На саміті G7 підтримали посилення боротьби з тероризмом у Західній Африці

Глави держав та урядів країн Великої сімки (G7) підтримали посилення заходів у боротьбі з ісламістським тероризмом у Західній Африці. Про це в неділю, 25 серпня, заявили канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції на саміті G7, що триває у французькому місті Біарріц.

Зокрема Макрон назвав спільним завданням найрозвиненіших країн "ефективну боротьбу з тероризмом" у регіоні Сахель. Французький президент та канцлерка виступали разом з головою африканської регіональної організації G5-Sahel, президентом Буркіна-Фасо Роком Марком Кристіаном Каборе. Крім Буркіна-Фасо, до цієї африканської регіональної організації належать Малі, Нігер, Мавританія та Чад.

Хазяїн Єлисейського палацу також пообіцяв додаткове фінансування цим країнам, однак жодних деталей президент Франції не назвав.

Водночас Меркель підкреслила, що "розвиток без безпеки неможливий, тож нам варто посилити безпеку". Вона також наголосила, що німецько-французька ініціатива щодо посилення безпеки в Західній Африці зустріла схвальні відгуки з боку решти учасників саміту G7. Нині головне завдання полягає в тому, щоб враховувати потреби регіону Сахель у таких сферах як логістика, озброєння та вишкіл військовослужбовців і силовиків, пояснила Меркель. "Тут не йдеться прямо про те, що нам доведеться відправляти більше військ (у цей регіон. - Ред.)", - запевнила канцерка, цитує агенція новин dpa.

Останніми роками в країнах Західної Африки значно погіршилася ситуація щодо терористичної загрози. Приміром, якщо в 2016 році в Буркіна-Фасо було зареєстровано чотири напади ісламістських терористичних угруповань, то 2018 року таких нападів було вже 160.

Як повідомлялося, в Малі дислокується близько 800 військовослужбовців Бундесверу в рамках місії ООН MINUSMA. Франція розмістила в Західній Африці понад чотири тисячі своїх військовослужбовців.

Франція та Німеччина виступили з ініціативою закликати до створення міжнародної платформи для покращення ситуації з безпекою у Західній Африці. Платформу планується створити ще до кінця поточного року. Саме ця платформа займатиметься вирішенням таких завдань як озброєння, вишкіл та консультаційна допомога для країн Західної Африки.