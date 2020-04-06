Небезпечний коронавірус: чи захищає щеплення від туберкульозу?

Чи може відоме з початку минулого століття щеплення БЦЖ (бацили Кальмета-Герена ), що застосовується для профілактики туберкульозу у дітей, захистити організм і від небезпечного коронавірусу SARS-CoV-2? Вчені одразу в декількох країнах світу, в тому числі у Німеччині, розпочали дослідження у цій сфері.

Створення вакцини-кандидата VPM 1002

При цьому йдеться про те, щоб перекваліфікувати вакцину БЦЖ у вакцину від SARS-CoV-2. Однак якщо підтвердиться припущення вчених, що вона підсилює природний імунітет людини до вірусних захворювань дихальних шляхів, то не виключено, що щеплення БЦЖ можна буде використовувати з цією метою доти, поки на ринку не з'явиться спеціальна вакцина від коронавірусу.

На користь цієї гіпотези свідчать, зокрема, оприлюднені наприкінці березня науковим Товариством Макса Планка (Max-Plank-Gesellschaft) результати лабораторних досліджень на мишах. Вони показали, зокрема, що в крові гризунів, щеплених вакциною БЦЖ, виявлялася менша концентрація вірусів грипу групи А.

Професор Штефан Кауфман (Stefan Kaufmann) керує відділенням імунології Інституту інфекційної біології імені Макса Планка в Берліні. Він - один з провідних світових фахівців у галузі досліджень щодо захисту від туберкульозу. Кілька років тому під його керівництвом шляхом генетичних змін вакцини БЦЖ була створена вакцина-кандидат VPM 1002, яка, за оцінкою німецьких фахівців, може бути ще більш ефективною в області боротьби з туберкульозом, ніж вакцина БЦЖ.

Вакцина БЦЖ як спосіб зміцнити імунітет до коронавірусу

Як розповів професор Кауфман в інтерв'ю DW, тепер він і його колеги готуються до проведення клінічних випробувань цієї вакцини-кандидата. Мета - перевірити, чи здатна вона також посилити імунітет організму до вірусів грипу та вірусних захворювань дихальних шляхів, в тому числі пневмонії Covid-19, яку викликає коронавірус SARS-CoV-2. Очікується, що в цих дослідженнях візьме участь медичний персонал низки клінік по всій Німеччині - як група, яка особливо часто стикається з джерелом подібної інфекції.

Штефан Кауфманн

За словами професора Кауфмана, поки що не можна сказати, який саме вплив матиме щеплення вакциною-кандидатом VPM 1002. "В ідеалі щеплені люди перестануть хворіти. Інший варіант впливу - той, за якого захворювання матиме у них приглушений перебіг", - пояснює він. "Сказати, що після щеплення люди отримають стовідсотковий захист, не можна. Однак цього не можна стверджувати і щодо інших вакцин", - додає Кауфман.

За його словами, в разі успіху цих клінічних випробувань - їхні перші результати, ймовірно, будуть готові вже до осені - вакцина VPM 1002 може бути зареєстрована на ринку впродовж лише декількох місяців. "Стосовно захворювання Covid-19 щеплення VPM 1002 не є класичною вакцинацією, - зазначив вчений у розмові з DW. - Якщо класична вакцина завжди спрямована на боротьбу з певним збудником інфекції, то VPM 1002 слугує радше стимулюванню природного імунітету людини".

Коронавірус під мікроскопом

Як довго зберігається ефект від щеплення БЦЖ?

Чи означає це, що люди, щеплені в дитинстві вакциною БЦЖ, в умовах пандемії коронавірусної хвороби краще захищені від нього, ніж ті, у кого немає такого щеплення? На це питання Штефан Кауфман не дає однозначної відповіді. За словами професора, сьогодні немає доказів того, що захист організму, який забезпечує щеплення БЦЖ, зберігається впродовж десятиліть: "Думаю, що її вистачає приблизно на рік".

У НДР щеплення БЦЖ активно застосовували для профілактики туберкульозу у дітей. Але після возз'єднання Німеччини вакцинацію БЦЖ скасували по всій країні, оскільки ризик захворювання на туберкульоз оцінювався як дуже низький. Через це сьогодні у Німеччині доступ до цієї вакцини обмежений.

Перевірка аналізів на туберкульоз

Однак Інститут інфекційної біології імені Макса Планка є партнером індійського концерну Serum Institute of India - одного з найбільших приватних виробників вакцини БЦЖ в світі. Сьогодні цей концерн виробляє також розроблену німецькими вченими вакцину-кандидат VPM 1002. "Якщо буде підтверджена ефективність VPM 1002 проти коронавірусу, Serum Institute of India зможе швидко налагодити її масштабне виробництво", - зазначає Кауфман.

За інформацією наукового онлайн-видання Sciencemag, крім Німеччини, дослідження в області можливого зміцнення імунітетупроти коронавірусу SARS-CoV-2 за допомогою щеплення БЦЖ нещодавно почалися в Нідерландах. Очікується, що найближчим часом аналогічні дослідження розпочнуть вчені в Австралії і США. При цьому в Сполучених Штатах, як і в Німеччині, за словами професора Кауфмана, об'єктом дослідження стане саме вакцина-кандидат VPM 1002, а не класична вакцина БЦЖ.

Анґелі Меркель зробили щеплення від пневмокока

Щеплення від пневмокока як засіб від коронавірусу

Що стосується додаткового захисту від коронавірусу за допомогою щеплення від пневмокока, яку, як відомо, нещодавно зробили і канцлерці Німеччини Анґелі Меркель (Angela Merkel), то вона, за словами професора Кауфмана, не дає загального захисту від коронавірусів.

"Однак якщо пацієнт захищений таким щепленням від даного збудника типових захворювань дихальних шляхів, йому не загрожує так звана коінфекція (зараження однієї клітини різними видами вірусу одночасно. - Ред.)", - уточнив професор. Тому щеплення від пневмокока особливо важливе для людей похилого віку.