На саміті ЄС досягли історичної згоди

Лідери країн Євросоюзу після тривалих переговорів на саміті у Брюсселі схвалили план бюджету спільноти на 2021-27 роки та заходи для відновлення економіки від наслідків пандемії COVID-19. Президент Європейської Ради Шарль Мішель вранці у вівторок, 21 липня, повідомив, що лідери країн ЄС досягли історичної згоди на саміті Євросоюзу щодо антикризового фонду. "Угода!", - написав Мішель у соцмережі Twitter.

"Це правильна угода для Європи в потрібний час", - сказав Мішель вранці на пресконференції у Брюсселі за підсумками переговорів, повідомляє агенція новин AFP.

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Він зазначив, що переговори були складними, але це також були "дуже важкі часи". У будь-якому випадку результат - це "успіх для всіх європейців" і "знак солідарності".

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наголосила, що вона запропонувала фонд для боротьби з економічними наслідками пандемії на 750 мільярдів євро лише два місяці тому: "Це абсолютний рекорд для нового бюджетного інструменту в історії ЄС".

У свою чергу, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що відчуває полегшення після ухвалення угоди. "Це було непросто", - сказала канцлерка на пресконференції. Утім, як наголосила Меркель, для неї важливо, що "ми нарешті дійшли згоди", передає інформагентство dpa.

Компроміс схвалили 27 країн-членів після більше чотирьох днів напружених переговорів. Сторони домовилися про фінансові рамки для бюджету ЄС на 2021-2027 роки та про пакет фінансової допомоги країнам ЄС, які найбільше постраждали від кризи, спричиненої коронавірусом. Йдеться про 1,8 трильйона євро. З них майже 1,074 трильйона - це бюджет ЄС на 2021-27 роки, а також пакет на 750 мільярдів євро для відновлення економіки, постраждалої від пандемії.

Найзапекліші суперечки точилися під час обговорення фонду відновлення економіки Євросоюзу від наслідків пандемії COVID-19. Загальний обсяг фонду залишиться незмінним - 750 мільярдів євро, як спочатку запропонували в Єврокомісії. З них, згідно з компромісним рішенням, 390 мільярдів євро складатимуть гранти, які державам-одержувачам не потрібно буде повертати Брюсселю. Решта - 360 мільярдів євро - кредити. Боргові зобов'язання мають бути погашеними до 2058 року.

Першочергово Німеччина й Франція пропонували, щоб сума субсидій, що не підлягають поверненню, склала 500 мільярдів євро. Але за скорочення цієї суми виступили Австрія, Данія, Нідерланди, Фінляндія та Швеція. Спочатку вони наполягали на наданні лише кредитів, а не субсидій, щоб схилити такі країни, як Італія, до більш сміливої політики реформ.