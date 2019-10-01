На Тристоронній контактній групі погодили "формулу Штайнмаєра"

Учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі у вівторок, 1 жовтня, погодили так звану "формулу Штайнмаєра". Про це повідомив на брифінгу в Києві президент України Володимир Зеленський.

"Ми відповіли на лист пана (спеціального представника Організації з безпеки та співробітництва в Європі Мартіна. - Ред.) Зайдіка, що ми узгоджуємо текст "формули Штайнмаєра". Вона повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус (Донбасу. - Ред.), якого ще немає", - сказав Зеленський.

За його словами, тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий, як закон про особливий статус Донбасу, почне діяти на постійній основі за умови, коли на цій території відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України. Ще однією умовою є публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. "Це означає, що ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може діяти", - наголосив президент.

Зеленський також нагададав, що на сьогодні закон про особливий статус Донбасу чинний лише до 31 грудня 2019 року. "Буде новий закон, який розроблятиме парламент у тісній співпраці та публічному обговоренні з суспільством. У цьому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому не буде ніколи ніякої капітуляці", - зазначив президент. Він також зазначив, що таким чином було усунуто останню перешкоду на шляху до проведення саміту "нормандської четвірки". Його дата, за словами Зеленського, стане відомою в найближчий час.

Раніше про підписання "формули Штайнмаєра" в Мінську повідомили російські засоби масової інформації. Зокрема, член делегації самопроголошеної "Луганській народної республіки" Родіон Мірошник підтвердив підписання агентству "Інтерфакс".

Що таке "формула Штайнмаєра"?

"Формула Штайнмаєра" - запропонований наприкінці 2015 року тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром план реалізації пункту мінських угод щодо статусу Донбасу. Він передбачає введення в дію українського закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей на тимчасовій основі в день проведення місцевих виборів в Донбасі і на постійній основі - після опублікування звіту ОБСЄ про їхні підсумки.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що письмове погодження "формули Штайнмаєра" є однією з умов зустрічі лідерів "нормандської четвірки". При цьому, як повідомив представник України в ТКГ Леонід Кучма, реалізація "формули Штайнмаєра" можлива лише за умови виконання таких пунктів: цілковите припинення вогню; моніторинг Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки; розведення сил і засобів уздовж усієї лінії зіткнення; забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів; встановлення контролю над непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами.