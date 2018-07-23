 Негода в Києві: дощі затопили вулиці та розмили опори шляхопроводу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2018

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Новини

Негода в Києві: дощі затопили вулиці та розмили опори шляхопроводу

В столиці України триває негода. Внаслідок аномальних опадів підтопило вулиці, порушено рух транспорту. Дощем розмило опори одного з шляхопроводів.

Київ потерпає від аномальних опадів

Київ потерпає від аномальних опадів

Внаслідок сильної зливи у Києві затопило низку вулиць та підземних переходів. Сильний вітер повалив дерева. Також розмило опори шляхопроводу на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської. Шляхопровід повіністю перекрили для руху в середу, 25 липня, повідомляє Київська міська адміністрація. Рух обіцяють відновити у другій половині дня 26 липня.

Водночас радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець уточнив у своєму Facebook, що сам шляхопровід на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської не постраждав. Він перебуває на капітальному ремонті. "Сталося вимивання ґрунту під впливом стихії на дорозі, що прилягає до естакади, на якій був знятий асфальт під час капітального ремонту", - зазначив Білоцерковець.

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Київ вже кілька днів потерпає від аномальних злив, тому, за твердженням радника мера, зливова каналізація не може впоратися з обсягами опадів. "Київ вже котрий день заливає дощами. На багатьох вулицях - справжні річки. Потрібно розуміти, коли є проблема з ливнівкою, а коли є наслідки аномальних опадів", - говорить Білоцерковець. За його словами, у місцях, де ситуація критична, воду почали відкачувати помпами.

У КП "Київпастранс" повідомили, що станом на вечір 25 липня, через погодні умови та скупчення автотранспорту на низці трамвайних і тролейбусних маршрутів рух або цілковито було заблоковано, або транспорт курсує без дотримання графіку руху. Зокрема рух транспорту порушено на проспекті Перемоги, та в районах станцій метро "Шулявська" та "Берестейська".

Міська влада радить під час перебування на вулиці триматися подалі від дерев, рекламних щитів, ліній електропередач, а також не паркувати автомобілі під деревами. Крім того, пропонується під час негоди щільно закривати вікна приміщень і прибрати з балконів важкі речі, які можуть випасти.

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