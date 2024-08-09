  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Війна Росії проти УкраїниОлімпійські ігри в Парижі 2024Вибори в США 2024
ПолітикаІспанія

Лідер каталонських сепаратистів Пучдемон залишив Іспанію

Кирило Шестаков
9 серпня 2024 р.

Після раптової появи на мітингу в Барселоні колишній голова Каталонії, оголошений у розшук, знову залишив Іспанію.

https://p.dw.com/p/4jICy
Колишній голова Каталонії Карлес Пучдемон
Карлес Пучдемон втік від поліції після виступу у Барселоні 8 серпняФото: Lorena Sopena/REUTERS

Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон, оголошений іспанською владою у розшук, після появи у Барселоні знову залишив країну. Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомив його адвокат Гонсало Бойє. "Пучдемон знаходиться за межами іспанської держави", - цитує юриста каталонська радіостанція RAC1. Колишній глава Каталонії вирушив до бельгійського міста Ватерлоо, де він провів попередні сім років вимушеної еміграції, повідомив генеральний секретар його партії "Разом за Каталонію" Жорді Туруль.

"Він займався своєю політичною роботою і, закінчивши її, вирушив додому, як це роблять усі", - заявив юрист Пучдемона журналістам, маючи на увазі несподівану появу політика у Барселоні. Пучдемон 8 серпня виступив перед тисячами своїх прихильників, після чого знову втік. Поліція не змогла його затримати.

Каталонію очолив противник відокремлення від Іспанії

Того ж дня, 8 серпня, парламент Каталонії затвердив головою регіональної адміністрації соціаліста Сальвадора Іл'ю. Він стане першим із 2010 року головою Каталонії, який відкидає її прагнення до відокремлення від Іспанії.

Наступного дня, 9 серпня, генсек партії "Разом за Каталонію" Жорді Туруль припустив, що його фракція може припинити підтримку уряду у нижній палаті парламенту Іспанії. За словами Туруля, на зміну його позиції вплинуло затвердження Сальвадора Іл'ї головою Каталонії, а також відмова Верховного суду Іспанії затвердити амністію Пучдемона, незважаючи на ухвалення парламентом у Мадриді відповідного закону.

Читайте також: Вибори в Каталонії засвідчили послаблення позицій сепаратистів

Пучдемону загрожує арешт

Колишньому голові Каталонії загрожує затримання, оскільки іспанська юстиція видала ордер на арешт Пучдемона, звинувачуючи його в особистому збагаченні. За даними ЗМІ, він відхилив пропозицію поліції про узгоджений та конфіденційний арешт.

На початку липня Верховний суд Іспанії відмовився затвердити амністію Пучдемона, визнаного винним у проведенні референдуму щодо незалежності цього автономного регіону у 2017 році. Суд ухвалив, що він та ще деякі лідери сепаратистського руху в Каталонії збагатилися, незаконно провівши референдум на державні гроші. У зв'язку з цим до них не застосовується закон про амністію каталонських сепаратистів, ухвалений Конгресом депутатів Іспанії 30 травня і який викликав масові протести.

Раніше Пучдемон заявляв, що при вступі в силу амністії він готовий повернутися до Іспанії. Він хотів знову очолити уряд Каталонії після виборів.

У Каталонії перемогли прихильники незалежності: що далі? (22.12.2017)

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Ексочільник уряду Каталонії Карлес Пучдемон

Іспанія видала новий ордер на арешт екслідера Каталонії Пучдемона

Іспанія видала новий ордер на арешт екслідера Каталонії Пучдемона

Іспанський суд видав міжнародний ордер на арешт колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона. У 2017-му такий ордер уже видавали, але потім він був скасований після рішення німецького суду.
Політика14 жовтня 2019 р.
Тоні Комін, Карлес Пучдемон і Клара Понсаті (зліва направо)

Європарламент позбавив Пучдемона і двох його соратників недоторканності

Європарламент позбавив Пучдемона і двох його соратників недоторканності

Європарламент зняв недоторканність з екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона і двох його соратників. Тепер їм загрожує екстрадиція до Іспанії, звідки вони втекли, аби уникнути переслідувань після референдуму в Каталонії.
Політика9 березня 2021 р.
Сценарії розвитку подій для Каталонії

Каталонці з острахом дивляться в майбутнє

Каталонці з острахом дивляться в майбутнє

На вулицях Барселони панує недовіра до ЗМІ та дедалі більша лють у бік політиків по обидва боки конфлікту - Пучдемона та Рахоя. Репортаж DW - зі столиці Каталонії.
Політика7 жовтня 2017 р.