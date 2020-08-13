 На тлі нових протестів ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2020

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Новини

На тлі нових протестів ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка

У містах та на підприємствах у Білорусі тривають мирні протести. Тим часом ЦВК країни оголосила офіційні результати президентських виборів.

Протест на Мінському тракторному заводі (МТЗ), 14 серпня

Протест на Мінському тракторному заводі (МТЗ), 14 серпня

У Мінську та в інших міст Білорусі в п'ятницю, 14 серпня, знову відбуваються мирні акції протесту проти офіційних підсумків президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.

За повідомленнями кореспондентів інформагентства "Інтерфакс-Захід" та білоруських ЗМІ, на багатьох вулицях Мінська вже від самого ранку люди почали об'єднуватися в "ланцюги солідарності". Як і напередодні, в цих "ланцюгах" переважають жінки, вони тримають квіти.

Навпроти мінського універмагу "Білорусь", неподалік п'ятої міської лікарні, в "ланцюг солідарності" вишикувалися лікарі, повідомляє портал TUT.by. Вони тримають плакати "Досить бити наших чоловіків", "Медики проти насильства". Біля Білоруської державної філармонії зібралися музиканти й учителі. Деякі з них тримають плакати та розтяжки зі словами "Учителі проти насильства" та "Учителі проти брехні". У центрі Мінська сформувалася колона жінок-демонстранток, яка почала рух проспектом Незалежності. Поступово до неї приєднуються нові люди.

Протести на підприємствах

Протести тривають і на підприємствах. У "Белнафтахімі" підтвердили, що працівники низки підприємств концерну проводять мирні акції протесту, не висуваючи економічних вимог, але виробничий процес на підприємствах не переривається. Зустрічі керівництва з колективами також відбуваються на "Могильовхімволокно" і гродненському "Хімволокно". У свою чергу ВАТ "Білоруська калійна компанія" (трейдер "Білоруськалій") виступило з відкритим листом від імені колективу із закликом до співробітників силових структур припинити насильство щодо учасників акцій протесту в країні.

Через акцію протесту працівників підприємства були зупинені кілька цехів на Мінському тракторному заводі (МТЗ). Серед інших великих підприємств, на яких пройшли акції: Мінський автозавод (МАЗ), Мінський завод колісних тягачів, Білоруський автозавод (БелАЗ), "Гродно Азот", "Нафтан".

На протест 14 серпня зібралися і працівники Мінського автомобільного заводу

На протест 14 серпня зібралися і працівники Мінського автомобільного заводу

Працівники підприємств не висувають економічних вимог. Вони виступають за припинення насильства та проведення перевиборів президента.

Офіційні результати виборів: Лукашенко - президент

Центральна виборча комісія Білорусі тим часом підбила підсумки виборів президента республіки. "Рішенням комісії затверджено підсумки виборів. Президентом Республіки Білорусь обрано Олександра Григоровича Лукашенка", - йдеться у повідомленні ЦВК. Згідно з офіційними даними, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, а за Світлану Тихановську - 10,12 відсотка.

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