На Тристоронній контактній групі погодили "формулу Штайнмаєра"

Ніяких виборів під дулом кулеметів на Донбасі та ніякої капітуляції не буде, заявив президент України Володимир Зеленський. Погодження "формули Штайнмаєра" відкриває шлях до проведення саміту "нормандської четвірки".
Учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі у вівторок, 1 жовтня, погодили так звану "формулу Штайнмаєра". Про це повідомив на брифінгу в Києві президент України Володимир Зеленський.
"Ми відповіли на лист пана (спеціального представника Організації з безпеки та співробітництва в Європі Мартіна. - Ред.) Зайдіка, що ми узгоджуємо текст "формули Штайнмаєра". Вона повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус (Донбасу. - Ред.), якого ще немає", - сказав Зеленський.
За його словами, тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий, як закон про особливий статус Донбасу, почне діяти на постійній основі за умови, коли на цій території відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України. Ще однією умовою є публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. "Це означає, що ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може діяти", - наголосив президент.
Зеленський також нагададав, що на сьогодні закон про особливий статус Донбасу чинний лише до 31 грудня 2019 року. "Буде новий закон, який розроблятиме парламент у тісній співпраці та публічному обговоренні з суспільством. У цьому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому не буде ніколи ніякої капітуляці", - зазначив президент. Він також зазначив, що таким чином було усунуто останню перешкоду на шляху до проведення саміту "нормандської четвірки". Його дата, за словами Зеленського, стане відомою в найближчий час.
Раніше про підписання "формули Штайнмаєра" в Мінську повідомили російські засоби масової інформації. Зокрема, член делегації самопроголошеної "Луганській народної республіки" Родіон Мірошник підтвердив підписання агентству "Інтерфакс".
Що таке "формула Штайнмаєра"?
"Формула Штайнмаєра" - запропонований наприкінці 2015 року тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром план реалізації пункту мінських угод щодо статусу Донбасу. Він передбачає введення в дію українського закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей на тимчасовій основі в день проведення місцевих виборів в Донбасі і на постійній основі - після опублікування звіту ОБСЄ про їхні підсумки.
Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що письмове погодження "формули Штайнмаєра" є однією з умов зустрічі лідерів "нормандської четвірки". При цьому, як повідомив представник України в ТКГ Леонід Кучма, реалізація "формули Штайнмаєра" можлива лише за умови виконання таких пунктів: цілковите припинення вогню; моніторинг Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки; розведення сил і засобів уздовж усієї лінії зіткнення; забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів; встановлення контролю над непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами.