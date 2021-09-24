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Незалежність Каталонії

27 жовтня 2017 року регіональний парламент Каталонії в Барселоні проголосував за незалежність від Іспанії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "незалежність Каталонії". 27 жовтня 2017 року регіональний парламент Каталонії проголосував за незалежність від Іспанії. Голосуванню в парламенті передував референдум про незалежність Каталонії, який відбувся 1 жовтня 2017 року. Близько 90 відсотків виборців, які в ньому взяли участь, проголосували за відокремлення від Іспанії. У референдумі, однак, взяло участь лише 42 відсотка виборців. Уряд у Мадриді вважає проведення референдуму антиконституційним, і його проведення було заборонено центральною владою. Голосування, яке відбувалось попри заборону, супроводжувалось жорсткими діями іспанської поліції, яка намагалась перешкодити плебісциту. Прагнення Каталонії отримати незалежність має глибоке історичне коріння. Цей регіон на північному сході Іспанії пережив за свою історію багато періодів посилення автономії, але також обмеження свобод та репресії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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Чи втручалася Росія у каталонський конфлікт два роки тому? 18.11.2019

В Іспанії розслідують можливе втручання РФ у події в Каталонії у жовтні 2017 року, коли влада регіону оголосила про його незалежність, порушивши закон.

Поліція намагається розблокувати автобан між Іспанією та Францією, перекритий каталонцями

Поліція намагається розблокувати автобан між Іспанією та Францією, перекритий каталонцями 12.11.2019

Прихильники незалежності Каталонії заблокували з обох боків трасу AP-7 на кордоні Франції та Іспанії. В операції з розблокування транспортної артерії беруть участь поліція Іспанії та Франції.
У Барселоні десятки тисяч людей вийшли на акцію проти руху за незалежність

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