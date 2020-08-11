 ″На Тихановську чинився тиск″: очільник МЗС Литви про її від′їзд з Мінська | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.08.2020

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Європа

"На Тихановську чинився тиск": очільник МЗС Литви про її від'їзд з Мінська

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс розповів DW проте, що білоруська влада запропонувала Світлані Тихановській, і чому вона виїхала з країни, а також про те, чим ЄС може допомогти білорусам.

Світлана Тихановська

Світлана Тихановська

У Білорусі вже чотири дні поспіль не вщухають протести після президентських виборів, переможцем яких, як заявила ЦВК, став Олександр Лукашенко. Білоруський ОМОН жорстоко б'є протестувальників, стріляє в них гумовими кулями, застосовує світлошумові гранати і розганяє водометами. Основний противник Лукашенка на виборах - Світлана Тихановська - була змушена залишити Білорусь і виїхати до Литви. 14 серпня відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ ЄС, учасники якого обговорюватимуть ситуацію в Білорусі. Незадовго до цієї події DW поговорила з очільником МЗС Литви Лінасом Лінкявічюсом.

DW: Пане Лінкявічюс, ви першим заявили про те, що Світлана Тихановська залишила Білорусь. Ви знали заздалегідь, що вона приїде в Литву і запропонували їй допомогу?

Лінас Лінкявічюс: Це не було відомо заздалегідь, і насправді ми втратили зв'язок з нею майже на сім годин. Ми не знали, де вона перебуває, що з нею - ніч була дуже напруженою.

А потім ми зрозуміли, що влада запропонувала їй пару варіантів, перший - залишити країну, а другий був, м'яко кажучи, не найбільше для неї хорошим. У неї є національна віза, її діти вже тут, в Литві, і вона вирішила виїхати. Зараз вона в безпеці, разом зі своїми дітьми.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус

Ви назвали варіант, який запропонувала Тихановскій влада, "не найбільш хорошим". Що ви мали на увазі?

Я думаю, що цей варіант не передбачав свободу. Ви ж бачили її відеозвернення? Вона читає його з папірця. Давайте будемо реалістами. Адже не можна ж просто брати на віру те, що вона говорила, не в цих же умовах. Крім того, треба пам'ятати про те, що вона молода жінка, ніколи не займалася політикою, ніколи не воювала, не усвідомлювала, що її чекає попереду, які виклики, з якими їй доведеться зіштовхнутися. І, безумовно, на неї чинився тиск, і для неї це був дуже складний час.

Ви вже говорили з нею?

Так, я бачився з нею нещодавно. Вона приходить до тями. Вона в хорошому стані, оптимістично налаштована. Я сподіваюся, що прийде час, коли вона сама розповість про те, що сталося, і про свої подальші плани та наміри. Зараз вона зі своїми дітьми, і це вже добре.

Що ви можете зробити, щоб допомогти Світлані Тихановькій та її чоловікові, який досі перебуває у в'язниці?

Ми намагаємося робити все, що в наших силах, не втручаючись при цьому у внутрішні справи сусідньої країни, та водночас нам не байдуже (що там відбувається. - Ред.), і ми намагаємося допомогти тим, кому загрожує небезпека, намагаємося бути активними, консолідувати країни Євросоюзу, зміцнити європейську позицію. Ми спілкуємося з колегами в регіоні, готуємося до засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Ми справді повинні зробити все можливе, переглянути відносини з цією країною, тому що мають бути якісь політичні наслідки. Ті, хто порушував закон, використовував надмірне та зовсім не потрібне використання сили, повинні відповісти за свої дії. І на засіданні ми будемо це обговорювати.

Чи можна очікувати, що ідея запровадження санкцій проти Білорусі дістане широку підтримку?

Питання про санкції - це тонка матерія. З цього приводу є різні погляди, і зазвичай, щоб прийняти рішення, потрібен час. Я не знаю думок своїх колег. Але я дуже сподіваюся, що розглядатимуться всі варіанти, включно із санкціями, тому що вкотре робити заяву про глибоке занепокоєння - це несерйозно.

Ви вважаєте, Лукашенка справді тривожить можливість запровадження європейських санкцій?

Я цього не знаю. Я можу тільки сподіватися, що він не може постійно залишатися в цьому світі ілюзій та бути впевненим, що в нього є мандат на ті дії, котрі відбуваються вже три ночі після виборів. Це насильство на вулицях треба припинити. Лукашенко повинен поважати волю та думку всього народу, принаймні він повинен почати розмову з людьми, якщо він не бачить можливості для політичного діалогу. Це було би можливістю виходу з глухого кута.

Чи є щось, що ви можете зробити, щоби вплинути на ситуацію в Білорусі та підтримати опозицію?

Для того, щоб якось вплинути, треба визначитися з чіткою позицією та ясно заявити, що такі дії є неприйнятними та матимуть наслідки. Простої риторики недостатньо, це вже не раз було доведено під час попередніх криз. Ми повинні поставитися до цього серйозно та приділити цьому увагу - попри виклики в інших регіонах світу. Адже це те, що відбувається в Європі, на нашому континенті. І ми не можемо залишатися байдужими.

Дивитись відео 02:52

Таємниця двох звернень Світлани Тихановської після виборів у Білорусі (11.08.2020)

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  • Очікуваний результат

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  • Мінськ - центр протестів

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    Головні події післявиборної ночі відбувалися у Мінську на проспекті Переможців біля стели "Мінськ - місто герой". Згідно з різними оцінками, там зібралося до 5000 протестувальників. ОМОН намагався провести затримання активістів, але зіштовхнувся з опором. За даними ЗМІ, поліцейські застосовували проти активістів у Мінську світлошумові гранати.

  • Понад 10 тисяч демонстрантів

    Ніч протестів у Білорусі

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  • Тисячі затриманих

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    За відсутності зв'язку і лідера протесту в очах людей читалася розгубленість, повідомляє кореспондент DW. На вулиці Мінська вийшла молодь, велика частина життя якої пройшла за чинної влади, і яка не має успішного досвіду вуличних акцій. Крім того, ОМОН досить швидко почав діяти - відтісняв протестувальників і не давав їм змоги зібратися разом у великій кількості.

    Автор: Олександра Богуславська, Данило Білик


DW.COM

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Докладно

Світлана Тихановська

"На Тихановську чинився тиск": очільник МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс розповів DW про те, що влада Білорусі запропонувала Тихановській.  

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