пелосі в Києві 01.05.2022

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула з неанонсованим візитом у Київ. Володимир Зеленський подякував їх за цей "потужний сигнал підтримки".
США готують нові заходи для економічної ізоляції Росії

США готують нові заходи для економічної ізоляції Росії 07.03.2022

Закон, що розробляється в Конгресі США, стане першим кроком до позбавлення Росії доступу до СОТ, зазначила речниця Палати представників Ненсі Пелосі в листі до членів Демократичної партії.
Через загрозу нападу скасоване засідання Палати представників у Капітолії

Через загрозу нападу скасоване засідання Палати представників у Капітолії 04.03.2021

Спецслужби США не виключили загрозу нападу на Капітолій США 4 березня. Спікерка Палати представників визнала доцільним скасувати засідання.
У Конгресі США створять незалежну комісію для розслідування штурму Капітолія

У Конгресі США створять незалежну комісію для розслідування штурму Капітолія 16.02.2021

Незалежна комісія розслідуватиме передісторію й наслідки "внутрішнього теракту" і дії всіх залучених сил безпеки, заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.
У США затримали дівчину за підозрою у крадіжці ноутбука з офісу Ненсі Пелосі

У США затримали дівчину за підозрою у крадіжці ноутбука з офісу Ненсі Пелосі 19.01.2021

У Пенсильванії затримали жінку, яку підозрюють у крадіжці ноутбука з кабінету Ненсі Пелосі під час штурму Капітолія. Її колишній хлопець повідомив ФБР, що вона нібито намагалася продати його російським спецслужбам.
Пенс відмовився застосовувати 25-ту поправку для усунення Трампа

Пенс відмовився застосовувати 25-ту поправку для усунення Трампа 13.01.2021

Майк Пенс стверджує, що усунення Дональда Трампа за лічені дні до закінчення його повноважень президента не буде "в найкращих інтересах нашої нації".
Друга спроба імпічменту: ціна питання для президента Трампа

Друга спроба імпічменту: ціна питання для президента Трампа 12.01.2021

Чому американські демократи прагнуть встигнути з імпічментом Трампа за кілька днів до закінчення терміну його повноважень? Які привілеї може втратити Трамп? Про це - у матеріалі DW.
До Конгресу США внесли резолюцію про імпічмент Трампа

До Конгресу США внесли резолюцію про імпічмент Трампа 11.01.2021

До Палати представників подано резолюцію про імпічмент президента Дональда Трампа. У документі йдеться про "підбурювання до заколоту".
Демократи хочуть висунути Пенсу ультиматум щодо імпічменту Трампа

Демократи хочуть висунути Пенсу ультиматум щодо імпічменту Трампа 11.01.2021

У Палаті представників Конгресу США вимагатимуть від віце-президента Майка Пенса змістити главу держави Дональда Трампа. Інакше законодавці самі розпочнуть процедуру імпічменту, заявила Ненсі Пелосі.
За фото у кріслі Ненсі Пелосі - обвинувачення в кількох злочинах

За фото у кріслі Ненсі Пелосі - обвинувачення в кількох злочинах 08.01.2021

В Арканзасі затримали чоловіка, який прославився фотографією у кріслі спікерки Палати представників Ненсі Пелосі під час штурму Капітолія у Вашингтоні. ФБР розшукує інших підозрюваних за фотографіями з соцмереж.

Дональд Трамп не піде на інавгурацію Джо Байдена

Дональд Трамп не піде на інавгурацію Джо Байдена 08.01.2021

Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію Джо Байдена. Незабаром спікерка Палати представників Ненсі Пелосі обговорила з компетентним органом недопущення "нестабільного президента" до ядерних кодів.

Ненсі Пелосі знову стала спікеркою Конгресу США

Ненсі Пелосі знову стала спікеркою Конгресу США 04.01.2021

Ветеранка американської політики Ненсі Пелосі зуміла домогтися переобрання на посаду спікерки Палати представників Конгресу США.
США: демократи знову номінували Ненсі Пелосі на посаду спікерки

США: демократи знову номінували Ненсі Пелосі на посаду спікерки 19.11.2020

Демократи номінували Ненсі Пелосі на посаду спікерки Палати представників Конгресу США. Вона обіцяє прийняття закону про реформу правоохоронних органів, а також низки постанов стосовно охорони здоров'я та довкілля.
Пелосі заявила про активне втручання Кремля у вибори президента США

Пелосі заявила про активне втручання Кремля у вибори президента США 30.08.2020

Спікерка Палати представників Конгресу і голова спецкомітету з розвідки заявили про втручання РФ у вибори президента США. Так вони відреагували на рішення Трампа припинити брифінги щодо іноземного втручання у вибори.
Вибори у США: Пелосі відкликає конгресменів з канікул через голосування поштою

Вибори у США: Пелосі відкликає конгресменів з канікул через голосування поштою 17.08.2020

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі відкликає конгресменів з канікул для голосування за закон про запобігання змінам у роботі пошти.
Коронакриза: Трамп в обхід Конгресу підписав укази про пакет допомоги

Коронакриза: Трамп в обхід Конгресу підписав укази про пакет допомоги 09.08.2020

Дональд Трамп в обхід Конгресу США підписав укази щодо надання допомоги в умовах коронавірусної кризи. Республіканці та демократи у Конгресі поки не змогли домовитися щодо обсягів цієї допомоги.
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