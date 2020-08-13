На тлі нових протестів ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка

У містах та на підприємствах у Білорусі тривають мирні протести. Тим часом ЦВК країни оголосила офіційні результати президентських виборів.
У Мінську та в інших міст Білорусі в п'ятницю, 14 серпня, знову відбуваються мирні акції протесту проти офіційних підсумків президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
За повідомленнями кореспондентів інформагентства "Інтерфакс-Захід" та білоруських ЗМІ, на багатьох вулицях Мінська вже від самого ранку люди почали об'єднуватися в "ланцюги солідарності". Як і напередодні, в цих "ланцюгах" переважають жінки, вони тримають квіти.
Навпроти мінського універмагу "Білорусь", неподалік п'ятої міської лікарні, в "ланцюг солідарності" вишикувалися лікарі, повідомляє портал TUT.by. Вони тримають плакати "Досить бити наших чоловіків", "Медики проти насильства". Біля Білоруської державної філармонії зібралися музиканти й учителі. Деякі з них тримають плакати та розтяжки зі словами "Учителі проти насильства" та "Учителі проти брехні". У центрі Мінська сформувалася колона жінок-демонстранток, яка почала рух проспектом Незалежності. Поступово до неї приєднуються нові люди.
Протести на підприємствах
Протести тривають і на підприємствах. У "Белнафтахімі" підтвердили, що працівники низки підприємств концерну проводять мирні акції протесту, не висуваючи економічних вимог, але виробничий процес на підприємствах не переривається. Зустрічі керівництва з колективами також відбуваються на "Могильовхімволокно" і гродненському "Хімволокно". У свою чергу ВАТ "Білоруська калійна компанія" (трейдер "Білоруськалій") виступило з відкритим листом від імені колективу із закликом до співробітників силових структур припинити насильство щодо учасників акцій протесту в країні.
Через акцію протесту працівників підприємства були зупинені кілька цехів на Мінському тракторному заводі (МТЗ). Серед інших великих підприємств, на яких пройшли акції: Мінський автозавод (МАЗ), Мінський завод колісних тягачів, Білоруський автозавод (БелАЗ), "Гродно Азот", "Нафтан".
Працівники підприємств не висувають економічних вимог. Вони виступають за припинення насильства та проведення перевиборів президента.
Офіційні результати виборів: Лукашенко - президент
Центральна виборча комісія Білорусі тим часом підбила підсумки виборів президента республіки. "Рішенням комісії затверджено підсумки виборів. Президентом Республіки Білорусь обрано Олександра Григоровича Лукашенка", - йдеться у повідомленні ЦВК. Згідно з офіційними даними, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, а за Світлану Тихановську - 10,12 відсотка.
У ніч на 14 серпня з білоруських ізоляторів масово звільняють людей, затриманих під час протестів. Вони мають сліди побоїв, розповідають, що в місцях тримання їм не давали воду та їжу.