Ненсі Пелосі - американська політикиня, член Демократичної партії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ненсі Пелосі".

Демократку Ненсі Пелосі вважається однією з найвпливовіших американських політикинь. З січня 2019 року Ненсі Пелосі є спікеркою нижньої палати Конгресу США. Вона - перша жінка в США на цій посаді, яку вона вже обіймала з 2007 до 2011 року та з 2003 до 2007 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.