 На США насувається буревій ″Іда″, влада проводить евакуацію населення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2021

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Новини

На США насувається буревій "Іда", влада проводить евакуацію населення

Ураган "Іда" завдав значної шкоди на Кубі, а тепер узяв курс у бік штату Луїзіана. Метеорологи застерігають, що буревій може досягти сили урагану четвертої категорії.

Евакуація населення в штаті Луїзіана через ураган Іда

Жителі багатьох районів Луїзіани залишаються свою домівки через насування урагану "Іда"

На американський штат Луїзіана насувається ураган "Іда", котрий напередодні пронісся Кубою. Згідно з оприлюдненими в суботу, 28 серпня, прогнозами синоптиків, цей буревій може досягти потужності руйнівного урагану четвертої категорії. Буревії такої категорії мають силу вітру понад 200 км/год.

Тим часом у Мексиканській затоці було проведено евакуацію працівників нафтогазових платформ, а влада Луїзіани оголосила надзвичайний стан та проводить евакуацію населення в прибережних районах.

Згідно з прогнозами, ураган досягне Луїзіани 29 серпня. Рівно 16 років тому по США вдарив ураган "Катріна", що став найбільш руйнівним буревієм у історії країни. Він забрав життя близько 1,8 тисячі осіб. Тоді від "Катріни" постраждали узбережжя штатів Луїзіана, Міссісіпі й Алабама. Але найбільше лиха від руйнівного урагану "Катріна" зазнав Новий Орлеан, де було підтоплено значну частину міста.

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  • Шторм у США - катаклізми - ураган Харві

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  • Ураган Харві у США - евакуація

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Добровільно-примусово

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  • Евакуація в Техасі - ураган Харві - Х'юстон

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Парадокси евакуації

    Більше 30 тисяч людей залишили свої домівки через ураган "Харві". Утім, евакуація далеко не завжди відбувається організовано. Мер Х'юстона Сільвестер Тьорнер пояснює, що радив жителям міста залишатися вдома напередодні урагану, оскільки боявся, що паніка на автошляхах спровокує більшу кількість жертв.

  • Ураган Харві - карта

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Куди прямує шторм

    На карті видно, що ураган, який "прибув" з Мексиканської затоки, найбільше вразив саме штат Техас - місто Х'юстон та його околиці. Пізніше ураган змінив напрямок руху, ослаб та вирушив убік Луїзіани й Міссісіпі, де має остаточно втратити свою руйнівну силу.

  • Шторм Харві в Луїзіані

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Дісталося й Луїзіані

    "Харві", який ослаб до категорії "тропічного шторму", сягнув і Луїзіани. Столиця штату Нью-Орлеан, утім, має свіжий досвід боротьби з негодою. 12 років тому цей штат значно постраждав від сумнозвісного урагану "Катріна".

  • Благодійна допомога - ураган Харві - Сандра Буллок, Леонардо ді Капріо

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Зірки поспішають на допомогу

    Відомі люди США також долучилися до боротьби з наслідками шторму. Зокрема "оскароносці" Сандра Буллок (на фото) та Леонардо ді Капріо виклали чималі суми - надали на допомогу потерпілим по мільйону доларів. Пообіцяли зробити свій внесок також співачка Бейонсе, актор Дуейн "Скеля" Джонсон, а також ді-джей Khaled.

  • Зміна клімату - ураган Харві

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Зміни клімату?

    Президент США Дональд Трамп відомий своєю критикою теорії глобального потепління. Утім, у заяві Світової метеорологічної організації зазначається, що ураган викликаний саме ним. "Зміни клімату означають, що ми матимемо ситуації на кшталт "Харві". Кількість опадів, вірогідно, і далі зростатиме", - заявила речниця організації у складі ООН Клер Налліс.

  • Наслідки катастрофи у США

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Рахунок за шторм - сума з багатьма нулями

    Білий дім прагне виділити шість мільярдів доларів допомоги постраждалим від урагану штатам Техас та Луїзіана. За даними The Washington Post, ця сума стане лише першою частиною допомоги, яку планують виділити у Вашингтоні. Якою стане загальна сума, ще не відомо. Губернатор Техасу заявляв про більше 125 мільярдів доларів США, які знадобляться штату для подолання наслідків катаклізму.

    Автор: Стас Соколов


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