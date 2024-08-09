Лідер каталонських сепаратистів Пучдемон залишив Іспанію

Після раптової появи на мітингу в Барселоні колишній голова Каталонії, оголошений у розшук, знову залишив Іспанію.

Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон, оголошений іспанською владою у розшук, після появи у Барселоні знову залишив країну. Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомив його адвокат Гонсало Бойє. "Пучдемон знаходиться за межами іспанської держави", - цитує юриста каталонська радіостанція RAC1. Колишній глава Каталонії вирушив до бельгійського міста Ватерлоо, де він провів попередні сім років вимушеної еміграції, повідомив генеральний секретар його партії "Разом за Каталонію" Жорді Туруль.

"Він займався своєю політичною роботою і, закінчивши її, вирушив додому, як це роблять усі", - заявив юрист Пучдемона журналістам, маючи на увазі несподівану появу політика у Барселоні. Пучдемон 8 серпня виступив перед тисячами своїх прихильників, після чого знову втік. Поліція не змогла його затримати.

Каталонію очолив противник відокремлення від Іспанії

Того ж дня, 8 серпня, парламент Каталонії затвердив головою регіональної адміністрації соціаліста Сальвадора Іл'ю. Він стане першим із 2010 року головою Каталонії, який відкидає її прагнення до відокремлення від Іспанії.

Наступного дня, 9 серпня, генсек партії "Разом за Каталонію" Жорді Туруль припустив, що його фракція може припинити підтримку уряду у нижній палаті парламенту Іспанії. За словами Туруля, на зміну його позиції вплинуло затвердження Сальвадора Іл'ї головою Каталонії, а також відмова Верховного суду Іспанії затвердити амністію Пучдемона, незважаючи на ухвалення парламентом у Мадриді відповідного закону.

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Пучдемону загрожує арешт

Колишньому голові Каталонії загрожує затримання, оскільки іспанська юстиція видала ордер на арешт Пучдемона, звинувачуючи його в особистому збагаченні. За даними ЗМІ, він відхилив пропозицію поліції про узгоджений та конфіденційний арешт.

На початку липня Верховний суд Іспанії відмовився затвердити амністію Пучдемона, визнаного винним у проведенні референдуму щодо незалежності цього автономного регіону у 2017 році. Суд ухвалив, що він та ще деякі лідери сепаратистського руху в Каталонії збагатилися, незаконно провівши референдум на державні гроші. У зв'язку з цим до них не застосовується закон про амністію каталонських сепаратистів, ухвалений Конгресом депутатів Іспанії 30 травня і який викликав масові протести.

Раніше Пучдемон заявляв, що при вступі в силу амністії він готовий повернутися до Іспанії. Він хотів знову очолити уряд Каталонії після виборів.