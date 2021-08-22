На США насувається буревій "Іда", влада проводить евакуацію населення

На американський штат Луїзіана насувається ураган "Іда", котрий напередодні пронісся Кубою. Згідно з оприлюдненими в суботу, 28 серпня, прогнозами синоптиків, цей буревій може досягти потужності руйнівного урагану четвертої категорії. Буревії такої категорії мають силу вітру понад 200 км/год.

Тим часом у Мексиканській затоці було проведено евакуацію працівників нафтогазових платформ, а влада Луїзіани оголосила надзвичайний стан та проводить евакуацію населення в прибережних районах.

Згідно з прогнозами, ураган досягне Луїзіани 29 серпня. Рівно 16 років тому по США вдарив ураган "Катріна", що став найбільш руйнівним буревієм у історії країни. Він забрав життя близько 1,8 тисячі осіб. Тоді від "Катріни" постраждали узбережжя штатів Луїзіана, Міссісіпі й Алабама. Але найбільше лиха від руйнівного урагану "Катріна" зазнав Новий Орлеан, де було підтоплено значну частину міста.