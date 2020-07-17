Саміт ЄС подовжили, щоб знайти компроміс щодо антикризового фонду

Саміт Європейського Союзу, який відбувається в Брюсселі, вирішили подовжити на третій день через брак компромісу щодо пакета фінансової допомоги для країн, які найбільше в об'єднанні постраждали від пандемії COVID-19. Про це ввечері суботи, 18 липня, повідомив офіційний представник президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Раніше планувалося, що саміт триватиме два дні і завершиться 18 липня. Каменем спотикання у переговорах стала сума, яку отримувачам допомоги надаватимуть на безповоротній основі. Ыз загального пакета у 750 мільярдів євро спочатку планувалося виділити у якості субсидій дві третини від цієї суми - 500 мільярдів євро. Втім, цей підхід викликав спротив з боку Нідерландів та Австрії.

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Пропозиція Мішеля не знайшла підтримки

У суботу Мішель подав нову пропозицію фінансової допомоги, у якій частка субсидій була скорочена до 450 мільярдів євро. Решту 300 мільярдів складуть кредити. Але навіть цей варіант не зміг знайти одностайної підтримки з боку лідерів країн ЄС.

Тим часом Угорщина і Польща виказують спротив спробам прив'язати виплати до дотримання стандартів правової держави окремими членами ЄС. Нідерланди і Австрія натомість вимагають прив'язати надання допомоги до проведення реформ у країнах, які постраждали від коронавірусу. Проти цього виступають у Італії та Іспанії.

Очікують, що саміт ЄС відновиться в Брюсселі в неділю, 19 липня, опівдні за місцевим часом.