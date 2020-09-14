На Львівщині почалися військові навчання Rapid Trident-2020

Міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 розпочалися в Україні. Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 вересня, взяв участь в офіційній церемонії відкриття у центральному військовому містечку Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на Львівщині.

"Моїм пріоритетом є сучасна, оснащена та боєздатна українська армія. Адже саме вона - наша армія - зможе бути гарантом подальшої безпеки, мирного сну громадян та вільного розвитку незалежної України", - сказав Зеленський, повідомляється на сайті українського президента.

Володимир Зеленський взяв участь у церемонії відкриття навчань Rapid Trident-2020

Зеленський також розповів, що у розмовах з міжнародними лідерами він наголошує, що війна на Донбасі - це загроза не тільки для України, а й для безпеки та стабільності усіх країн Європи та світу. "Наші партнери абсолютно солідарні зі мною у цьому питанні. Саме тому ми об'єдналися для подолання нинішніх викликів та пошуку механізмів адекватної реакції на них", заявив Зеленський.

Він також згадав нещодавно затверджену Стратегію національної безпеки України, згідно з якою членство в НАТО є стратегічним курсом держави. "Максимально швидко ми маємо досягти взаємосумісності Збройних сил України з відповідними структурами держав Альянсу. А також активізувати реформи, які дозволять отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО", - наголосив Володимир Зеленський.

Польські військові на Rapid Trident 2020

У Львівській області під час навчань перебуватимуть близько 4 тисяч військовослужбовців із 9 країн. Під час занять на навчальних ділянках залучатимуть бронетехніку і проводитимуть навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуть польоти гелікоптерів армійської авіації та літаків Повітряних сил Збройних Сил України.

Українсько-американські командно-штабні навчання Rapid Trident - 2020 - це продовження серії навчань "Щит миру". Їх розпочали у 1995 році в межах двосторонньої співпраці між Сухопутними військами Збройних сил України та Національною гвардією штату Каліфорнія, з широким залученням представників збройних сил інших країн. У 2020 році в навчаннях візьмуть участь 4013 осіб. Вони триватимуть до 25 вересня.