На саміті в Парижі домовилися про обмін утримуваними та повне припинення вогню

Глави держав та урядів так званої "нормандської четвірки" - Франції, Німеччини, Росії та України - на саміті в Парижі, який відбувся в понеділок, 9 грудня, домовилися про кроки з подальшого врегулювання конфлікту на Донбасі. Згідно з оприлюдненим заключним документом саміту, сторони наголосили, що мінські домовленості залишаються базою для роботи "нормандського формату" та на своїй відданості ідеї їхнього повного втілення.

Заключне комюніке саміту

Заключне комюніке містить такі наступні конкретні кроки з врегулювання ситуації на Донбасі як повне припинення вогню до кінця поточного року, а також обмін утримуваними у форматі "всіх на всіх", починаючи зі "всіх встановлених на всіх встановлених", також до кінця поточного року. Серед інших погоджених заходів - розведення сил на трьох додаткових ділянках до кінця березня 2020 року, відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, а також підтримка заходів із розмінування. У комюніке також наголошується, що моніторингова місія ОБСЄ повинна мати доступ на всій території України для повної імплементації свого мандату.

Стосовно політичної частини мінських домовленостей у заключному документі саміту зазначається, що сторони вважають необхідним закріплення положень так званої "формули Штайнмаєри" в українському законодавстві відповідно до досягнутих раніше домовлностей. ою им підтримують

Лідери держав доручили міністрам зкордонних справ та політичним радникам забезпечити втілення досягнутих та саміті домовленостей та задекларували намір зустрітися за чотири місяці.

Розбіжності між Зеленським та Путіним

На пресконференції президент України Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона наполягала на пріоритетності виконання безпекової частини мінських домовленостей. Він визнав наявність розбіжностей у поглядах із російським колегою Володимиром Путіним щодо відновлення Києвом контролю над кордоном. Зеленський запевнив, що наполягав на необхідності повного відновлення контролю. Проведення місцевих виборів в ОРДЛО, на його думку, можливе лише на основі законодавства України та відповіднодо стандартів ОБСЄ лише після відновлення такого контролю.

Президент Росії своєю чергою, коментуючи питання кордону, послався на мінські домовленості, де такий контороль, за його словами, можливий на наступний день після проведення виборів у ОРДЛО.

Зеленський також вказав не неможливість федералізації України. Крім того, він сказав про неприпустимість диктувати Україні вектор напрямку руху Україн, та територіальних поступок з боку Києва, наголосивши на приналежності Криму та Донбасу Україні.

Володимир Путін у виступі вказував на необхідність внесення в Конституції України норми про особливий статус Донбасу та наполягав на прямому діалозі Києва з лідерами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Не вдалося на двосторонній зустрічі досягнути домовленості і щодо транзиту та постачання російського газу Україні.

Макрон та Меркель говорять про прогрес

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон так канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) на пресконференції наголосили на досягнутому прогресі під час переговорів. Меркель вказала на потребу й надалі проводити розведення сил та засобів. "Є добра воля, вирішувати й складні питання", - зазначила канцлерка.

Нагадаємо, у Парижі 9 грудня спочатку відбулися паралельні двосторонні зустрічі Меркель та Макрона із Зеленським і Путіним. Після цього лідери держав розпочали саміт у чотиристоронньому форматі. Її перервали для проведення двосторонньої зустрічі українського та російського президентів, а згодом продовжили за робочою вечерею.