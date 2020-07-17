 Саміт ЄС подовжили, щоб знайти компроміс щодо антикризового фонду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2020

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Новини

Саміт ЄС подовжили, щоб знайти компроміс щодо антикризового фонду

Поки що країни Євросоюзу не змогли домовитися про фінансову допомогу найбільш постраждалим від коронавірусу членам об'єднання. Через це саміт ЄС у Брюсселі подовжили ще на один день.

Анґела Меркель, Еммануель Макрон та інші учасники саміту голів держав ЄС

Анґела Меркель, Еммануель Макрон та інші учасники саміту голів держав ЄС

Саміт Європейського Союзу, який відбувається в Брюсселі, вирішили подовжити на третій день через брак компромісу щодо пакета фінансової допомоги для країн, які найбільше в об'єднанні постраждали від пандемії COVID-19. Про це ввечері суботи, 18 липня, повідомив офіційний представник президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Раніше планувалося, що саміт триватиме два дні і завершиться 18 липня. Каменем спотикання у переговорах стала сума, яку отримувачам допомоги надаватимуть на безповоротній основі. Ыз загального пакета у 750 мільярдів євро спочатку планувалося виділити у якості субсидій дві третини від цієї суми - 500 мільярдів євро. Втім, цей підхід викликав спротив з боку Нідерландів та Австрії.

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Пропозиція Мішеля не знайшла підтримки

У суботу Мішель подав нову пропозицію фінансової допомоги, у якій частка субсидій була скорочена до 450 мільярдів євро. Решту 300 мільярдів складуть кредити. Але навіть цей варіант не зміг знайти одностайної підтримки з боку лідерів країн ЄС.

Тим часом Угорщина і Польща виказують спротив спробам прив'язати виплати до дотримання стандартів правової держави окремими членами ЄС. Нідерланди і Австрія натомість вимагають прив'язати надання допомоги до проведення реформ у країнах, які постраждали від коронавірусу. Проти цього виступають у Італії та Іспанії.

Очікують, що саміт ЄС відновиться в Брюсселі в неділю, 19 липня, опівдні за місцевим часом.

Дивитись відео 25:36

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